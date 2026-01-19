María del Monte se sincera como nunca tras el accidente de tren en Adamuz: "Yo tenía que haber cogido ese tren"

España está de luto tras lo sucedido este domingo. La tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) ha copado toda la cobertura de nuestra televisión.

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, uno de Iryo y otro de Renfe, ocurrido en la tarde del domingo en la localidad cordobesa, ha dejado por el momento 40 fallecidos.

El siniestro se produjo a las 19:45 horas, cuando un tren de Iryo que partía de Málaga con destino a Madrid descarriló al pasar por los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua. Por ella circulaba un tren Alvia de Renfe con destino Huelva, que también descarriló tras el choque.

Apenas una hora antes del accidente, María del Monte también viajaba en un tren. La artista, habitual usuaria de la línea Sevilla-Madrid, siguió hoy la cobertura especial en el programa Y ahora Sonsoles, donde colabora, escuchando los testimonios de los supervivientes y siendo plenamente consciente de que ella misma podría haber vivido esa tragedia.

"Podía haber cogido ese tren , pero por suerte y por toda la bendición que llevas encima no lo cogiste", ha expresado Sonsoles Ónega.

"Efectivamente. Yo tenía que haber cogido un tren a las 19:00, pero lo cogí a las 18:00", explica del Monte, un cambio de horario que, según reconoce, le salvó de encontrarse en el accidente.

"Cuando llegué a Atocha había un despliegue grande, muchísima masificación y dije qué raro, algo pasa porque hay mucha gente. Escuché a los pasajeros decir que tenían que dormir en Madrid".

"Automáticamente cuando salí de la estación mi móvil empezó a sonar preguntando si estaba bien y cuando me enteré de la magnitud de la tragedia...", cuenta mostrando la preocupación inmediata de familiares y amigos.

"No he podido dormir esta noche. No he pegado ojo. España está de luto", ha expresado María del Monte.

Una decisión que le ha cambiado la vida: "Supongo que las bolas estaban adjudicadas y no me tocaba ese día", asegura, con lágrimas en los ojos.

Consternada, María del Monte se ha enterado en directo de la desaparición de una compañera con la que trabajó. "Acabo de enterarme. Hay una chica concursante de mi programa Yo soy del sur, talent de sevillanas, que está desaparecida ella, sus hijos y su marido. De Punta Umbría".

"Era una niña linda, con una luz especial. Tenía una pasión que era cantar", ha añadido la cantante.

"Desde aquí mi más sentido pésame a todos los familiares, y esta chica pufff. Me ha dado un bofetón", ha sentenciado muy emocionada.