Telecinco celebra la vuelta de Kiko Rivera a la televisión: '¡De Viernes!' (14,3%) gana a 'La Voz' (12,9%)

El regreso de Kiko Rivera a Telecinco le ha impulsado en audiencias en De viernes. El magacín nocturno le ha vencido por primera vez a la duodécima temporada de La Voz. La declaración del hijo de Isabel Pantoja ha podido con la primera fase de Asaltos del talent show.

Según los datos de Kantar Media, ofrecidos por las consultoras Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, el programa producido por Mandarina ha firmado un 14,3% de cuota de pantalla y 1.092.000 espectadores. El espacio de Telecinco logra liderar tanto en share como en media de público, logrando 3,3 puntos más.

La primera ronda de Asaltos del talent de Antena 3 pierde, por primera vez, el primer puesto, quedándose en una segunda posición con un 12,9% de cuota y 1.047.000 televidentes. A pesar de ceder 0,8 puntos frente a la gala de la Gran Batalla, recupera en espectadores, al obtener 158.000 seguidores más.

Muy larga distancia se queda La 1 en tercera posición. La pública emitía la película Único testigo, que ha obtenido un 8% de cuota y 827.000 espectadores. Cuarto lugar para Cuatro con la emisión de la cinta Elysium, con la que se queda con un 5,6% de share y 537.000 espectadores.

Quinta posición para Equipo de investigación, que ha logrado un 5,1% de cuota y 532.000 seguidores. La 2 cierra el podio con la emisión de la cinta Mensaka, que se queda con un 2,6% de share y 231.000 televidentes.

El regreso de Kiko Rivera a la TV triunfa en #DeViernes



➡️ LÍDER con un 14.3% de share y una media de 1.092.000 espectadores en @telecincoes



➡️ SEGUNDO MEJOR DATO DEL AÑO



➡️ Más de 4.2 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/prLMmvlDuf — Dos30' (@Dos30TV) November 8, 2025

En la franja de la tarde, Antena 3 logra el dominio absoluto tanto en la franja de sobremesa como en la previa al prime time. Sueños de libertad lidera sin rivales con un 14,1% de share y 1.207.000 seguidores, a una amplia distancia de Directo al grano, que se conforma con un 10,2% de cuota y 845.000 televidentes. El tiempo justo sigue recortando distancias con el magacín de La 1, al quedarse con un 9,1% de share y 728.000 seguidores.

Valle Salvaje y La Promesa logran hacerse con el dominio de sus respectivas franjas, con un 10,7% y un 11,3% de share respectivamente. Y ahora, Sonsoles y El diario de Jorge viven un empate técnico con un 9,5% y un 9,3% de cuota cada uno. La última franja de la tarde es para Pasapalabra, con un 19,3% share y 1.800.000 espectadores.

#SueñosDeLibertad es la SERIE + VISTA de la TV con un 14.1% de share y una media de 1.207.000 espectadores en @antena3com



✨ LÍDER a 4.9 puntos de la 2º opción



✨ OJO! LO + VISTO EN DIFERIDO del día sumando 206.000 espectadores #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/5UUCOP0iBg — Dos30' (@Dos30TV) November 8, 2025

Malas lenguas en La 1 se queda con un 12,6% de cuota y 1.086.000 seguidores y Aquí la tierra sigue como alternativa al concurso de Antena 3, con un 13% de share y 1.228.000 espectadores.

En materia de informativos, la primera edición de Antena 3 Noticias ha sido el espacio más visto del viernes 7 de noviembre, con un 23,6% de share y 2.136.000 espectadores, superando a Telediario 1 (14,7%) e Informativos Telecinco 15:00 (10,3%).

En el prime time, la segunda edición de Antena 3 Noticias también lidera, con un 19,6% de cuota y 2.061.000 espectadores, seguido del Telediario 2 (11,9%) e Informativos Telecinco 21:00 (7,6%).