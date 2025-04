Juan del Val no se muerde la lengua sobre el fenómeno de 'Adolescencia' de Netflix: "Llamé a mis tres hijos tras verla"

El éxito de Adolescencia no tiene parangón. La serie creada por Jack Thorne y Stephen Graham ha destronado a la tercera temporada de Stranger Things y la segunda tanda de Los Bridgerton al haber logrado 96,7 millones de visualizaciones. Está presente en todos los foros de opinión. De ahí, que se haya comentado en El Hormiguero, con Juan del Val y Rubén Amón revelando que llamaron a sus hijos tras ver la ficción.

Aprovechando la tertulia de los martes, Pablo Motos ha querido hablar sobre este fenómeno, que ha trascendido a lo puramente del entretenimiento, generando una importante conversación sobre su temática.

“La serie Adolescencia, que va sobre un niño de 13 años acusado de asesinato está causando mucho debate. Está reflejando una realidad, que es que los padres no tienen ni idea lo que hacen sus hijos en las redes sociales ni a qué tipo de peligros nuevos se enfrentan. Es una serie que ha trascendido”, explicaba Motos.

“Se lo conté a Juan [del Val] el otro día y hemos compartido experiencia en los vestuarios. Lo primero que hicimos, él a los suyos y yo al mío, es llamar a nuestros hijos con la pregunta: ¿qué tal padre he sido?”, revelaba Rubén Amón. Pablos Motos se sorprendía, aunque Amón señalaba que su vástago ya no está en la adolescencia.

“Mi tiene 20 años y vive en Roma. No entendía nada. Claro, estaba totalmente descontextualizado. Pero ha sido normal que surgiera la duda sobre qué padre has podido ser y, sobre todo, quién es tu hijo en realidad son las que suscitan la cuestión. Esta serie es aterradora, porque no están enseñando nada y te llevan por un sitio muy claustrofóbico”, argumentaba Amón.

Rubén Amón en 'El Hormiguero'.

“Lo que plantea muchas cosas interesantes, entre ellas, qué hacen nuestros hijos en su habitación o dónde están estudiando, para sacarlos de ese colegio o institutos. Pero, sobre todo, cómo se construye un asesino. Habla realmente sobre el mal y cómo se consolida, a pesar de la educación. Al final, la familia que se muestra es de lo más convencional. Además, cómo afecta a los familiares lo que ha hecho su hijo”, expresaba.

Juan del Val iba en la misma línea, señalando que él llamó a los tres hijos que tiene con Nuria Roca. “La serie es prodigiosa por muchas razones y porque habla de muchas cosas. Estaríamos hablando de ella durante mucho tiempo. Sobre esa vía en la que los hijos hacen cosas de las que nosotros no nos enteramos. Me parece que esto es así, ha sido así y tiene que seguir siendo así”, manifestaba.

“Otra cosa es que es verdad que íbamos preocupados por la calle por si alguien nos atracaba o evitar a ir a ciertos barrios. Ahora el peligro está dentro de la habitación. Pero creo de lo que habla realmente Adolescencia es de amor, la de un padre a sus hijos. Por eso creo que hemos tenido ese impulso de llamarlos tras verla”, razonaba el autor.

Juan del Val en 'El hormiguero'.

Del Val señalaba que lo hizo con los tres hijos que tiene con Nuria Roca y en orden cronológico, desde el primogénito Pau hasta la benjamina Olivia. Aunque el hijo de mayor del matrimonio tiene 22 años, sus otros dos vástagos tienen 18 y 14 años, están justo en ese ciclo de vida que retrata la serie de Netflix.

“Uno está fuera de España. Son 22, 18 y 14 años y tuve el impulso de hacer esa pregunta: ¿qué tal padre he sido? ¿alguna vez he fallado en algo? Y volver a reflejar lo mucho que los quiero. En ese sentido, la serie te enseña que tú les puedes dar todo el amor del mundo a los tres, pero cada uno sale de una manera distinta. Tampoco depende tanto de cómo tú los quieras”, confesaba.

Juan del Val quiso terminar con una sonrisa. “Primero pusieron cara de desconcierto, pero luego me dijeron que era el mejor padre del mundo”, terminaba, provocando risas en la mesa.