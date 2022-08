‘Hermanos’ iguala su cuota máxima y el cine de Telecinco cae por debajo del millón

La serie Hermanos sigue siendo la apuesta más fuerte de la noche del martes durante este verano. La ficción turca de Antena 3 logró anoche igualar su cuota máxima, y fue el líder de su franja de emisión con mucha comodidad, ante la caída de audiencias del cine de Telecinco.

Según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, Hermanos consigue firmar un 16,1% con una media de 1.378.000 espectadores, con casi 2,8 millones de contactos. Eso supone una subida de 217.000 espectadores y 2,5 puntos porcentuales respecto a su emisión la semana anterior.

Ayer #Hermanos23Ago de @antena3com es LÍDER en su franja con el 16.1% de cuota de pantalla y 1.378.000 espectadores de audiencia media.



La serie turca registró un total de 2.787.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/OJjQ3u6jl8 — Barlovento Comunicación (@blvcom) August 24, 2022

Telecinco, por segunda semana consecutiva, dedicó el prime time del segundo día de la semana al cine, atrasando la nueva entrega de Esta noche gano yo. En esta ocasión programaron el largometraje Es por tu bien, dirigida por Carlos Therón y protagonizada por José Coronado, Javier Cámara, Roberto Álamo, Pilar Castro y Carmen Ruiz, entre otros. Se queda con un discreto 9% de share y 908.000 espectadores. Esto significa una bajada reseñable respecto a la película anterior, Un don excepcional, que firmó un 11,9% de share y 1.167.000 espectadores.

La película #EsPorTuBien firma un 9% de share y 908.000 espectadores en el prime time del martes en @telecincoes



🎬 Más de 3.5 millones de espectadores conectan en algún momento

🎬 Crece al 12.6% de share en espectadores de 25 a 44 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/pnqCdtlE4c — Dos30' (@Dos30TV) August 24, 2022

A pesar de todo, los datos de Es por tu bien superan a los que se conseguían con Esta noche gano yo. Un concurso con famosos que anoche ganó el equipo turquesa, y que atrajo a un 6,6% de share y 336.000 espectadores. Baja en cuota, pero sube en espectadores.

Comando actualidad, en La 1, mantiene unos datos muy similares a los de la semana anterior. El programa de reportajes firmó un 5,8% de share con 570.000 espectadores.

La 2 emitió, por su parte, dos nuevos capítulos de la quinta temporada de El comisario Montalbano y alcanza un 5,3% de share y 541.000 espectadores de media.

En Cuatro se disfrutó de nuevas entregas de la serie 9-1-1. El primer capítulo anota 589.000 seguidores y el 6,1% de share, y el segundo 517.000 y un 7,6%; unos datos que superan lo conseguido la semana anterior.

No sucede lo mismo con Six, la serie de laSexta, que no logra cuajar entre el público. El primer episodio bajó hasta los 242.000 espectadores con un 2,3%, y el segundo, a 211.000 con un 2,6%.

En @laSextaTV, la serie #Six se queda en 242.000 espectadores y un 2,3% de cuota.



2⃣El 2º episodio baja a 211.000 seguidores y el 2,6%.



📺Juntas aportan el 6,6% a la audiencia media diaria del canal (5,3%)#laSexta pic.twitter.com/GDkoawPuhQ — GECA. Consultora Audiovisual (@GECAtv) August 24, 2022

La cadena más vista de la jornada del 23 de agosto fue Antena 3, con una media del 14,9%, y que consiguió las nueve emisiones más seguidas. El programa con más espectadores fue Antena 3 Noticias 1 con 2.046.000 y el 20,3% de cuota de pantalla.

