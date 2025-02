María Bernardeau: "No tenemos expectativas sobre la fama. Sólo queremos que 'FoQ: La nueva generación' guste a los fans"

El Instituto Zurbarán reabre sus puertas. Este domingo, 16 de febrero, llega a Atresplayer el primer episodio de Física o Química: La nueva generación. Se Continuación de la emblemática ficción que emitió Antena 3 entre 2008 y 2011, esta producción pretende conquistar de lleno tanto a los más nostálgicos como a las nuevas generaciones. “No buscamos la fama. Con que los fans le den una oportunidad y les guste, nos damos por satisfechos”, comparte María Bernardeau.

María Bernardeau sigue no sólo los pasos artísticos de su madre, Ana Duato, sino también la senda que realizó su hermano Miguel, quien se hizo popular con Élite, serie juvenil que marcó un antes y un después en Netflix. Ahora es el turno de María, quien se mete en la piel de Carlota, una de las alumnas de 4º de la ESO en el Zurbarán, donde arranca el curso con la trágica muerte de uno de sus estudiantes.

“Es una chica única”, confiesa Bernardeau sobre su personajeen un encuentro con la prensa en el que estaba presente BLUPER. La intérprete comparte que sintió la misma sorpresa que sus compañeros cuando supo que entraba en el proyecto. “Desde el primer momento que supe que me habían elegido, me sentí igual de afortunada que el resto del equipo”, expresa de manera muy efusiva.

Aunque se trate de una nueva historia, las comparaciones con la ficción original se antojan imposibles, algo de lo que son conscientes los actores. “Nosotros no tenemos ninguna expectativa sobre el tema de la fama, tampoco pensamos en el número de seguidores que ganaremos”, afirma.

“Más que nada, queremos que los adolescentes se sientan identificados con todos los temas que hemos tratado en esta temporada. Lo hemos hecho con el mayor respeto posible. Ojalá le guste a quien lo vea, aunque sean una o dos personas, que les pueda servir de algo”, comparte María.

María Bernardeau en un fotograma de 'Física o Química: La nueva generación'.

“Nosotros somos los primeros fans de Física o Química y hemos tenido la presión de hacerlo lo mejor posible. Cada uno de nosotros ha hecho un trabajo increíble. Nos hemos esforzado un montón para que los personajes logren conectar con el público. Además, estamos en una época diferente”, reconoce Bernardeau, quien defiende la importancia de que haya surgido el coordinador de intimidad para las secuencias más picantes.

“Antes no existía y nos llamaba la atención, porque no concebimos este tipo de escenas sin ellos. Es igual de necesaria que un especialista para una pelea. Al final, es una coreografía también. Es súper importante que haya una figura así, que puede hablar con los actores para poner nuestros límites y no tener que pasar por figuras de poder. Lo agradecemos un montón”, reconoce Bernardeau.

Rocío Velayos y María Bernardeau en 'Física o Química: La nueva generación'.

“Coincido con María. Para nosotros, lo importante es que le guste a la gente. La fama, sinceramente, nos da bastante igual”, añade Rocío Velayos, que encarna a Asia en la ficción. “Es una chica que transmite mucha confianza”, asegura la intérprete, quien debutó en la gran pantalla con Menudas piezas. “Comienza de forma bastante explosiva”, declara.

A pesar de ser una de las protagonistas de uno de los taquillazos españoles de 2024, FoQ: La nueva generación es “la gran oportunidad” para Velayos. “Sólo siento agradecimiento. Es una ocasión que sólo se te presenta una vez en la vida, de esas que hay que agarrar fuerte y no soltar, para vivirla al máximo”, manifiesta.

"No he pedido consejos ni a mi madre ni a mi hermano para ser actriz, pero seguro que me los darían"

“Y apoyo lo comentado por María respecto a la figura del coordinador de intimidad. Además, la gente va a poder ver que no sólo se trata de relaciones físicas. La serie no idealiza nada. Hay gente que tiene más experiencia y otro que es su primera vez. También, debíamos sentirnos cómodos en esas secuencias en las que debe haber más intimidad. Por ello, esta también importante que haya una coordinación. Fue esencial la ayuda de Rebeca, que ejerció de coordinadora para nosotros”, comenta Velayos.

Fotograma de 'Física o Química: La nueva generación'.

Aunque forma parte de una familia de artistas, María Bernardeau no duda en reivindicar su talento y señalar que ha tenido el apoyo tanto de su madre como de su hermano. “Sí, sé que me apoyan, estoy segura de eso. Además, si les pidiese consejo, sé que me lo darían”, reconoce Bernardeau.

“Afortunadamente, a mi hermano y a mi madre no les falta trabajo. Miguel acaba de estrenar Querer y está obteniendo mucho reconocimiento. Mi madre está con La Música, una obra de teatro que dirige Magüi Mira y que está con Darío Grandinetti. Sé que puedo contar con ellos en cualquier proceso de mi vida, en general. En ese sentido, puedo decir que me siento una afortunada”, reconoce.

Fotograma de 'Física o Química: La nueva generación'.

Tanto María Bernardeau como Rocío Velayos están enfocadas en Física o Química: La nueva generación, pero son conscientes de que puede ser una oportunidad para impulsar sus carreras. El ejemplo es lo sucedió con Maxi Iglesias, Úrsula Corberó, Andrea Duro, Javier Calvo, Angy Fernández, Adrián Rodríguez o Adam Jezierski.

"Queremos que los adolescentes se sientan identificados con la nueva 'FoQ' y los temas que aborda"

“Estoy deseando que esto nos ayude a llegar muy lejos a todos, que no nos falte el trabajo, porque todos los que formamos el elenco de La nueva generación queremos dedicarnos a esto. Le hemos puesto todas nuestras ganas y las vamos a seguir poniendo. Y es nuestro plan, básicamente el todos. Ojalá seguir haciéndonos un hueco en la industria”, habla de manera honesta Velayos.

Sobre tener contacto con actores de la serie original, Bernardeau reconoce que sólo había hablado con Ana Milán, con la que ha coincidido en el famoso cameo de la actriz, quien retoma su papel de Olimpia. “Tuve mucha suerte. Fue increíble. Creo que fue uno de los mejores momentos de mi vida. Aprendí mucho”, revela.

Comparaciones con 'Élite'

FoQ: La nueva generación no sólo teme las comparaciones con la original, sino con Élite, también creada por Carlos Montero. “Pero es que se podría comparar con un montón de series más. No sólo Élite, también con Sex Education o Euphoria. Como es una ficción española y con gente joven. Pero vamos, insisto, sólo nos importa que logre conectar con el público adolescente”, expresa Bernardeau.

“En Élite, los protagonistas provienen, la mayoría de ellos, de un instituto de gente rica. El Zurbarán es un instituto concertado para gente de clase media. Ya sólo por eso, hace que sean difíciles las comparaciones. Las vidas de los personajes son distintas. Espero que la gente valore eso también”, añade Velayos.