Bajón de 'La Voz Kids', que mantiene su liderazgo la noche del sábado frente a 'Got Talent: All Stars'

Parece que el sábado es un día que se le atraganta al consumo televisivo. A pesar de ser un día en el que Antena 3 y Telecinco viven uno de sus enfrentamientos más importantes, esto no se está traduciendo en un aumento notable de las cifras de audiencia. Es más, tanto La Voz Kids como Got Talent: All Stars han perdido público, algo que bien puede atribuirse al puente del 1 de mayo (que se extiende al día 2 en la Comunidad de Madrid).

A pesar de ello, la tercera gala de La Voz Kids consiguió imponerse frente a la tercera de Got Talent: All Stars. La diferencia entre ambas sigue siendo destacable, casi dos puntos, pero eso no impide que el bajón de consumo se haya notado. De hecho, el talent show de Antena 3 ha sido el principal perjudicado en esta bajada de consumo, al perder más de dos puntos respecto a la gala anterior.

Según los datos de Kantar Media, ofrecidos por las consultoras Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, la tercera entrega de La Voz Kids lideró el prime time de este sábado con un 12,5% de cuota y 1.216.000 espectadores. El talent pierde 2,2 puntos en share y se deja 249.000 televidentes, siendo una bajada considerable. A pesar de ello, mantiene su ventaja frente a Got Talent: All-Stars, que obtiene un 10,7% de cuota y 1.079.000 espectadores, perdiendo 0,6 puntos de share y 151.000 televidentes.

#LaVozKidsAudiciones3 registra un 12.5% de share y 1.216.000 espectadores en el PT de @antena3com



🎤 LÍDER en su franja de emisión

🟠 Más de 3.7 millones de contactos @LaVozKids #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/0arLNTNJYr — Dos30' (@Dos30TV) April 30, 2023

Pero no todo fueron malas noticias. El cine sí que logró tener subida. Las tres cadenas que apostaron por emitir películas vieron incrementado tanto su cuota de pantalla como su número de espectadores. En este podio, La 1 se erigió como la principal ganadora, con la emisión de Noches de tormenta, que obtuvo un 9,4% de share y 1.049.000. La cinta protagonizada por Richard Gere y Diane Lane se quedó muy cerca del talent show de Telecinco. Mejoró los datos de Cuando menos te lo esperas, emitida el pasado domingo, al obtener 0,6 puntos más y aumentar en 45.000 televidentes.

La medalla de plata fue para Cuatro, que emitió Guardianes de la Galaxia vol. 2, aprovechando que el próximo 4 de mayo se estrena en cines Guardianes de la Galaxia vol. 3. La cinta de Marvel obtuvo un 7,7% de cuota y 779.000 espectadores. Mejoró también los datos de Free Guy, emitida el pasado domingo, al obtener 1,8 puntos y 103.000 televidentes más. Tercer puesto para La 2, que emitió Madres verdaderas. La película de Naomi Kawase mejoró los datos de la emisión de la gala de la 10ª edición de los Premios Platino, emitida el domingo pasado, con un 2,1% de share y 224.000 espectadores, logrando 0,1 puntos y 8.000 espectadores más.

Mientras, laSexta Xplica anotó un 4,6% de cuota y 421.000 espectadores. A lo largo de su emisión, el programa llegó a tener 3,4 millones de contactos únicos, aportando un 27% del dato de la cadena en esta jornada. Mención para el Access Time, en el que Informe Semanal obtuvo un 9,5% de share y 965.000 televidentes.

Ya en la tarde, Fiesta logró un 10,9% de share y 916.000 espectadores, llegando a los 4.500.000 contactos únicos. El magacín presentado por Emma García lidera en todas sus franjas y logra aportar el 35% del dato de la cadena en el día. Por otro lado, estuvo ¡Boom!, que consiguió un 6,8% de share y 553.000 espectadores, logrando 1.475.000 contactos únicos. En la franja de mediodía, La ruleta de la suerte volvió a dominar su franja, con un 19,2% de cuota y 1.419.000 espectadores, dejando como segunda opción a Socialité, que se conformó con un 13,3% de share y 883.000 televidentes.

🔠 El concurso @LaRuletaSuerte de @antena3com firmó el 19.2% de cuota de pantalla y 1.419.000 espectadores de media.



➡️ El programa presentado por @JorgeFdezTV registró 2.925.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA) #LaRuletaDeLaSuerte#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/OIyKkWeKim — Barlovento Comunicación (@blvcom) April 30, 2023

El formato más visto de la jornada fue la edición de sobremesa de Antena 3 Noticias, que obtuvo un 19,8% de cuota y 1.937.000 espectadores, el informativo llegó a estar sintonizado por 3.053.000 espectadores únicos.

