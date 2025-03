El espeluznante nuevo tráiler de la segunda temporada de 'The Last of Us': "Para cuando salga el sol, ya estarás muerto"

Pedro Pascal en una imagen del segundo tráiler de la segunda temporada de 'The Last of Us'.

Con la tercera temporada de The White Lotus conquistando al público, Max ya calienta motores para su siguiente bombazo. El 14 de abril será cuando desembarque la segunda temporada de The Last of Us. Dos años después del éxito de su primera tanda, llegan nuevos episodios en los que surgirán fuertes enfrentamientos entre Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

Ya lo anuncia uno de los eslóganes de este espeluznante segundo tráiler: “cada decisión tiene un precio”. Esta nueva temporada está ambientada cinco años después de los acontecimientos ocurridos en la primera. Ambos están arrastrados por un conflicto que se verá agravado por el mundo apocalíptico en el que viven, en el que las cosas sólo han ido a peor.

El avance, mostrado en el evento SXSW (South by Southwest Festival) que ha tenido lugar esta semana en Texas, enseña a parte de los nuevos personajes de esta temporada. Aparece Abby (Kaitlyn Dever), una soldado en busca de venganza y que marcará buena parte del conflicto principal en esta tanda. También se ve a Dina (Isabela Merced), ex de Jesse (Young Mazino), una joven que se convertirá en el interés amoroso de Ellie.

Los infectados son cada vez más y pueden verse imágenes de cómo el pueblo que lideran Tommy (Gabriel Luna) y Maria (Rutina Wesley) se ve acechado por estos monstruos que fueron personas. De hecho, hay secuencias con explosiones y fuego, una de las armas letales para deshacerse de estas criaturas.

“La relación [de Joel y Ellie] ha cambiado un poco, y empezamos a ver por qué”, compartía Bella Ramsey durante la presentación del avance en el SXSW. Entre las secuencias del avance, está una que estaban esperando los fans de la saga de videojuegos: la del beso entre Ellie y Dina.

Dina y Ellie en una imagen del segundo tráiler de la segunda temporada de 'The Last of Us'.

De la misma forma, puede verse a Isaac Dixon (Jeffrey Wright) amenazar a un rehén atrapado. “Para cuando el sol salga mañana, es muy probable que ya estés muerto”, expresa. El actor, nominado al Oscar por American Fiction, repite este papel que ya encarnó en los videojuegos original. Isaac es el líder de una milicia que enfrenta una guerra continua para lograr su libertad.

Un avance que remarca la distancia entre Joel y Ellie. La joven, inmune a la infección del hongo Cordyceps, es clave para poder crear una vacuna. De ahí, que este conflicto surja en un momento delicado para el futuro de la Humanidad en la ficción.

Será el 14 de abril cuando desembarque esta prometedora segunda temporada. La primera tanda fue un éxito rotundo de audiencia y de crítica, logrando tres nominaciones a los Globos de Oro, logrando ocho Premios Emmy siendo candidata a cinco en categorías principales (incluida a la mejor serie de drama).