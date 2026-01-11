Jesús Vázquez habla sobre su nueva vida lejos de Telecinco: "Mi marido dice que he vuelto a ser yo. Me veía apagado"

Lo analizábamos en BLUPER semanas atrás. Tras Bailando con las estrellas, era más que probable que Jesús Vázquez dijese adiós a la cadena en la que se había curtido como comunicador. En efecto, días después, se anunció su fichaje por Televisión Española para presentar el Benidorm Fest tras más de 30 años en Telecinco.

Como desvela a este periódico, fue él mismo quien llamó a Sergio Calderón, director de TVE y ex de Mediaset, buscando nuevos retos. Sorprende la reticencia a nombrar a su antigua casa: "A Sergio le conocía de otra cadena. No quiero decir el nombre".

Vázquez asegura que no dice el nombre porque no le "gusta hablar del pasado", pero que "no ha habido ningún problema" con la empresa situada en Fuencarral. Comenta, además, que su idilio con la pública no se limitará al concurso alicantino.

Porque a Jesús ya se le han propuesto dos formatos que se ajustan a su perfil, pero él también ha lanzado ideas a la Corporación. "Vengo con todo el bagaje que tengo y, sobre todo, con las ganas e ilusión que he recobrado".

Junto a Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus, el gallego presentará la quinta edición del Benidorm Fest, la primera en la que la cita no es la preselección española para Eurovisión. "Me parece correcta la decisión de retirarse. Si se ha vetado a otros países por invadir, debería ser norma para todo el mundo", opina.

Los presentadores del Benidorm Fest 2026. Europa Press

Has dicho que fuiste tú el que llamó a Sergio Calderón [director de TVE].

Era el momento, lo sentía así después de tantos años trabajando en el mismo sitio. Tengo 60 años, pero no me quería retirar. Tampoco voy a estar trabajando hasta los 90. Yo no quería irme de la tele sin estar en la televisión pública.

A Sergio lo conocía de otra cadena. No quiero decir el nombre. Y se me encendió la bombilla. 'Co..., ahora que Sergio está allí, es el momento'. Desde el principio, todo fue como la seda con José Pablo López [presidente de RTVE] y con él.

¿Por qué no quieres nombrar a Telecinco?

Porque no me gusta hablar del pasado, sino del presente, que soy yo, y del futuro, que es el Benidorm Fest.

"Mi último programa en Telecinco [Bailando con las estrellas] lo hice fuera de contrato. De buena fe, de buen rollo. No ha habido ningún problema"

¿No has acabado bien con Mediaset?

No, es que no quiero que el titular sea sobre el pasado, que aparezca el nombre de esa cadena. Quiero que se hable del Benidorm Fest, de lo feliz que estoy aquí y de la televisión pública.

Mi contrato con Mediaset terminó. De hecho, el último programa [Bailando con las estrellas] lo hice fuera de contrato. De buena fe, de buen rollo. No ha habido ningún problema, pero es el pasado.

¿Harás más cosas en TVE? ¿Tienes un contrato de exclusividad?

TVE no hace contratos en exclusiva, cosa que me parece muy bien, porque es una televisión pública y tiene que gestionar bien el dinero que pagan los españoles con sus impuestos.

Jesús Vázquez, en la rueda de prensa con los presentadores del Benidorm Fest 2026. Europa Press

Pero sí ha habido reuniones en las que TVE ha mostrado su interés por hacer más cosas juntos. Me encantaría pasar una temporada aquí, que puede ser la última antes de plantearme una vida tranquila. Quiero pasar los últimos años de mi carrera en la televisión pública.

¿Qué programas te llamaría la atención hacer? ¿Les has sugerido algo?

Me han hablado de dos formatos nuevos que me gustan muchísimo, que tienen que ver con mi carrera y en los que estaría muy cómodo. Pero también quiero salir de las cosas que he hecho y probar algo nuevo. Tengo una idea que les he soltado, pero, como todavía no me han respondido, no puedo decirla.

"Me parece correcta la decisión de retirarse de Eurovisión. Si se ha vetado a otros países por invadir, debería ser norma para todo el mundo"

¿De qué género es ese programa que has planteado?

De hablar. Me gusta ser muy empático cuando hago entrevistas a la gente. Los otros proyectos de los que me han hablado también me gustan, pero son mi zona de confort.

Hasta hace unos meses el Benidorm Fest estaba ligado a Eurovisión. ¿Qué te parece la decisión de RTVE de retirarse del festival?

Me parece lo correcto. Si se ha vetado a otros países por invadir, debería ser norma para todo el mundo. Tú invades un país, pues no puedes ir a Eurovisión. Si no se cumple esa norma, me parece bien que no vayamos.

Jesús Vázquez, durante la semifinal de 'Bailando con las estrellas' el pasado sábado.

¿Te impone estar en una cadena como TVE, a la que se le critica su posicionamiento político?

Yo aquí no veo ni izquierdas, ni derechas. Yo veo una televisión súper transversal, en la que, cuando hay que dar información, se dan datos. No se lanzan bulos. A Silvia Intxaurrondo no creo que la hayan pillado en un renuncio. O a Jesús Cintora o a Javier Ruiz.

Lo que pasa es que a algunos les duele la información cuando es veraz y viven de bulos, de la mentira. 'Nosotros damos datos, ellos construyen relatos'. Creo que TVE está en el sitio correcto, dándole a la población lo que tiene que darle. Insisto, cuando alguien me enseñe una 'fake news' dicha por Silvia Intxaurrondo... Diré otra cosa.

"En TVE no se lanzan bulos. A Silvia Intxaurrondo no creo que la hayan pillado en un renuncio. O a Jesús Cintora o a Javier Ruiz"

Luego, en series o entretenimiento... ¿Ahí dónde está la ideología? En lo único donde podría haber ideología sería en los informativos, y yo lanzo el reto a los pseudomedios del otro lado que me expliquen cuál es el bulo que han pillado a los tres que he nombrado.

Este lunes vuelve a Telecinco Allá tú con nuevo presentador. ¿Cómo lo vives?

Ojalá lo cuiden como lo he cuidado yo. Es uno de los grandes formatos de mi carrera. Parte de por qué yo estoy aquí es por el éxito que tuve con ese programa. Ojalá lo sepan cuidar y hacerlo con el corazón, como lo hacía yo. Y que le vaya bien a todo el mundo.

Jesús Vázquez en 'Allá tú'.

Y, en cuanto a presentador de entretenimiento, ¿te enfrentas de manera distinta al trabajo por emitirse en la pública en vez de en una empresa privada?

No. Vengo con todo el bagaje que tengo y, sobre todo, con las ganas e ilusión que he recobrado. Se me había ido en algún punto y de repente ha despertado. Hoy lo he sentido. Mi marido me ha dicho: 'Vuelves a ser tú, con tus bromas, con tu frescura, con tus gracias'. Es algo que se me había apagado. Voy a coger todo eso y ponerlo al servicio del Benidorm Fest.