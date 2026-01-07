Roberto Leal estrena programa con su madre: "Soy bastante cabezón y también me cabreo. Aquí se me va a ver de verdad"

Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén protagonizan 'Nos vamos de madre' en Antena 3.

Los Reyes Magos le han traído a Roberto Leal un triplete de programas en Antena 3 para empezar el 2026.

Mientras que Rosa y Manu siguen engordando el bote de Pasapalabra, el presentador estrenará la nueva edición de El desafío el viernes, mientras que este miércoles, verá la luz Nos vamos de madre.

Se trata de un programa muy especial. No sólo porque está producido por su productora, Blondloyal, sino porque le acompaña su madre, Mercedes Guillén.

Nos vamos de madre va más allá del típico programa de viajes. Es un retrato emocional sobre la relación de una madre con su hijo.

"He tenido la suerte de poder preguntarle cosas que jamás había hecho. En el día a día no te paras a preguntar 'oye, ¿alguna vez lo has pasado mal?", dice en conversación con BLUPER.

A lo largo de cuatro entregas por Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech, Roberto pone a prueba los miedos de su progenitora mediante diferentes retos físicos. Es un formato donde no hay ni trampa ni cartón, donde el público va a ver realmente cómo es el sevillano detrás de las cámaras.

"Se me va a ver de verdad", dice, reconociendo que es "bastante cabezón" y una persona que se enfada cuando no le salen las cosas como él quiere.

Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén.

Sobre Pasapalabra, Roberto Leal afirma que sigue "sorprendiéndose" con los brutales datos de audiencia que marca cada tarde en Antena 3. Eso sí, lo hace sin caer en favoritismos entre Manu y Rosa y consciente de que "más pronto que tarde seguro, toca decirles adiós".

Por último, el presentador da unas pinceladas sobre la participación de María José Campanario en El Desafío: "Ha demostrado que ha venido aquí como una concursante más, y ha peleado hasta la gran final. Su perfil va a encantar".

¿Cómo has llevado juntar a la familia con el trabajo?

Pues imagínate... Con mi madre y mi mujer, que es la que ha vendido el programa. Sara [Rubio] es productora y, de hecho, la idea es de ella.

Ha sido una oportunidad increíble. Un programa de verdad, que no tiene más intención que la gente pase un rato agradable y que se emocione cuando vea a una mujer de 70 años, con una vida detrás, capaz de enfrentarse a retos personales tan bonitos y tan puros. Ha sido la experiencia más bonita que he vivido en la tele.

¿Qué has conocido de tu madre que no supieras?

He conocido muchos de sus sueños que se le quedaron por hacer, bien porque no se atrevió o no tuvo la posibilidad en su día. Más allá de eso, cómo es la vida de una persona que se quedó huérfana muy pronto y también cómo ve ella la crianza de nuestros hijos.

Los que lo vean en casa se van a llevar a su propia experiencia todo lo que dice, porque, al final, somos muy parecidos. He tenido la suerte de poder preguntarle cosas que jamás había hecho.

Porque, como no la tengo en mi día a día, no te paras a preguntarle: 'Oye, ¿lo has pasado mal de verdad alguna vez? ¿Ha conseguido lo que te has planteado en la vida? ¿Eres feliz?

¿Y cómo se gestó el programa, el segundo que haces junto a tu madre?

Es una petición que hace la cadena porque gusta mucho la relación que tenemos mi madre y yo en Casafantasmas [Atresplayer y Prime Video], que era un formato muy nicho.

Y pensamos que la excusa de los viajes era muy bonita, porque queríamos ahondar en el viaje físico y emocional. Mi madre, como muchas personas, tiene miedo a la velocidad, así que decidimos jugar con eso para que lo supere o, al menos, lo intente. Es un aprendizaje constante cada capítulo. Se deja guiar por su hijo y confía plenamente en mí.

¿Veremos piques entre madre e hijo?

Soy bastante cabezón, y una persona que cuando me pongo a trabajar, tengo bastante claro lo que quiero. Si no me sale, me enfado. Y eso no se puede ver en la tele, así que en este formato se me va a ver de verdad.

