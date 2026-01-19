La rotunda respuesta de Jesús Cintora para acallar las críticas sobre su infancia: "Lo cuento sin ninguna heroicidad"

Jesús Cintora ha vuelto a ser objeto de críticas en los últimos días. En este caso, por haber estudiado en la Universidad de Navarra, un centro privado, tras presumir en diversas ocasiones de la infancia humilde que vivió en su pueblo.

El pasado jueves, BLUPER recuperó una entrevista que se le realizó a Cintora en EL ESPAÑOL en 2022. En ella, aseguraba que su madre "calentaba el agua en una lata de conservas para bañar" a sus hermanos y a él.

Según comentaba, en su casa "no había agua caliente, ni lavadora, ni frigorífico, ni ducha". "Nos bañaba en la misma pila en la que luego fregaba los cacharros", desvelaba.

Para la cofradía del bulo y del resentimiento, que ya quieren manipular hasta mi infancia. Estaba con la tele y sin tiempo, pero mi madre, la Mariluz, me pide que responda hoy.

Sí, verificamos: de 1977 a 1986 vivimos en un piso del pueblo sin agua caliente, calefacción,… pic.twitter.com/ZIRyZVQypE — Jesús Cintora (@JesusCintora) January 17, 2026

Con todo, el presentador de Malas lenguas sacaba pecho de esa niñez en Ágreda, un pequeño municipio de Soria, en la década de los ochenta: "Vengo de esa España que se esforzó y trabajó un montón para vivir dignamente".

En su página web, Cintora explica que asistió a clases en un colegio público de la localidad soriana, "con unas maestras y maestros de la EGB" a los que debe "mucho, como tantos chavales en este país". "Lo mismo me pasó en el instituto, en la universidad, con los amigos o con los compañeros de trabajo".

Jesús cursó sus estudios de Periodismo en Navarra, donde se licenció en 1999 en la rama de Comunicación Audiovisual. Sus primeros trabajos se desarrollaron en la Cadena SER de Soria, Pamplona, Zaragoza, así como en RTVE Navarra.

Pues, bien, el conductor de Televisión Española ha salido al paso de estos comentarios, procedentes de "la cofradía del bulo y del resentimiento". De quienes "quieren manipular" su infancia. Y para ello ha preguntado a su madre.

"Patriotas que desconocen esa España"

"Estaba con la tele y sin tiempo, pero mi madre, la Mariluz, me pide que responda hoy. Sí, verificamos. De 1977 a 1986 vivimos en un piso del pueblo sin agua caliente, calefacción, frigorífico, lavadora...", ha remarcado.

"¿Hay patriotas de pose que desconocen esa España? Ella calentaba el agua en el fogón de la cocina para bañarnos en la misma pila donde lavaba los cacharros y la ropa, etc", ha señalado.

Jesús Cintora bromeando con un extintor en `Malas Lenguas´. Cedida

Cintora ha querido dejar claro que lo cuenta "sin ninguna heroicidad". "Con trabajo y sacrificios, llegaron muchos cambios y mis padres me pagaron los estudios, sin dejar de ayudar en casa".

"Algunos hemos currado desde chavales en el campo, en la albañilería o con los animales. De cuatro patas, que ahora hay algunos de dos", ha sentenciado el comunicador de la pública.