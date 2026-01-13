Mariló Montero, "en shock" con las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias: "Él seducía mucho"

Es, sin lugar a dudas, la noticia del día. Dos extrabajadoras de Julio Iglesias han acusado al cantante de haberlas agredido sexualmente. Como en todos los matinales, Espejo Público ha dedicado un buen tramo de su escaleta a abordar el escándalo.

Las dos mujeres, una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta personal, aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder cuando trabajaban en las mansiones que el artista posee en República Dominicana y las Bahamas.

En el programa de Antena 3, tras ahondar en las informaciones aportadas por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, Susanna Griso ha pedido un primer titular a los colaboradores de Más Espejo.

"Es una noticia que genera shock en todas las personas que le tenemos mucho aprecio. Que genera dudas porque no hay una denuncia judicial. Eso a mí me hace ser prudente y cautelosa", ha opinado Mariló Montero, sobre la veracidad de los hechos.

Sin embargo, la ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity ha reconocido que "las verbalizaciones del relato son estremecedoras". "Podemos confundir lo que en los años ochenta era un ligoteo y que en el siglo XXI sean agresiones sexuales", ha añadido.

Mariló Montero, este martes en 'Espejo Público'. Atresmedia Televisión

La presentadora de Atresmedia y el resto de tertulianos han querido dejar claro que se trata de hechos que se produjeron hace relativamente poco. En 2021. Y que una de las mujeres tenía tan solo 20 años en aquella época.

Más adelante, el espacio ha tirado de hemeroteca para visibilizar algunas actitudes que Iglesias tenía públicamente con presentadoras de televisión. Besos forzados o tocamientos que en otro tiempo se justificaban como la manera de actuar de un galán seductor.

"No son besos consentidos... Ríete tú de Rubiales", apuntaba Susanna, tras ver el vídeo. En ese punto, Mariló decidía contar una anécdota con el ex de Isabel Preysler cuando ella era reportera de Informativos Telecinco.

La experiencia de Mariló

"Tuve que ir al aeropuerto. Era la guerra de Irak y se habían cerrado las fronteras. Julio llegó a España y no sabíamos cómo había conseguido esos permisos. Fui al aeropuerto y le hice la entrevista. En vez de ir al grano con la guerra de Irak o los permisos, él seducía mucho", ha aceptado.

"Visto ahora, se te pone la carne de gallina. Pero es que en los ochenta y en los noventa, como Plácido Domingo, eso era un hombre ligón y seductor", ha recordado la periodista.

"Otra cosa es que ahora unas chicas que dicen que han trabajado en su casa prueben que Julio Iglesias les ha hecho penetración sin su consentimiento. Tienen que ir a un juzgado y probarlo. Y que no digan que no tienen dinero, porque existen abogados de oficio", ha zanjado.