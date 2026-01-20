Fidel, afectado por la tragedia ferroviaria en Adamuz: "Tenemos que decir más te quiero, la vida se va"

Fidel, afectado tras el accidente de tren en Adamuz, en el Especial de TVE TVE

España está de luto y consternada tras los fatales sucesos ocurridos este fin de semana. Este domingo, ocurría una tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) que ha copado todos los titulares de la prensa, televisión y radio.

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, uno de Iryo y otro de Renfe, ocurrido en la tarde del domingo en la localidad cordobesa, ha dejado hasta el momento 40 fallecidos.

Se cuentan 152 heridos, de los cuales 43 están hospitalizados. 12 de los heridos se encuentran en la UCI y 9 están graves. Uno de ellos es un menor.

Muchos familiares han recurrido a las redes sociales o a los medios de comunicación para intentar localizar a sus seres queridos. Uno de ellos es Fidel, que ha buscado a los suyos participando en el especial de RTVE presentado por Pepa Bueno.

En su testimonio, relata que ha perdido a su madre en el accidente y que su hermano permanece ingresado en la UCI, mientras que sus sobrinos continúan hospitalizados.

Su hermano, según ha explicado, ya se encuentra estable: "Gracias a Dios le han desintubado, está estable. Le he contado qué ha pasado con mamá y él mismo me ha dicho que es un milagro, que no sabe cómo está vivo", ha relatado, visiblemente emocionado.

"Se llevó una hora y media entre amasijos de hierro viendo a personas fallecidas. Él pensaba que se le acababa la vida", ha añadido, describiendo los dramáticos momentos que vivió su hermano tras el accidente.

Sin duda unas declaraciones desgarradoras con las que Fidel ha querido dejar una reflexión muy clara: "Tenemos que decir más te quiero a las personas que amamos, hay que darle cariño a la familia, porque la vida en cualquier momento se va".

"Mi hermano me ha dicho: 'sal y diles cómo era mamá'. El Señor de esta manera se la ha querido llevar, pero ha dejado una huella muy grande en nosotros. Algún día nos volveremos a encontrar", ha compartido emocionado.

Este es un pequeño fragmento del testimonio de Fidel en el #EspecialAdamuzRTVE



Ha perdido a su madre, tiene a su hermano en la UCI y a sus sobrinos en el hospital.



Merece la pena invertir un minuto en escuchar palabras, ideas, sentimientos que no suelen salir en televisión.… pic.twitter.com/IplgIXAze5 — José Pablo López (@Josepablo_ls) January 19, 2026

"Aquí queda ese homenaje a tu madre", ha añadido Pepa Bueno, cerrando el momento con palabras de respeto y recuerdo.