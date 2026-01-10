'La vuelta al mundo en 80 likes', la gran revolución de TVE a los programas de viajes: "Hemos sido estrellas del rock"

Eva Rojas y Carlo Cuñado, colgados en lo alto de un rascacielos de Nueva York, en 'La vuelta al mundo en 80 likes'.

RTVE sigue con su plan para que La 2 sea mucho más competitiva con concursos como Cifras y letras, programas de actualidad como Malas lenguas o late nights del estilo Al cielo con ella.

Con una clara apuesta por el entretenimiento, este sábado, 10 de enero (21:15) desembarca en la segunda cadena La vuelta al mundo en 80 likes, una de sus bazas para este arranque de 2026.

Bajo el sello de El Rugido Producciones (Mi fin de semana perfecto), la productora de EL ESPAÑOL, se trata de un formato que viene a revolucionar los programas de viajes gracias a una propuesta ágil, desenfadada y moderna.

Lo hace de la mano de dos narradores. La periodista Eva Rojas y el creador de contenido Carlo Cuñado recorren diferentes ciudades alrededor de todo el mundo para descubrir los rincones más virales.

"Somos dos voces que cuentan una misma ciudad desde enfoques diferentes. Es lo mismo, pero distintos", explica a BLUPER Rojas, que cuenta con una larga trayectoria como reportera de viajes tras pasar por otros formatos tan conocidos como Viajeros Cuatro o Madrileños por el mundo.

Eva Roja y Carlo Cuñado, en el cartel oficial de 'La vuelta al mundo en 80 likes'.

Eva comparte experiencias junto a invitados locales, mientras que su compañero afronta los viajes con piezas mucho más cortas propias de los contenidos de las redes sociales. Y en varios momentos de cada entrega, coinciden.

"Es un programa de viajes muy dinámico, con mucho humor y naturalidad, y muchos guiños a las redes sociales y a la nueva forma de viajar", asegura el influencer.

"Reivindicamos conocer los lugares desde el respeto y la conciencia del impacto que tienen las redes sociales" Eva Rojas

Durante la grabación de las 12 entregas —de 45-50 minutos de duración— que conforman la primera tanda de La vuelta al mundo en 80 likes, han recorrido medio planeta en apenas cuatro meses. "Ha sido como una gira de Rosalía. Nos hemos sentido estrellas del rock", bromea Rojas.

Ambos, además, recalcan su compromiso por un turismo responsable. "Reivindicamos conocer los lugares desde el respeto y la conciencia del impacto que tienen las redes sociales", explica Eva, preocupada por los efectos del turismo masivo en los espacios naturales.

Carlo Cuñado, en Medellín, Colombia, el primer destino de 'La vuelta al mundo en 80 likes'.

Entre los destinos que se han pateado, los dos coinciden en que Medellín, "nos robó el corazón. Colombia es el país de los colores, tienen mucho cariño a España", afirma Carlo, que también habla de la "sorpresa" que se llevó con Costa Rica y con Túnez.

Para Carlo Cuñado, creador de contenido con más de medio millón de seguidores en Instagram, participar en La vuelta al mundo en 80 likes ha supuesto todo un reto —"no es lo mismo ponerte con tu móvil que enfrentarte a una cámara de televisión"— y una oportunidad para mostrar a la España menos visible.

"Que TVE apueste por nuevos talentos y por alguien de la España vaciada es todo un honor" Carlo Cuñado

"Que TVE apueste por nuevos talentos y por alguien de la España vaciada —como burgalés ibicenco— es todo un honor", dice Carlo a quien, por cierto, el estreno le pillará en plena marcha solidaria entre Aranda de Duero y Somosierra para reivindicar el tren directo de Madrid a Burgos.

"Se habla mucho de alta velocidad, pero estamos dejando a un montón de zonas de España a segunda velocidad, sobre todo, Aranda de Duero, que es la tercera ciudad de Castilla y León con más PIB", lamenta.

Carlo Cuñado y Eva Rojas en una de las grabaciones de 'La vuelta al mundo en 80 likes'.

Cuñado cuenta que ha compaginado la grabación de La vuelta al mundo en 80 likes con otros viajes que ha realizado para la agencia en la que trabaja, siVola.

"TikTok e Instagram no son agencias, pero sí fuentes de inspiración para viajar", dice Carlo, que recomienda para viajar Japón, Islandia y cualquier país de Latinoamérica.

Por último, Eva Rojas, de 35 años, comenta que con La vuelta al mundo en 80 likes ha sentido "vértigo" al capitanear un formato como presentadora y que ha puesto "la guinda a un montón de años viajando".

Todos los destinos

Los destinos de esta primera temporada son la colorida Medellín (Colombia), las exuberantes regiones de San José y Uvita (Costa Rica), la grandiosidad de los rascacielos de Nueva York (EEUU), el exotismo de Túnez o el influjo latino de Miami (EEUU).

Dentro de Europa, los lugares escogidos han sido la ecléctica Ámsterdam (Países Bajos), el caos de Lisboa (Portugal), la sobriedad de Praga (República Checa), la bulliciosa Nápoles (Italia), la elegancia de Budapest (Hungría), la verde Liubliana (Eslovenia) y la mediterránea La Valeta (Malta).

Primera parada: Medellín

Medellín es el primer destino de La vuelta al mundo en 80 Likes, para descubrir los rincones más virales de la ciudad colombiana.

El programa se inicia con una vista panorámica en parapente antes de visitar la colorida Comuna 13 y el peñón de Guatapé.

Eva Rojas visitará una granja de llamas en Medellín, Colombia.

La ruta continúa con un divertido día de aventura en el Mirador del Cable y en una granja de llamas. Eva y Carlo también tendrán tiempo para visitar el mercado minorista de la ciudad, una finca silletera muy arraigada a la cultura local, la Plaza Botero repleta de arte, el exuberante jardín botánico o uno de sus célebres cafetales.

La gastronomía también está presente, con la degustación de una gigantesca bandeja paisa, así como con el Top3 Gastro que hace Carlo. El viaje finaliza en una tienda de marionetas, donde ambos se muestran los selfies que han ido compartiendo con el hashtag #LVM80Likes.