Hay momentos de risa, pero también de pique entre madre e hijo, sí. Es un retrato de una relación muy bonita entre madre e hijo, sin ningún tipo de maquillaje.

Es muy poco habitual que un presentador tenga hasta tres formatos al mismo tiempo en parrilla...

Así es, pero estas cosas pasan. De pronto te puedes encontrar etapas en la vida de un presentador sin trabajo durante muchos meses, y después otras como esta. Bienvenido sea, son programas muy diferentes, y espero que la gente tenga la posibilidad de asomarse a ellos.

"Las buenas audiencias de 'Pasapalabra' te dan cierta tranquilidad, pero aquí nadie se relaja"

¿Te sigue sorprendiendo las audiencias que hace Pasapalabra?

Sí, me siguen sorprendiendo. El día que nos levantemos y no hagamos caso a la audiencia, nos estaremos equivocando. Los números están ahí. Para nosotros es un honor, un orgullo y una responsabilidad. Grabo cada programa como si fuera el primero.

Cada día, lo primero que hago es compartir las audiencias por el grupo que tenemos el equipo de Pasapalabra: 'Chicos, felicidades a todos. Esto es una suerte'.

Las buenas audiencias te dan cierta tranquilidad, pero aquí nadie se relaja y el formato viene funcionando desde hace 25 años.

Manu y Rosa en 'Pasapalabra'. Atresmedia

¿Es difícil no caer en favoritismos entre Manu y Rosa?

Yo no tengo favoritos. Me lo preguntaban siempre, desde la época de Operación Triunfo. Aquí son dos y no me puedo posicionar. La gente me lo dice: 'Es que le has preguntado a uno algo más difícil que al otro'. 'No, no, si yo sólo leo'.

De hecho, es al contrario. Cuando los veo, sé que el bote va a caer para un lado o para otro. Les cojo mucho cariño porque pasamos mucho tiempo juntos. Un día, más pronto que tarde seguro, tocará decirles adiós.

Quien se lleve el bote, muy bien, y quien no, también se lleva su pellizquito. Los dos llevan un buen bote acumulado cada uno. La experiencia y todo lo que están viviendo es un regalazo.

"Sé que un día el bote de 'Pasapalabra' va a caer para Manu o para Rosa y que un día, más pronto que tarde, tocará decirles adiós"

¿Hasta dónde crees que va a llegar el bote de Pasapalabra?

No sé hasta donde va a llevar el bote de Pasapalabra. Es el más grande de la historia en los 25 años de concurso. Animo a la gente que no se despegue de la pantalla y que lo vean porque está en un momento muy dulce.

Me hablas de OT. ¿No te pica el gusanillo de que Antena 3 acabe comprando el formato tras su paso por Prime Video para volver a presentarlo?

Antena 3 tiene ya el cupo bastante cubierto con La Voz, que es un formato internacional con mucho éxito. Entiendo que eso hay que pedirlo a los directivos de la cadena.

"Presentar 'OT' fue un regalazo, pero ahora mismo, Chenoa es la mejor opción. Antena 3 tiene ya el cupo cubierto con 'La Voz"

¿Pero a ti te gustaría?

Presentarlo en TVE fue un regalo también, pero ahora mismo, Chenoa es la mejor opción para el formato, que ha sido un éxito con Cristina como ganadora.

Ojalá les vaya muy bien, porque quiero muchísimo a Gesmusic, por supuesto a Chenoa también, y que haya muchas ediciones donde está o en cualquier cadena.

María José Campanario, concursante de 'El Desafío'.

¿Qué me puedes decir de la participación de María José Campanario en El desafío?

Ya tenía experiencia en El desafío porque vino cuando estaba Jesús. Ahora es él el que la acompaña, y le veremos, porque de alguna forma participa en el programa.

A mí me ha sorprendido lo justo porque sabía que ella era una luchadora. Estoy encantado, ha demostrado que ha venido aquí como una concursante más, peleando hasta la gran final. Su perfil va a encantar a los espectadores.