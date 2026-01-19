El accidente de tren en Adamuz sacude la televisión: todos los cambios de programación que han hecho las cadenas

La televisión se ha volcado con el gravísimo accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. Todas las cadenas generalistas han modificado, en mayor o menor medida, las parrillas de programación que tenían previstas para este lunes, 19 de enero.

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad de Iryo y Renfe en la localidad cordobesa este domingo por tarde deja, por el momento, 39 muertos. Entre ellos, el maquinista del tren.

Se cuentan 152 heridos, de los cuales 43 están hospitalizados. 12 de los heridos se encuentran en la UCI y 9 están graves. Uno de ellos es un menor.

La tragedia sucedió a las 19:45 horas de este domingo, cuando una máquina de Iryo que recorría el trayecto descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe y que también descarriló.

A continuación, BLUPER repasa los cambios que han hecho La 1, Antena 3, laSexta, Telecinco y Cuatro a sus parrillas para cubrir la última hora de la noticia:

La 1

Televisión Española ha mantenido la programación habitual de La 1 durante casi toda la mañana. Obviamente, con La hora de La 1 y Mañaneros 360 siendo monográficos de la tragedia ferroviaria de Córdoba.

A las 14:20 horas, el programa presentado por Javier Ruiz y Adela González ha visto recortada su emisión para dar paso a un especial informativo con Alejandra Herranz. Le ha seguido el Telediario 1, con Herranz y Lourdes Maldonado al frente.

Especial informativo del @telediario_tve con @PepaBueno y destacados expertos para analizar el accidente ferroviario en Adamuz



📍Desde las 20:25h en @La1_tve, Canal 24 horas y @rtveplay pic.twitter.com/yB9LLrB144 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 19, 2026

La información continuará en Directo al grano y Malas lenguas por la tarde; a las 20:25 horas, Pepa Bueno conducirá otro especial informativo que enlazará con el Telediario 2 y otro especial. De esta manera, RTVE suprime la emisión de La Revuelta de David Broncano y pospone el estreno de Decomasters al próximo lunes, 26 de enero.

Antena 3

La parrilla de Antena 3 también se ha visto alterada desde esta mañana. La cadena ha alargado la emisión de Espejo Público hasta las 14:00 horas, hora en la que empieza La ruleta de la suerte, dejando sin emisión a Karlos Arguiñano.

Vicente Vallés, presentador de 'Antena 3 Noticias 2'. Atresmedia Televisión

Los cambios más importantes se producirán esta noche. Al igual que La Revuelta, El Hormiguero tampoco se emitirá y desde las 22:00 horas Vicente Vallés capitaneará un especial de Antena 3 Noticias hasta la madrugada. Por lo tanto, no habrá nuevo capítulo de Renacer.

laSexta

Al Rojo Vivo ha dado comienzo una hora antes de lo habitual en laSexta, tras la emisión de un Aruser@s más serio de lo habitual para abordar la desgracia.

Al programa de Antonio García Ferreras le ha tomado el relevo laSexta Noticias. Después, Más vale tarde también ha arrancado antes de tiempo, a las 15:45 horas, ocupando el hueco de Zapeando.

Iñaki López y Cristina Pardo, en el especial de 'Más vale tarde' de este lunes. Atresmedia Televisión

El Intermedio no emitirá este lunes noche. El canal verde emplaza en su lugar un especial de laSexta Noticias comandado por Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. José Yélamo es el enviado de laSexta hasta Adamuz.

Telecinco

Telecinco se ha volcado con el trágico suceso desde primera hora con La mirada crítica de Terradillos y El programa de AR. Precisamente, el matinal de Ana Rosa también ha aumentado su duración, haciendo que Vamos a ver no se emitiese.

Patricia Pardo y Manu Marlasca se han incorporado a la mesa de actualidad del programa de Unicorn Content para informar sobre la última hora del accidente.

Ana Rosa Quintana entrevistando a Juanma Moreno este lunes. Mediaset España

La cadena, no obstante, sí ha mantenido el estreno de El precio justo al mediodía.

Informativos Telecinco ha realizado una amplia cobertura con el fin de informar del accidente sobre el terreno. Carlos Franganillo ha viajado hasta Adamuz para presentar las dos ediciones. En la de mediodía, ha estado acompañado por Isabel Jiménez en plató; en la nocturna lo estará de Ángeles Blanco.

Además, María Casado se incorporará al despliegue en la zona en la edición de prime time. El departamento de informativos ha desplazado ocho equipos al lugar del accidente, y uno a cada una de las estaciones de tren de Madrid, Málaga y Huelva.

María Casado, presentadora de 'Informativos Telecinco Fin de Semana'. Mediaset España

Por otra parte, Telecinco no modificará su parrilla en la noche. A las 21:45, dará comienzo la primera entrega del debate final de La isla de las tentaciones. Y, a partir de las 23:00, la cadena estrena Casados a primera vista.

Cuatro

La última hora sobre el accidente ferroviario la han recogido En boca de todos, con Nacho Abad, Noticias Cuatro, y Todo es mentira con Risto Mejide.

La segunda cadena de Mediaset sí ha trastocado sus planes para esta noche, al cancelar la emisión de Proyecto Sistiaga, el nuevo programa de Jon Sistiaga.

Risto Mejide arranca el especial 'Todo es mentira' sobre la tragedia ferroviaria. Mediaset España

En su lugar, Cuatro emitirá Código 10: especial tragedia en Adamuz. Pilotado por Nacho Abad y David Alemán, el programa arrancará a las 23:00 horas, justo a continuación de First Dates.