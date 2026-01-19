Benito (36), superviviente del accidente de tren en Adamuz: "He vuelto a nacer"

España está de luto tras lo sucedido este domingo. La tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) ha copado todos los matinales de nuestra televisión.

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, uno de Iryo y otro de Renfe, ocurrido en la tarde del domingo en la localidad cordobesa, ha dejado por el momento 40 fallecidos, entre ellos el maquinista de uno de los convoyes.

El accidente tuvo lugar a las 19:45 horas, cuando un tren de Iryo que había partido de Málaga con destino a Madrid descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua. Por esa misma vía circulaba un tren Alvia de Renfe con destino Huelva, que también descarriló tras el impacto.

El programa Y ahora Sonsoles ha logrado hablar con uno de los supervivientes de la tragedia. Se trata de Benito Sánchez, un onubense de 36 años de edad que viajaba en el Alvia.

"Ay qué sonrisa más bonita tienes. La sonrisa de la supervivencia", ha expresado Sonsoles Ónega al conectar en directo con el testigo.

El superviviente ha relatado que viajaba en el vagón cuatro de Renfe. "Recuerdo que todo empezó a moverse y, de repente, se quedó todo a oscuras. Pasaron unos treinta segundos hasta que el tren se detuvo por completo", explicó.

Durante el descarrilamiento, ha contado que se sujetó al pasajero que tenía a su lado para no salir despedido. "Después encendí la linterna del móvil para ver qué había pasado. Estaba todo destrozado…", concluyó, visiblemente emocionado.

"He vuelto a nacer", han sido las palabras que Benito ha expresado tras el fuerte impacto emocional que le ha dejado la tragedia. El superviviente ha explicado que, pese a lo vivido, se encuentra relativamente bien, aunque presenta algunas molestias en la espalda.

Cuenta que, una vez logró salir al exterior del tren, comenzó a ayudar a las personas que se encontraban en peor estado. "Nos pusimos a socorrer a los que estaban peor y a sacarlos. Algunos pudieron salir por las ventanas y otros por las puertas", contó.

"Son momentos que no olvidaré nunca. Si tengo que coger otro tren, me lo pensaré", confesó Benito, aún conmocionado por lo sucedido.

Por fortuna, gracias a Dios o al destino, pudo regresar a su hogar y pasar la noche en su cama, intentando recuperar algo de calma tras el horror vivido en el accidente.