Cristina Pedroche confiesa que no le deja ver a su hija 'Peppa Pig': "Los personajes me parecen unos maleducados"

Este pasado jueves 27 de febrero, se ha vivido uno de los momentos televisivos más comentados. Mamá Pig, madre de la entrañable Peppa Pig, anunciaba en Good Morning, Britain, uno de los magacines matinales más seguidos de la televisión británica, que estaba embarazada. Una manera de celebrar el 20º aniversario de la serie infantil.

Un momento comentado en Zapeando y que ha dejado una de las reacciones más espontáneas de Cristina Pedroche. La colaboradora está también en estado de buena esperanza. De ahí, que el resto de tertulianos esperasen sus palabras a cómo sentía que tanto ella como la madre de Peppa Pig estuviesen emabrazadas al mismo tiempo.

“Tengo que dar una noticia de alcance mundial, porque estoy muy contenta. Una superestrella ha anunciado que está embarazada. Me encanta compartir [tiempo] de gestación con Mamá Pig, la madre de Peppa Pig”, revelaba. Algunos tertulianos pensabas que era guasa y Pedroche aclaraba que “era en serio”.

“Claro, son tus nuevos ídolos”, ironizaba Dani Mateo. “Ella misma lo ha anunciado en la tele británica. Se lo tengo que contar a mi hija”, expresaba Pedroche antes de dar paso al vídeo, en el que se veía cómo el personaje de Peppa Pig conectaba en directo desde Peppatown con Richard Arnold para darle la buena nueva.

Aunque lo sorprendente no fue la alegría de Pedroche. Era porque, inicialmente, parecía que la tertuliana estaba contenta con la noticia porque era seguidora de la ficción preescolar. Sin embargo, Pedroche confesaba que no le permitía ver a su hija la ficción, que puede disfrutarse en Clan y RTVE Play en España.

Cristina Pedroche confiesa su opinión sobre 'Peppa Pig': "No me gusta el rollo que traen" pic.twitter.com/q1rnhaZyWj — TVMASPI (@sebas_maspons) February 28, 2025

“No quiero pasar página. Por guion, debíamos cambiar de tema, pero no puedo hacerlo porque Cristina, pese que ha sonreído y ha aplaudido, ha dicho que le gusta la madre, pero que Peppa Pig no”, revelaba Dani Mateo.

“Cómo están dibujados sí me encanta. Mi hija tiene los peluches y los muñequitos, le gustan. Pero yo en la tele no se lo pongo. No me gusta la historia ni lo que hablan entre ellos. Los personajes me parecen unos maleducados. No me gusta el rollo que traen, Peppa no hace caso a sus padres, ella tampoco quiere a su hermano. No quiero que eso lo vea mi hija”, argumentaba Pedroche.

Tras dar su opinión negativa sobre la ficción creada por Neville Astley y Mark Baker, Pedroche compartía que sí consideraba apta Bluey para su hija, Laia. “Esa serie está mejor”, recomendaba desde la mesa del magacín. “Aunque no le pongo la televisión mucho”, advertía Pedroche.