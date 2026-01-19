'Casados a primera vista' busca heredar el éxito de 'La isla de las tentaciones': "Gente desesperada por encontrar el amor"

Ana, una de las protagonistas de 'Casados a primera vista', lo nuevo de Telecinco.

Telecinco va a por todas tras el final de otra edición de La isla de las tentaciones, el que ha sido su gran fuente de alegría en las últimas semanas. Lo hace con Casados a primera vista, un reality que llega este lunes, 19 de enero, al prime time (23:00) del canal de Mediaset.

Se trata de una marca que ya emitió Antena 3 en el pasado con hasta cuatro ediciones. Ahora, el reality producido por Bulldog TV (Bailando con las estrellas) intentará ejercer de revulsivo para revertir la mala situación de audiencia en la que se encuentra la cadena.

Casados a primera vista intentará captar al público que deja huérfano el programa de Sandra Barneda. De hecho, el estreno irá detrás de la primera entrega del debate de La isla de las tentaciones, a partir de las 23:00 horas. Se enfrentará, por cierto, al debut de Decomasters (TVE).

"Hemos tenido la suerte de las primeras ediciones. En el casting se ve mucha verdad, con gente que quiera vivir la experiencia. Está desesperada por encontrar el amor", dice Óscar Vega, director del programa.

La mecánica es sencilla. Doce solteros, seis chicos y seis chicas, se ponen en manos de un equipo de psicólogos (Raúl López, Nayara Malnero y Cecilia Martín), quienes se encargan de emparejarlos en función de sus personalidades. ¿La primera cita? Directamente en el altar.

Marc, de 33 años, espera a su novia en el altar en 'Casados a primera vista'.

Tras ver el proceso anterior a la boda y darse el 'sí, quiero' en la ceremonia en sí, las parejas vivirán su propia luna de miel. Será allí donde se producirán las primeras discusiones.

Una vez de vuelta en España, tendrán que convivir bajo un mismo techo para, finalmente, decidir si quieren continuar juntos o no.

Con más de 35 versiones en 130 países, la de Telecinco bebe de la australiana por ser la "más viva y actual". La mecánica apenas cambia porque contiene los mismos elementos troncales.

Sin embargo, la principal diferencia llega en el momento en el que los felices novios tienen que empezar a vivir juntos. Cada pareja convivirá en un apartamento lejos de su familia, "para que tengan una experiencia más intensa". Pero lo harán en un coliving, de manera que los participantes puedan intercambiar impresiones.

"Queríamos a gente que quisiera enamorarse y vivir una experiencia de verdad, no encontrar un ligue" María Zambrano, Directora de formatos reality y dating en Mediaset

Decíamos al principio que Casados a primera vista busca heredar el éxito (y al público) de La isla de las tentaciones. En el avance de 50 minutos que BLUPER ha podido ver, sí es cierto que el programa cuenta con esa verdad necesaria para que el espectador quede atrapado por las historias de los participantes.

Y eso era prácticamente una obsesión para el equipo de casting de Bulldog. "Queríamos a gente que quisiera enamorarse y vivir una experiencia de verdad, no encontrar un ligue. Para eso están las redes sociales", señala María Zambrano, directora de formatos reality y dating en Mediaset.

El equipo de psicólogos de 'Casados a primera vista' está formado por Cecilia Martín, Raúl López y Nayara Malnero.

A diferencia de La isla de las tentaciones, Casados a primera vista cuenta con un casting "más maduro", en palabras de Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset. Lo es, porque las edades oscilan entre los 25 y los 40 años.

"Hay perfiles un poco más adultos, con relaciones duras del pasado y con mucha experiencia de vida que generarán debate en la audiencia", dice Guerra, en alusión a Ana, una chica malagueña que se quedó viuda muy joven y con dos hijos.

"En La isla de las tentaciones se quieren poner a prueba antes de casarte, y esto es distinto, porque a este programa viene gente que igual ha tenido algunas desilusiones, pero todavía quiere encontrar el amor", subraya el directivo.

Como en el exitoso formato de Cuarzo, los 12 solteros son chicos y chicas guapas que bien podrían servir de cantera para los programas que se vengan a Telecinco en un futuro. Y, quién sabe, si aquellas parejas que decidan salir de la mano de esta experiencia, pondrán a prueba su amor en La isla de las tentaciones. "¿Por qué no?", contesta Guerra.