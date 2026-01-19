Mar Flores se abre como nunca en 'Decomasters': "Llevo mucho tiempo encerrada en un personaje, con una coraza"

Mar Flores vuelve a embarcarse en un talent show dos años después de participar en El Desafío. Esta vez, lo hace en pareja, con su hijo Carlo Costanzia y en Televisión Española. Decomasters se estrena en La 1 este lunes, 19 de enero, a los 22:50 horas.

"Tengo ganas de que la gente vea cómo es nuestra relación", asegura Costanzia en declaraciones a BLUPER, ya que considera que el formato de Shine Iberia ayudará a frenar "especulaciones": "Quiero demostrar que no hay nada de lo que se quieren inventar para crear titulares".

A Carlo no le han faltado ofertas: "Este año no me han llamado para Supervivientes, pero me llamarán, seguramente. No es nada personal, me llevo muy bien con Cuarzo, pero no es algo que me llame. Tiene que ser bonito, pero no".

Por ahora, el novio de Alejandra Rubio espera tener más oportunidades con Shine y en la cadena pública. "He elegido TVE porque cuida en este sentido, no busca malos momentos para vender. Sabía que iba de la mano de mi madre y si pasaba algo me protegería".

Y, si a Carlo no le han faltado llamadas, a su madre, menos aún. No obstante, los realities no son para ella. "No son programas que me hagan especial gracia. Son muchas horas de trabajo, mucha exposición, e intento protegerme".

Carlo Costanzia, en el primer episodio de 'Decomasters'. RTVE

¿Por qué Decomasters se llevó el sí de la modelo? "Porque es un programa blanco, familiar. Un programa que mis hijos, los hermanos de Carlo, podrían ver juntos".

El tándem se muestra tranquilo respecto a las posibles críticas que surjan en espacios de la competencia, ahora que la familia se encuentra en el centro de la polémica.

Tras la publicación de las memorias de Flores, donde narraba episodios de maltrato por parte de su ex, Carlo Costanzia di Costigliole acudió a ¡De Viernes! (Telecinco) para dar su versión de los hechos.

"Soy una persona sin dobleces y se va a ver lo que hay. Estoy muy ilusionada. Además, este programa me ha ayudado a abrirme, porque he vivido mucho tiempo encerrada en un personaje, con una coraza, y estar con mis compañeros de programa me ha servido mucho a nivel personal", comenta la empresaria.

Como puede verse en el avance de Decomasters, Mar hará referencia, de manera indirecta, a su tortuosa relación con el padre de Carlo. "Pido a 2026 que todo sea más normal. Las relaciones entre madres e hijos, en las parejas... Ojalá haya menos especulaciones y todo sea más transparente".

Una TVE llena de VIPS

MasterChef Celebrity, Hasta el fin del mundo, Decomasters y próximamente Top Chef: dulces y famosos. La actual TVE no se entiende sin programas con famosos. "TVE está ofreciendo cachés muy altos", señalaba Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo (Supervivientes, Tentaciones...) en declaraciones exclusivas a este periódico.

"El esfuerzo que hemos hecho en este programa no está pagado con ningún caché. El esfuerzo es sobrehumano, y lo digo yo que soy una persona que entrena", afirma Costanzia, que, sin querer revelar cifras, desliza que hablamos de una cantidad generosa: "Vivimos en un mundo en el que todo depende del dinero y aquí también".

Carlo Costanzia y Mar Flores, en la presentación de 'Decomasters'. RTVE

El programa se puso en contacto con Mar Flores en primer lugar. "Yo no sabía que Carlo era tan manitas hasta que montó su negocio. Me llamaron a mí, que me gusta mucho la decoración, y yo pensé en la parte práctica que tenía él".

"No voy a dedicarme al corazón"

En los últimos años, Carlo Costanzia ha adquirido relevancia como personaje del corazón. El motivo, su sorprendente entrada en el clan Campos, como pareja y padre del hijo de Alejandra Rubio.

Después de haber visitado ¡De Viernes! en varias ocasiones, Carlo Costanzia rechaza frontalmente dedicarse "al mundo del corazón". "No descarto nada en la vida, pero os puedo asegurar que no. No voy a comentar la vida de los demás".

Terelu Campos y Carlo Costanzia, en '¡De Viernes!'. Mediaset España

"Sé lo que se sufre al otro lado y yo tampoco soy una persona muy sabida en ese mundo. Hay gente muy profesional y sabéis que mi familia, por una parte, también trabaja en eso, pero cada uno tiene que hacer lo que le gusta", explica el yerno de Terelu.