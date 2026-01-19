Ni 'El Hormiguero' ni 'La Revuelta': Antena 3 y La 1 suspenden los programas de Pablo Motos y David Broncano

El gravísimo accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, ha obligado a que las cadenas de televisión modifiquen las parrillas de programación que tenían previstas para este lunes, 19 de enero.

En el access prime time, La 1 de RTVE y Antena 3 han decidido suspender las emisiones de El Hormiguero y La Revuelta. En su lugar, las cadenas emitirán programas especiales para informar sobre la última hora de este trágico suceso.

A primera hora de la tarde, sobre las 14:00 horas, la corporación pública avisaba de la suspensión del show de David Broncano este lunes. De la misma manera, RTVE decía aplazar el estreno de Decomasters para la próxima semana.

A pocos minutos de las cinco de la tarde, Antena 3 cambiaba de planes al anunciar la suspensión de la emisión de El Hormiguero.

Lo hacía mediante un breve comunicado en X: "Desde El Hormiguero queremos enviar todo nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas del accidente de tren en Adamuz, así como a sus familiares y seres queridos, en estos momentos tan difíciles", decía en primer lugar.

"Esta noche no habrá programa para dar paso a los servicios informativos de Antena 3", concluía.

Este lunes, estaba previsto que acudieran Óscar Casas y Ana Mena al programa de Pablo Motos. A la hora de publicación de este artículo, se desconoce cómo se reagendará su visita para promocionar la película Ídolos.

Hay que recordar que, para este martes 20, está anunciado Antonio Orozco como invitado. El miércoles será el turno de Carmen Machi y Paco León. Y el jueves, acudirá Joaquín Domínguez Portela, 'Xokas', uno de los streamers más conocidos.

Finalmente, Antena 3 apuesta por un especial informativo que estará presentado por Vicente Vallés, que enlazará con Antena 3 Noticias 2. También se queda fuera la serie turca Renacer.

