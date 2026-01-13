La fórmula de Telecinco para la franja del mediodía: el pulso que se avecina entre 'El precio justo' y 'La ruleta de la suerte'

Desde hace cinco años, Antena 3 puede presumir de dominar la milla de oro de televisión —el tramo de mayor consumo— gracias a Pasapalabra, las noticias que presenta Vicente Vallés y El Hormiguero de Pablo Motos.

Atresmedia apostó por una estrategia parecida para relanzar la franja del mediodía diciendo adiós a Los Simpson para situar en tándem a Karlos Arguiñano y La ruleta de la suerte.

Y la fórmula funcionó, porque Antena 3 se hizo fuerte en el access al informativo. De hecho, los sensacionales datos de las noticias que presenta Sandra Golpe se deben, en parte, al arrastre que deja el concurso que presentan Jorge Fernández y Laura Moure.

Esto es exactamente lo que busca Telecinco al situar El precio justo al mediodía. El concurso presentado por Carlos Sobera se emitirá a partir del próximo lunes 19, a las 13:45 horas, extendiéndose hasta el informativo de Isabel Jiménez a las 15:00.

La nueva etapa de este legendario programa provocará que Mediaset recorte la duración de Vamos a ver. Ahora bien, todavía es una incógnita cómo Telecinco reordenará la franja matinal, que arranca con La mirada crítica y El programa de Ana Rosa.

El precio justo, por lo tanto, coincidirá frontalmente contra La ruleta de la suerte en Antena 3 y el último tramo de Mañaneros 360 con Javier Ruiz y Adela González y el informativo territorial de La 1.

El grupo de Fuencarral deberá tener paciencia, pues el concurso de Antena 3 está en su mejor momento al cerrar 2025 con su mejor dato en 16 años (22,3%) y colarse en el selecto ranking de los cuatro programas más vistos de la televisión.

Problema con su 'daytime'

Con esta decisión, el objetivo de Telecinco es atajar el problema que tiene con su daytime.

Ya ha empezado esta semana colocando el nuevo Allá tú de Juanra Bonet en el hueco donde hasta ahora se emitía Agárrate al sillón, justo antes del informativo de Carlos Franganillo y Ángeles Blanco. El concurso llegó muy discreto, al marcar un 7,5% de share.

Carlos Sobera y la última etapa de 'El precio justo' en una imagen de archivo

La semana próxima será el turno de acelerar su mediodía, y también el noticiero de sobremesa.

En 2025, la edición de las 15.00 horas de Informativos Telecinco promedió un 10,2% (924.000 espectadores), por detrás del Telediario que pilota Alejandra Herranz en La 1 (12,6% y 1.128.000) y Antena 3 Noticias 1, que juega en otra liga (22,9% y 2.065.000)

'First Dates', a Telecinco

Para la semana siguiente, a partir del lunes 26, se ejecutará otro movimiento de calado anunciado nada más arrancar 2026: el salto de First Dates a Telecinco de lunes a miércoles.

El formato incombustible de Cuatro vuelve a la primera cadena de Mediaset como ya hiciera en verano. Y en su hueco, pasará a emitirse Horizonte, el formato de actualidad que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter.

Iker Jiménez, presentador de 'Horizonte', y Carlos Sobera, de 'First Dates', en un montaje de Bluper.

Todos estos cambios (más allá del órdago con GH DÚO o los estrenos de Casados a primera vista, la nueva temporada de Got Talent y la serie Pura sangre) están llamados a levantar las audiencias de un canal, que pese a que lo está intentando por todos los medios, es incapaz de recuperar la confianza del público.