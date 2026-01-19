Ana Rosa Quintana, muy sincera tras el accidente de tren: "Se está invirtiendo muchísimo menos que hace unos años"

La tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) ha copado todos los matinales de nuestra televisión. En El programa de Ana Rosa, mientras ofrecía la última hora, se trataba de buscar las causas de un accidente que por ahora deja 39 fallecidos y decenas de heridos.

Después de que el programa de Telecinco ofreciese las condolencias de los Reyes, que asisten en Atenas al funeral de Irene de Grecia,Ana Rosa Quintana reflexionaba sobre "la mala racha" de acontecimientos que está viviendo España en el último lustro.

"No salimos de una y entramos en otra. Hemos tenido una pandemia, una dana, un volcán, Filomena.... ¿Qué más cosas pueden pasar en este país?", se preguntaba la conductora de Mediaset España.

Alrededor de las 12:30 horas, un redactor del formato de Unicorn Content ofrecía datos sobre la situación ferroviaria en España en la actualidad. Después, Quintana entrevistaba al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla,

"No sabemos exactamente las causas, pero no podemos tampoco obviar que hay una falta de confianza en el sistema ferroviario español. Es un buen momento de hacer una revisión de esas infraestructuras", proponía Alberto Sotillos, tras finalizar la conexión con Moreno Bonilla.

'El programa de Ana Rosa' ofrece datos sobre el sistema ferroviario español. Mediaset España

Y Ana Rosa tomaba la palabra: "Bueno, acabamos de dar los datos. Se está invirtiendo muchísimo menos que se invertía hace unos años. De cualquier manera, hay que recordar que tampoco tiene mucha explicación porque, fundamentalmente, desde Europa, con todos los fondos que han llegado, se podía haber dedicado algo más".

Este lunes, con motivo de la triste actualidad informativa, El programa de Ana Rosa se ha alargado hasta las 13:40 horas, hasta que le ha tomado el relevo el estreno de la nueva etapa de El precio justo.

Telecinco ha suprimido la entrega de Vamos a ver, la que hubiera sido la primera en su nuevo horario. De ahora en adelante, el espacio arrancará a las 12:30 horas y finalizará a las 13:45 horas, para dar paso al concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina. Patricia Pardo y Manu Marlasca se han sumado a la mesa de actualidad de AR este lunes.

El editorial de AR por las víctimas

Horas antes, Ana Rosa Quintana dedicaba el editorial a las 39 víctimas y sus familiares. "Ayer a las 19:39 horas se detuvieron todos los relojes. El 18 de enero de 2026 va a pasar tristemente a la historia de los peores accidentes ferroviarios de España", lamentaba.

"Dos trenes salían de Atocha y de Málaga, como tantos otros trenes, cargados de historias pequeñas, de alguien que regresaba a casa, de alguien que empezaba algo nuevo, de alguien que se iba a encontrar con su familia, con sus seres queridos, de alguien que regresaba al trabajo, y en tan solo unos minutos nadie podía imaginar que el tiempo se detendría en las vías exactamente a las 19:39 horas de la tarde", proseguía.

En ese punto fatídico, "el estruendo de un terrible choque de dos trenes de alta velocidad dio paso a un silencio aún más estremecedor". En ese breve instante, un viaje cotidiano se transformó en un terrible accidente que se ha cobrado decenas de vidas".

Tras relatar los hechos y los datos que se sabían a esa hora, Quintana ha querido poner el foco en "la solidaridad de las personas anónimas, con todas esos vecinos que están donando sangre, con esa ola solidaria que se ha organizado de manera espontánea para llevar mantas, agua, comida, focos y grupos electrógenos para ayudar en el rescate de los pasajeros de los trenes".