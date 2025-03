Andrea Duro: "No exagero si digo que siento que 'La Favorita 1922' es el gran proyecto de mi vida desde 'Física o Química'"

El restaurante más elegante del Madrid de los años 20 busca volver a conquistar a sus comensales este lunes 31 de marzo (a las 23:00 horas) con la emisión del tercer episodio de La Favorita 1922. La serie producida por Bambú para Telecinco se acerca al ecuador de su emisión tras haber liderado en el prime time tanto en su estreno como en su siguiente capítulo. “Creo que tiene los ingredientes para enganchar al público”, confiesa Andrea Duro.

En este tercer episodio, Julio (Luis Fernández) y Elena (Verónica Sánchez), en medio de su conflicto con don Benito (Javier Lago), tendrán una seria conversación con él, en el que les dará un ultimátum para que le paguen lo que les reclama. Por otro lado, la marquesa y su equipo seguirán siendo investigadas por alguien que quiere saber más detalles sobre su vida.

En este capítulo, Ana, el personaje que encarna Andrea Duro, buscará en los cabarés de Madrid la solución a los problemas del restaurante. La gerente de sala del local se ha convertido en uno de los personajes más interesantes de la ficción de Bambú. “Es una mujer adelantada a su tiempo”, explica la actriz en un encuentro con la prensa en el que estaba presente BLUPER.

“Ha llegado a Madrid huyendo de los prejuicios que tienen sobre ella”, explica Andrea Duro, quien no ha dudado en compartir la emoción que siente porque esta serie haya comenzado su emisión. “Nos han pasado muchas cosas, han sido nueves meses. Creo que el rodaje nos ha cambiado, así como todas las tramas”, reconoce, deseando que esta producción tenga una popularidad similar a la de Física o Química, que fue la ficción que impulsó su carrera.

“Deseo que esta serie le pase lo mismo que a Física o Química, que la primera en la que estuvimos juntos. Me siento como si no hubiera hecho nada más que FoQ. Este es el proyecto de mi vida. Estoy súper emocionada”, admite.

Andrea Duro en 'La Favorita 1922'.

¿Crees que los guionistas han escrito a tu personaje pensando en tu personalidad?

Creo que ha sido casualidad pura y dura. No digo que no pensasen en mí como la posible actriz para encarnar a Ana, pero no ha sido intencionado. Lo que pasa es que mi papel, dentro del grupo de las cinco mujeres que regentan el restaurante, es la más adelantada a su época. Ana vivió un tiempo en Francia y ve que la cultura de ese país es muy diferente al nuestro.

Creo que viene también un poco huyendo de los muchos prejuicios, de la mirada crítica de los demás hacia ella y su manera de vivir. De ahí, que a Ana le llame la atención la propuesta del restaurante, le parece interesante que no vaya a haber hombres y que sea un proyecto liderado por mujeres. Lo que pasa es que, al inicio, es mucho más dura. Como pudo verse en el primer episodio, la situación parecía desalentadora y se encuentra con una situación que no esperaba. Pero, al final, es la pasión de Elena lo que termina de convencer y confiar en la ilusión de montar este negocio.

¿Qué fue lo que te convenció para aceptar formar parte de La Favorita 1992?

En parte volver a trabajar con Bambú Producciones, también el trabajar de nuevo con Mediaset, que hacía mucho que no había tenido ocasión de estar en un proyecto con ellos. Por otro lado, me encantan las producciones de época, he estado en varias y me parecen de lo más divertido. Además, cada ficción de época retrata a mujeres que son completamente diferentes y puedes trabajar con tu personaje desde un lugar u otro.

En la época, hay sitios en los que no puedes entrar o donde te vuelves completamente loca. Eso me apetecía mucho. Y, por supuesto, los guiones. Leí el desarrollo de mi personaje y el de los demás. Los tres o cuatro primeros libretos, me fascinaron. A pesar de que la serie comienza con una situación muy dramática, cuando entran las otras chicas en acción, empiezan a notarse más el toque cómico. Todo se vuelve un poco más liviano y creo que eso es bueno para el grupo, que haya momentos de humor.

Por otro lado, la serie va creciendo mucho capítulo a capítulo. Van a pasar muchas cosas, incluso heavies. Pero lo hemos intentado llevarlo hacia lo relajado. Creo que eso hace que sea una historia más naturalista.

¿Te sientes identificada con tu personaje? ¿Crees que también eres una mujer adelantada a tu tiempo?

Creo que soy una mujer de mi tiempo. Igual soy de las que tiene la mente un poco más abierta, no lo sé. Me rodeo de mujeres muy parecidas a mí en ese sentido, con ideas y creencias similares. Ana Ferrer es un personaje que sabe un poco, más o menos, lo que la gente piensa de ella. Y yo, también más o menos, me hago una idea de lo que piensan de mí. Por supuesto, la gente puede equivocarse.

Lo que me gusta de Ana es que hila bastante fino, maneja muy bien la ironía. Juega mucho con el sarcasmo. Por eso me parecía muy guay mi personaje desde el inicio. Aunque parezca alguien frívolo, según van avanzando los episodios, vamos a ir descubriendo que tiene una historia detrás y por qué ella es así.

