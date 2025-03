Jedet se sincera con Henar Álvarez sobre la polémica con Melody y por qué rechaza tantos papeles sobre mujeres trans

Jedet siempre ha demostrado ser una persona sin filtros. La actriz y cantante ha sido una de las dos invitadas de este pasado sábado 29 de marzo en Al cielo con ella, el late night show que conduce Henar Álvarez en La 2 y RTVE Play. Además de hablar de una serie que acaba de estrenar en España, Mujeres asesinas en Vix+ a través de Atresplayer, ha hablado sobre los papeles de mujeres trans que rechaza y sobre su polémica con Melody.

La actriz se vio envuelta en una controversia por sus palabras sobre la representante de Eurovisión 2025. Sí que hubo un momento viral fue cuando Melody cantó Esa diva a todo aquel reportero presente en la alfombra roja de los Premios Goya. Eso, por supuesto, provocó que su torrente de voz se colase en las declaraciones de otros entrevistados en la gala.

Entre ellos, estaba Jedet. La actriz era justamente entrevistada por Henar Álvarez, que era uno de los rostros de RTVE que estaba en la cobertura de los galardones más importantes del cine español. Aunque ha confesado más de una vez que aprecia a la de Dos Hermanas, eso no impidió que lanzase un comentario irónico sobre oír la voz de Melody en cada momento.

“Cada vez que voy a decir alguna frase, sale por algún lado cantando. Es como posponer una alarma”, decía con humor y sin mala intención alguna. A pesar de ello, hubo fuertes críticas contra la granadina.

A pesar de que Melody le quitó hierro a la polémica y reaccionó con el mismo humor: “A mí me encanta poner muchas alarmas. Sobre todo, lo que más me gusta es posponerlas. Eso de levantarme a la primera, no. Que suene y yo cortarla”. Sin embargo, eso no ha impedido que las críticas siguiesen.

Jedet y Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'.

Aprovechando su paso por el programa de Álvarez, recordaba ese momento. “Hoy me han echado la bronca porque me han pedido que deje de hablar. Y he dicho vale, voy como tensa. Pero les he dicho... ¡voy con Henar! Por ahora la entrevista va genial”, expresaba, para después hablar sobre la polémica con Melody.

“He de decir que ojalá me quieran a mí como los fans de Melody la quieren a ella”, compartía, para hablar también de otros temas. Jedet venía a promocionar Mujeres asesinas. Se trata de una nueva adaptación de la famosa novela ‘True Crime’ de Marisa Grinstein y que ha llegado a España gracias al acuerdo entre Atresmedia y Vix, estando disponible en Atresplayer mediante una suscripción con Vix+.

En este proyecto, la granadina encarna a Paula, una fisioterapeuta que se ve envuelta en un turbio triángulo amoroso con fatales consecuencias. Un personaje con el que Jedet revelaba también el motivo por el que ha rechazado tantos papeles de mujeres trans.

Jedet en 'Al cielo con ella'.

“No es que me lluevan papeles, pero los que me han ofrecido de trans, los he rechazado casi todos. Pero también porque el cliché de la prostituta. Esta no, es fisioterapeuta. Al menos es otro trabajo y no tiene que llevar preservativos por profesión”, expresaba la granadina, revelando también el motivo por el que dijo que sí a este reboot de Mujeres asesinas.

“La historia de Paula no gira sólo sobre ser trans. También lo hice porque fui la primera actriz transexual en ser protagonista en una serie en Televisa. Siendo México el segundo país de Latinoamérica donde más transfeminicidios se producen, sólo por detrás de Brasil, pues tenía una responsabilidad también”, explicaba, provocando el aplauso del público.

Pero no sólo rechaza papeles trans. Jedet confesaba que dijo que no a hacer un casting para Física o Química: La nueva generación. El motivo fue que le proponían un papel para hacer de profesora, viéndose demasiado joven para ello.

“Perdona, lo que me gasto en skin care, en bótox y... ¿me llamas para ser profesora? Me parece un poco insultante”, declaraba en tono de humor. “Si fuese la camella que le lleva los porrillos a los alumnos, igual…”, revelaba.