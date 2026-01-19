Tania Medina, la presentadora de 27 años de 'El precio justo': de su sueño a ser policía a salir en 'La isla de las tentaciones'

Casi cinco años después, El precio justo vuelve a Telecinco con Carlos Sobera. Sin embargo, en esta ocasión, el presentador no estará solo: Tania Medina se incorpora al equipo, en lo que será su debut como conductora.

La reportera y modelo nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1998. En 2021, estudiaba Derecho para ser inspectora de policía cuando la televisión le abrió otros horizontes profesionales.

Medina participó en la cuarta edición de La isla de las tentaciones junto a su novio, Alejandro Nieto. En aquel momento, decidieron abandonar el reality show de seducción cada uno por su lado.

No obstante, en el reencuentro seis meses después, se supo que la pareja se había reconciliado. Ambos fueron concursantes de Supervivientes 2022. Tania fue la sexta expulsada, tras 52 días de estancia en Honduras. Alejandro fue el ganador.

Después de una serie de idas y venidas, Tania Medina y Alejandro Nieto siguen juntos y tienen planes de boda, aunque estos podrían truncarse por las últimas declaraciones del gaditano.

Y es que Nieto aseguró que no veía sentido a mudarse a Madrid, donde su chica tiene muchos eventos y compromisos como 'influencer'. Además, expresó sus dudas sobre volver a ser padre, pues él ya tiene un hijo de 12 años, fruto de una relación anterior.

En los últimos meses, los espectadores de Telecinco han podido ver a Medina como participante de la segunda edición de Bailando con las estrellas, de la que se proclamó vencedor Jorge González.

A ritmo de 'quickstep', la canaria se quedó a las puertas de la semifinal tras perder en duelo con Nona Sobo, aunque dejó buen sabor de boca al jurado formado por Julia Gómez Cora, Pelayo Díaz, Blanca Li, Gorka Márquez e Inmaculada Casal.

Ahora, Tania Medina suma otra experiencia en pantalla, "aprendiendo al lado del mejor", como asegura en declaraciones a Mediaset, deshaciéndose en halagos hacia el también conductor de First Dates o Supervivientes: Tierra de nadie.



"Va a añadir frescura y naturalidad", afirma su compañero. Telecinco apuesta así por la combinación de un rostro sobradamente conocido por su audiencia y otro novedoso, aún no testado en la conducción de programas.

Las novedades

Producido por Fremantle España, El precio justo tendrá en su nueva etapa por un desarrollo más fluido y dinámico del concurso, sin 'speaker' en directo y unificando las diversas etapas del juego en dos partes bien diferenciadas.

Al contrario que en otros formatos, el público del plató, pieza clave del desarrollo del juego, está compuesto por personas procedentes de pueblos y asociaciones, sin pasar previamente por un casting.

Así es 'El precio justo'

Cada programa comienza con una serie de pujas en las que cuatro concursantes tratan de adivinar el precio de distintos productos sin pasarse.

El ganador de cada puja accede a un juego con premio directo, manteniendo la lógica clásica del formato y facilitando que el espectador pueda seguir el desarrollo del concurso y participar desde casa.

💰 Telecinco vuelve '¡a jugaaaaar!' a 'El precio justo'. Mañana a las 13:45h, estreno en @telecincoes con Carlos Sobera y Tania Medina pic.twitter.com/Vpa1a323wH — Mediaset España (@mediasetcom) January 18, 2026

El programa recupera pruebas míticas como Plinko, Minigolf, La llave maestra, 3 en raya o El precipicio, junto a juegos que amplían la variedad sin alterar la mecánica original: Grand Prix, Joker, El cambiazo, Checkout y Sigue la línea, son algunos de ellos.

Tras los juegos, los cuatro concursantes se enfrentarán a otro de los momentos icónicos del formato, el de la ruleta, que concentra la tensión antes de la siguiente fase y decide quién pasa al mítico escaparate final.

Antes de esta prueba decisiva, el concursante finalista descubre el margen con el que jugará, una cifra que se asigna de forma aleatoria y que determina hasta cuánto puede desviarse del precio real.