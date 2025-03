‘Física o química. La nueva generación’ y ‘UPA Next’: dos maneras diferentes de abordar un esperado regreso

Cada domingo, atresplayer cuelga un nuevo capítulo de Física o química. La nueva generación. Catorce años después de que el primigenio Zurbarán cerrase sus puertas, aparentemente, para siempre, nos hemos encontrado con un nuevo centro de estudios del mismo nombre, que, en teoría, continúa su espíritu primigenio.

La vuelta de Física o química suponía una nueva jugada de Atresmedia para tocar la nostalgia del espectador. Como ya hizo con Los protegidos, Los hombres de Paco, o con Un paso adelante. Ya en diciembre de 2020, en el año de la pandemia en el que las sensibilidades estaban a flor de piel, nos ofrecieron en su plataforma de pago Física o química: el reencuentro, ambientado en la boda de Yoli.

Aquello fue algo que continuaba el legado de la serie original, la que se estrenó allá por 2008, con una gran parte de sus protagonistas. No faltó ni siquiera el personaje de Fer, al que interpretaba Javier Calvo, y eso que estaba muerto y enterrado. Y, además, nos enseñaron cómo habían madurado todos aquellos chavales que hacían fiestas peeting, a los que quemaría por dentro abandonar Madrid, los que vivían su vida real y también una segunda en aquel ciberZurbarán.

Y casi cuatro años y medio después, el Zurbarán de verdad, el de ladrillo, hace ya un mes. Y aunque la sintonía de Despistaos nos evoque al pasado —recordemos que luego la intro también la cantaron El sueño de Morfeo y Angy Fernández—, lo cierto es que el factor nostalgia aquí no está, ni se le espera. Al menos, con todo lo visto hasta el momento, y quitando la orla en la que aparecían de manera fugaz Paula, Cabano y compañía.

Con cuatro episodios disponibles, y un quinto recién salido del horno, se puede confirmar que Física o química. La nueva generación no es para los antaños jóvenes que disfrutaban FoQ en abierto y por Antena 3. Es una nueva serie en la que todo el peso lo tienen los jóvenes, ya sin líos excesivos con profesores (algo hay en el aire, obvio).

Imagen de 'FoQ. La nueva generación'.

Siendo honestos, esto podría llamarse Física o química o podría tener un título original. No tiene ninguna cadena que le una al pasado, no hay una fibra nostálgica en el aire. Ni siquiera han utilizado el recurso —de momento, quién sabe en el futuro— de entremezclar estas historias con los personajes del pasado.

Como ya invita a pensar en su título, nos encontramos con una producción que busca una nueva generación de espectadores, esos que consumen series bajo demanda, que no esperan con ansia un día concreto de la semana para ponerse por la noche ante la pequeña pantalla como un ritual.

Esos personajes habían crecido y evolucionado, pero seguíamos cogiéndoles de la mano, mientras nos contaban cómo era su vida en la actualidad. Ocupaban el papel que dos décadas atrás tenían Diana, Adela o Gaspar, el profesorado del centro. Aquello era Un paso adelante, aunque el centro de formación fuese nuevo y ya no nos supiéramos mover por sus pasillos.

Es una estrategia completamente diferente a la que Atresmedia llevó a cabo con otro de sus esperados regresos del pasado, y que tenía un público similar: UPA Next, la vuelta de Un paso adelante que se estrenó en 2023. Allí nos reencontramos con el tito Rober, con Lola, con Silvia, hasta con Carmen Arranz, la fundadora de la escuela de artes escénicas a la que interpretaba Lola Herrera, que tuvo a bien un cameo.

Mónica Mara y Quique González como Andrea y Omar en 'UPA Next'.

Y, además, le sumábamos una nueva hornada de alumnos de la escuela, que aportaban tramas frescas, y que respondían a esas historias de jóvenes con ganas de comerse el escenario y el mundo que a tanta gente enamoró allá entre los años 2002 y 2005.

También es cierto que las premisas de UPA Next y Física o química: la nueva generación no pueden ser más dispares. En UPA Next los antiguos miembros del grupo UPA Dance se reunían para hacer un musical que contase su historia, mientras que en FoQ, sencillamente, el Zurbarán ha reabierto sus puertas, para recordarnos que lo mejor que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un reloj.