Candela Peña, actriz de 'El caso Asunta': "Jamás le dediques tiempo a quien no ve lo que eres y vales, que no te infravaloren"

Candela Peña ha demostrado ser una actriz que no tiene pelos en la lengua. La protagonista de Hierro y El caso Asunta ha compartido en sus redes sociales una amarga experiencia laboral. Lejos de mostrarlo como queja, la artista ha querido remarcar la importancia de tener la autoestima suficiente para valorar el trabajo propio y el talento. “Que nadie te infravalore”, manifiesta.

Ha sido en su cuenta de Instagram donde Peña ha detallado cómo ha negociado participar en un proyecto y que dichas conversaciones no han llegado a buen puerto debido a un desacuerdo salarial que la propia actriz ha señalado como una humillación “ofensiva e hiriente”.

“Reflexión y aprendizaje semanal. Lo peor, metáfora: ¿tú entrarías en Louis Vuitton, en Hermès o en Fendi con la intención de comprarte un bolsazo por 20 euros? Obviamente, ni tú ni nadie en su sano juicio. Pues esta semana, asistí a una reunión importante para mí, en la que me hicieron sentir que yo era una marca de lujo y que no merecía estar en algunas tiendas donde no se me valoraba”, expresaba en un post.

“Así que esperé la oferta con la ilusión del interés demostrado en dos horas y media… mi sorpresa llegó cuando querían contratar lujo a precio de bolsa de tela y mandar con rapidez un contrato, como si no hubiera opción a réplica ni poder explicar lo que vale el cuero de alta gama y cosido a mano”, razonaba.

Peña no se muerde la lengua y reacciona indignada ante esta propuesta. “Lo he vivido como una absoluta falta de respeto, algo verdaderamente ofensivo e hiriente… así que sólo me queda pensar en la osadía que da la soberbia del poder”, manifestaba, para dejar un poderoso mensaje.

“Jamás le dediques tiempo a quien no ve lo que eres y vales, que no te coloquen por debajo de tu valor. Sigo perpleja con lo oído y lo ofrecido. No es ego no es vanidad no es nada de todo eso, es respeto, sobre todo a ti mismo si los demás no te lo tienen o te lo faltan”, confesaba, para después dejar un mensaje más positivo.

“He perdido ya cuatro kilos con mi esfuerzo y sacrificio, para mi próximo personaje, donde los productores sí me van a pagar lo que merezco por mi trabajo”, manifestaba, para después dar gracias a la productora por darle una remuneración adecuada.

“Gracias a mi equipo, Garay Talent, hemos conseguido que nos paguen un sueldo similar al de un hombre, algo nada habitual, ya que nuestros salarios, el de algunas actrices, suelen estar por debajo”, concluía para hablar de un nuevo proyecto en el que está muy ilusionada. “En tres semanitas igual leo algo que puede ser interesantísimo para mí”, dejaba caer.