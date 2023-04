Santi Millán se desnuda completamente tras un divertido número nudista en 'Got Talent: All Stars'

Les Beaux Frères y Santi Millán en 'Got Talent: All Stars'.

Got Talent: All Stars hizo subir la temperatura entre el público este pasado sábado 29 de abril. Dado que el talent show está reuniendo a los grandes talentos provenientes de todas las partes del mundo, no podía faltar en esta primera edición el dúo canadiense Les Beaux Frères. De fama mundial, este tándem es famoso por sus números nudistas con juegos de toallas. Por supuesto, en este divertido momento, Santi Millán, como maestro de ceremonias, no ha dudado en sumarse al ‘despelote’.

Yohann Trépanier y Raphaël Dubé, un dúo cómico y circense, ya había conquistado al jurado de America’s Got Talent 2021. La puesta en escena fue idéntica, con el jurado completamente desconcertado tras la presentación de la dupla, dado que salieron del plató, ante la mirada atónica de Jorge Blass, Edurne, Paula Echevarría y Risto Mejide. Ambos saltaron al plató completamente desnudos, con dos toallas tapando solamente las partes nobles de ambos.

Con la Danza húngara No. 5 de Johannes Brahms como banda sonora, el dúo comenzó su número nudista y cómico, que causó la gran carcajada en todo el plató, así como en la mayor parte del jurado, a excepción de Risto Mejide, quien sí miraba de forma perpleja la coreografía. Dentro de la comedia, ambos mostraron una habilidad excelente a la hora de manejar las toallas, puesto que evitaron que estas se cayesen y los dejasen completamente al desnudo delante en el plató.

[Santi Millán: "La viralidad no implica calidad; yo tengo un vídeo viral, pero no es lo mejor que he hecho"]

Por supuesto, al acabar el número, el aplauso fue unánime, con Edurne lanzado un “bravo”. El dúo volvió a salir al escenario, esta vez en albornoz. Antes de que el jurado entrase a valorarlo, Santi Millán sorprendía a todos los presentes al salir al plató completamente desnudo, solamente ataviado con una toalla pequeña. Por supuesto, el presentador provocó una sonora carcajada.

Tras ese momento nudista, en el que el conductor casi no dejó nada a la imaginación, el jurado alabó la actuación de Les Beaux Frères. “Creo que es de las actuaciones que más riesgo he visto”, dijo Edurne. “Lo único que me ha quedado claro es el mensaje que hay detrás: que pase lo que pase nunca hay que tirar la toalla”, respondió Risto Mejide en tono divertido.

Realmente, no es la primera vez que se ve en España este número, aunque sí con los originales Les Beaux Frères. En la primera temporada de El desafío, Pablo Puyol y Jorge Sanz tuvieron que reproducirlo en el llamado Duelo al desnudo de la sexta gala. Un enfrentamiento en cueros del que salió ganador el actor malagueño, dado obtuvo una mayor puntuación del jurado.

Sigue los temas que te interesan