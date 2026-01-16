Évole sufre un nuevo ataque de cataplexia en pleno directo con Ferreras: "Cuídate mucho"

Jordi Évole ha sufrido un nuevo ataque de cataplexia. Ha sucedido este viernes, 16 de enero, durante su intervención en directo en Al rojo vivo, el programa de de Antonio García Ferreras en laSexta.

El periodista había entrado en el formato de actualidad para promocionar la nueva temporada de Lo de Évole, que se estrena este domingo (21:30) con una entrevista al cantante Manuel Carrasco.

Sin embargo, en la despedida, un chascarrillo de Ferreras provocaba las carcajadas en el periodista catalán, haciendo que este tuviera un nuevo episodio de este trastorno neurológico que causa una pérdida súbita y transitoria del tono muscular como reacción a las emociones fuertes.

"Évole, con Manu Carrasco este domingo. Cuídate mucho", le decía Antonio a su compañero de cadena, que aprovechaba la oportunidad para lanzarle un dardo por la mala racha del Real Madrid.

"Tú también, Antonio, ánimo con el Madrid. No pasa nada", espetaba Évole, a lo que Ferreras replicaba: "Fíjate, ¿sabes cuántas veces habéis dado por muerto al Real Madrid? A lo mejor es una trampa, que lo diría Ancelotti".

Évole, seguidor confeso culé, empezaba a reírse para después agacharse de forma repentina. "No te tapes, no te tapes", repetía Ferreras desde plató, sin caer en que el comunicador estaba sufriendo un episodio de cataplexia.

La conexión llegaba a su fin con un Évole encogido y sin poder articular palabra: "Un abrazo, Évole. Cuídate mucho".

Todos sabemos lo que le pasa a @jordievole si le hacen reír en exceso y el chiste de Ferreras sobre el Madrid es de los mejores @LoDeEvole pic.twitter.com/4mNRajYGxd — TVMASPI (@sebas_maspons) January 16, 2026

Lo cierto es que no es la primera vez que Évole protagoniza un momento similar en televisión. De hecho, esta misma semana, el periodista sufría un ataque de cataplexia en el programa de Juan y Medio en Canal Sur.

Aquí, el culpable también era el presentador, después de recordar su carrera de doble en películas y series, sin ningún tipo de diálogo. La actuación de Juan y Medio de situaciones cotidianas hizo que Évole riera a carcajada limpia y por consiguiente perdiese la musculatura.