Juanra Bonet: "Allá tú' no va contra 'Pasapalabra', son dos juegos complementarios"

Juanra Bonet será el presentador del nuevo 'Allá tú' en Telecinco. José Irún / Mediaset España

Allá tú es una de las bazas que tiene Telecinco para remontar las audiencias este 2026. La cadena ha apostado por este mítico concurso para taponar la sangría que sufre en una franja dominada por Pasapalabra, y que hace que el informativo de Carlos Franganillo y Ángeles Blanco se hunda.

El formato de Gestmusic (Banijay Iberia) arranca una nueva etapa este lunes 12, ocupando el hueco que deja Agárrate el sillón.

Y, para intentar revertir esa situación, Mediaset ha elegido a Juanra Bonet, que vuelve al canal donde se dio a conocer como reportero de Caiga quien caiga. Luego, acabaría presentando Lo sabe, no lo sabe para después acabar fichando por Antena 3.

"Es un presentador de éxito que controla este tipo de concursos, como ya hizo en ¡Boom!", explica Jaime Guerra, director de producción de Mediaset, a la pregunta realizada por BLUPER en la presentación de Allá tú.

"Llevamos mucho tiempo hablando con él, porque nos gusta cómo trabaja y su personalidad. Es un gran presentador y creemos que con Allá tú puede desarrollar su faceta más cómica y transgresora", ha dicho el directivo. "Estamos encantados con su llegada y su presencia".

Juanra Bonet en el plató de 'Allá tú'.

El flamante nuevo fichaje de Telecinco arranca este nuevo ciclo, como dice él, con optimismo y con palabras de agradecimiento a Atresmedia, la que ha sido su casa durante una década.

Más allá de ¡Boom!, Bonet ha estado al frente de concursos como ¿Quién quiere ser millonario?, El círculo de los famosos o Traitors, su último trabajo. Hasta ha sido concursante de Tu cara me suena y ha copresentado La Voz Kids junto a Eva González.

"Estoy feliz y contento de estos 10 años. Le debo mucho a Atresmedia. No me duele las vestiduras ni me rasgo los corazones"

"He estado 10 años en una empresa extraordinaria, líder, pero el ciclo se ha acabado y he tenido la oportunidad de empezar uno nuevo en Mediaset. Estoy feliz y contento de estos 10 años, le debo mucho a Atresmedia y le doy las gracias por este tiempo", ha dicho. "No me duele las vestiduras ni me rasgo los corazones".

Bonet, a continuación, ha hecho un símil de la mecánica de Allá tú con su viaje de ida y vuelta. "Abrir una caja te puede cambiar la vida, y eso es una metáfora. A mí me cambió la vida aquel CQC, y ahora vuelvo a Telecinco".

Además, se da la circunstancia de que Juanra Bonet vuelve a trabajar codo con codo con Gestmusic, que era la misma productora que estaba detrás de ¡Boom! en Antena 3.

Precisamente, el catalán competía con el programa de las bombas contra Pasapalabra. Y lo cierto es que ¡Boom! logró hacerse un hueco ante el formato que por entonces lideraba Christian Gálvez en Telecinco.

Juanra Bonet y el teléfono por dónde hablará con la banquera de 'Allá tú'. José Irún / Mediaset España

Esta competencia vuelve a repetirse, con cambio de cadena incluido. Ahora, su 'rival' en la lucha por la audiencia será Roberto Leal, con el que guarda una buena relación.

"Nos hemos mensajeado, nos hemos escrito, pero no voy a revelar el contenido de lo que nos hemos dicho", ha señalado, describiendo al sevillano como un "gran compañero".

"Abrir una caja te puede cambiar la vida, y eso es una metáfora. A mí me cambió la vida aquel 'Caiga quien caiga"

De hecho, Juanra Bonet considera que los dos formatos pueden coincidir en el mismo horario: "Allá tú no va contra Pasapalabra, va con, porque son dos juegos complementarios".

"En Pasapalabra hay concursantes con un conocimiento enciclopédico, que podrían sacarse una oposición, como ocurría en ¡Boom! Son concursantes a los que admiras. En ¡Allá tú!, sin embargo, son concursantes con los que te identificas", señala.

Novedades del nuevo '¡Boom!'

La nueva etapa de ¡Boom! tras la marcha de Jesús Vázquez a RTVE trae consigo importantes novedades. La mecánica seguirá siendo la misma de siempre. Es decir, 22 concursantes competirán por un premio diario de 100.000 euros.

Lo que sí que cambia, para generar mucha más emoción y debate, es que el concursante central no jugará en solitario, sino que estará acompañado de un familiar, si bien no sabrá de quién se trata hasta que sea elegido para jugar.

📦 Así es el plató de la nueva etapa de '¡Allá tú!' con @ElBonet. Mañana, a las 20:00h, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/5lkb1pjZnM — Mediaset España (@mediasetcom) January 11, 2026

Además, entre las 22 cajas, habrá una negra "que tendrá un valor y no estará en papel".

Otra de las innovaciones es que por primera vez habrá una banquera.

Continuará, por otro lado, La comunidad de la suerte, un reto en el que el participante podrá renunciar a las cajas que queden por abrir para intentar adivinar la Comunidad o Ciudad Autónoma cuyo nombre se oculta en una caja.

El programa mostrará en pantalla un mapa de España, en el que estarán representadas sus 17 comunidades y Ceuta y Melilla, y el participante tendrá dos oportunidades, pudiendo ganar 10.000€, 3.000€ o lo que le ofrezca 'La Banquera'.