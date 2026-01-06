Noor Ben Yessef cierra una etapa en Atresmedia tras su adiós a la edición matinal de 'Antena 3 Noticias': "Gracias"

Noor Ben Yessef ha puesto fin a su etapa al frente del matinal de Antena 3 Noticias después de casi cuatro años despertando a los espectadores más madrugadores de la cadena.

La periodista se ha despedido con una edición especialmente significativa, aunque en pantalla optó por una salida discreta, sin aludir directamente a su adiós, antes de dar paso al equipo de Espejo Público.

Una vez más, Ben Yessef ha hecho alarde de su profesionalidad ante las cámaras. Eso sí, en sus redes sociales, la comunicadora sí que quiso dedicar a sus compañeros y a la audiencia unas palabras.

En un post en su cuenta de Instagram, la periodista se mostró “muy orgullosa” del informativo construido “entre todos” y del crecimiento profesional que ha vivido en este tiempo.

Se trata de un fin de etapa dentro de Atresmedia, dado que Ben Yessef sigue vinculada al grupo de comunicación. Su salida de Las noticias de la mañana se ha debido a un cambio en el departamento de informativos y se reubicará dentro del área.

Noor Ben Yessef en 'Las noticias de la mañana'. Atresmedia

La periodista inició su vínculo con la cadena ubicada en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes en 2019. Poco a poco, fue convirtiéndose en una figura imprescindible en la edición matinal conducida por Manu Sánchez.

“Es mi último ‘buenos días’ desde Las noticias de la mañana. He estado casi cuatro años en este informativo, he trabajado bajo el mando de varios directores y editores. Ha sido un verdadero lujo absorber tanto conocimiento y experiencia”, ha comentado en el post de Instagram.

“El equipo de realización casi se ha mantenido, los considero de mi familia. Siempre me han cuidado tanto… En el equipo de redacción ha habido mucho movimiento en estos años”, proseguía.

“Gracias por la generosidad a todos los compañeros que he tenido. No quiero ponerme sentimental, pero quiero hacer una mención especial a los que habéis estado trabajando conmigo mano a mano a diario”, declaraba.

“Os reitero las gracias. Somos un equipo muy pequeño y nos hemos sabido apoyar, soportar, dar ánimos, admirar, regañar, siempre con cariño y respeto. El crecimiento profesional en este noticiero ha sido increíble. No puedo estar más orgullosa del informativo que hacemos entre todos”, continuaba.

“Gracias por decirme que os tomáis el café con nosotros. Gracias por todos vuestros mensajes siempre. No me quiero extender más, porque me pongo ñoña”, concluía.