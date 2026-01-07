El emotivo mensaje de Ana Rosa Quintana a Sara Carbonero tras su ingreso en el hospital: 'Se recuperará'

Esta Navidad no ha sido la esperada para Sara Carbonero ni para sus allegados. La periodista se encuentra ingresada en un hospital de Lanzarote, donde tenía previsto pasar unos días de vacaciones junto a su amiga y compañera Isabel Jiménez.

Las alarmas saltaron en Nochebuena, cuando comenzó a encontrarse mal y, debido a su historial médico tras el cáncer de ovario que se le detectó en 2019, se decidió su ingreso como medida de precaución.

La noticia ha generado gran preocupación y ha sido tratada en distintos medios de comunicación. En El programa de Ana Rosa, la propia Ana Rosa Quintana se ha hecho eco de la información y ha comentado la situación dedicándole un bonito mensaje.

Aunque en un primer momento se desconocía el motivo del ingreso, las últimas informaciones aclaran que no estaría relacionado con la enfermedad que la periodista logró superar. En los días posteriores se han ido disipando las dudas respecto a su evolución.

Jano Mecha, representador del magazines matinal, introdujo el asunto de la siguiente manera: “Nos tiene bastante preocupados, o con cierta incertidumbre. Su evolución es favorable y se está recuperando. Desde aquí, Sara, te mandamos un fortísimo abrazo”.

Mientras, Marisa Martín Blázquez ha intervenido para exponer las últimas novedades sobre la comunicadora: "Su médico se ha trasladado a la isla para supervisar todo. De momento está estable y se espera que vaya evolucionando, aunque hubo un momento bastante complicado..."

Fue entonces cuando un reportero conectó en directo desde el hospital para actualizar la última hora: “Lleva ingresada desde el día 2 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Está tranquila. No está grave”, aclaró, añadiendo que la intervención a la que se sometió está relacionada con un “fuerte dolor abdominal” y no con la enfermedad que logró superar.

"Eso es lo más importante, que está mejorando", reaccionó Ana Rosa Quintana tras escuchar las informaciones. Para terminar, le envió un mensaje de ánimo a la que un día fue una de las reporteras más queridas de la cadena:"Desconozco si es consecuencia del cáncer o de otra cosa. Es una persona que está bien atendida y se recuperará. En el momento en el que la puedan trasladar, la trasladarán"