Imagen promocional de 'La Favorita 1922'.

¿Habías disfrutado tanto de un papel como lo estás haciendo en La Favorita 1922?

Sí, he disfrutado también muchísimo con otras series y películas. Los compañeros ejercen un papel muy importante en todos los proyectos en los que he estado. Lo que pasa, y no sé si me voy a explicar bien, es que lo que ha sucedido con esta serie es muy distinto. No sé, por ejemplo, el llegar una mañana al set, que me pregunten cómo estoy y decir que me siento en la mierda absoluta, sin ningún filtro. Recuerdo que mis compañeras y yo nos agarramos mucho y nos hemos ido sosteniendo en cada momento.

Nos han pasado muchas cosas, han sido nueves meses. Creo que el rodaje nos ha cambiado, así como todas las tramas. Josep Cister es un experto en cambiarme la vida, no sé cómo lo hace. Deseo que esta serie le pase lo mismo que a Física o Química, que la primera en la que estuvimos juntos. Me siento como si no hubiera hecho nada más que FoQ. Este es el proyecto de mi vida. Estoy súper emocionada.

¿Has visto la nueva Física o Química? ¿Te ha gustado?

Sí, me parece que los chicos están fantásticos. He sentido que FoQ: La nueva generación tiene como una sensación de que es más moderna, que cuenta historias necesarias. Ahora ha sido cuando he entendido todo el cambio generacional que ha habido. La gente joven está con el tema de las redes. También lo del poliamor o las relaciones abiertas. Los tríos sentimentales.

También he visto que es más explícita de lo que fue nuestra serie, que ya es decir. Yo sólo puedo decir que les deseo toda la suerte del mundo. He podido conocer a varios de los actores y me parecen que tienen un talento descomunal. Para algunos, es su primer proyecto. Ojalá hubiéramos tenido tanto talento, algo que les he dicho a mis compañeros.

¿Cómo llevas la etiqueta de Física o Química? ¿Te ha pesado más con los años o es algo a lo que no les das importancia?

Nunca se la llegué a dar. Llegué a punto en el que lo comprendí. Al final, fue la serie con la que empecé mi carrera y que marcó un antes y un después en mi vida y lo que he hecho después. Además, fue un gran éxito en la televisión de este país. Mucha gente ha crecido con nosotros. Por supuesto, el público tiene curiosidad y todo el mundo me pregunta. Creo que es algo que no me podré quitar. Pero, vamos, no me molesta para nada.

Fotograma del segundo episodio de 'La Favorita 1922'.

¿Te gustaría que, además de Física o Química, el público también te asociara a La Favorita 1992?

Por supuesto, ¡feliz de la vida! Pues mira, tengo sensación de que puede ser. El otro día, una persona me dijo: ‘¿tú no vas a estrenar una serie ahora de cocineras?’ Voy notando que la gente la está ubicando justo por ahí. Me parece genial, ojalá.

Los actores de FoQ: La nueva generación remarcaron un tema que es novedoso en la industria española: la introducción de coordinadores de intimidad para las escenas más íntimas. ¿Cómo ves que haya surgido un elemento así en los rodajes?

Primero, todo lo que sea mejorar el ambiente en el set e ir hacia delante, genial. La figura del coordinador de intimidad me parece muy interesante y creo que muy necesario. Hay que pactar. Ser actor es una cosa, a veces, muy compleja. No todo el mundo tiene el mismo método ni trabaja de la misma forma. De ahí, que haya compañeros y compañeras que pueden considerar una cosa u otra. Esto también pasa con los directores, quizás haya un plano que no sabías que iba a hacerse.

Me parece muy importante que haya una figura que nos reúna a todos para hablar sobre cómo grabar esas secuencias, en la que todo quede claro. Por supuesto, esto lo hacían antes muchos directores, pero mejor que surja este profesional, que se asegure que nos sintamos cómodos en el set. Hay gente que se siente violentada o no está cómoda según qué tipo de escena íntima. Es muy incómodo tener este tipo de secuencias. Ya lo es para los que no somos pudorosos, imagínate con los que lo son mucho. Por eso, es importante que haya alguien que te haga sentir seguro.

Al ser una serie para la televisión en abierto, ¿cómo vives enfrentarte al dato de la audiencia? ¿Cómo recomendarías al público que vea La Favorita 1922?

Ya me había olvidado lo que era levantarse cada día después de una emisión para mirar los datos de audiencia y ver si me llevo una alegría. Es uno de los peores momentos, siento hasta taquicardias.

Tráiler 'La Favorita 1922'

Sobre cómo recomendársela a la gente. Creo que los espectadores van a encontrarse con una serie que les va a sorprender, entretener y que van a vivir las situaciones que tienen estas mujeres. Van a engancharse y van a querer saber qué va a pasar en el siguiente episodio. Van a querer descubrir cómo estas mujeres van a lograr salir de todos los inconvenientes que les van surgiendo. Es una ficción que tiene romance, drama, comedia, suspense. También, que la época siempre funciona, que es interesante ver cómo vivían por aquel entonces.