Susanna Griso, sobre Maduro: "Nos veía habitualmente. Se reía y se mofaba de mí con una parodia bastante mala"

La detención de Nicolás Maduro tras el ataque de EEUU a Venezuela ha hecho que el consumo de televisión se disparase este fin de semana. Este lunes, programas como Espejo Público, volvían a hacerse eco de este histórico episodio.

Lo hacía con una reincorporada Susanna Griso tras unos días de vacaciones en Navidad. Tras analizar de manera exhaustiva la situación de la mano de expertos en política norteamericana como Vicente Vallés, el programa pasaba a abordar otros detalles.

Uno de ellos ha sido el chándal que el dictador luce en los vídeos. "Me llama la atención que un bolivariano se compre ropa en Nike. Estás todo el día criticando el imperialismo yanqui, pero luego te compras...", comentaba la presentadora.

Justo después, el matinal de Antena 3 emitía un vídeo que mostraba la opinión de lo ocurrido de rostros famosos venezolanos como Carlos Baute, Fabiola, Rosanna Zanetti o Virginia Troconis.

"Baute no puede ir a Venezuela", decía la periodista venezolana Gipsy Almeida en alusión a que el cantante no había tenido ningún tipo de pudor en posicionarse en contra de la dictadura. "No puede ni él ni yo", espetaba Griso.

Ha sido entonces cuando la periodista de Atresmedia aseguraba que se sentía "muy ligada" a Venezuela porque allí estuvo viviendo "mucho tiempo" su hermano, pero también su padre, que emigró hasta el país sudamericano.

"Solo tengo palabras de agradecimiento a Venezuela y es un país al que amo. Pero ahora tendría sumamente complicado hacer turismo", ha dicho.

Susanna Griso, este lunes hablando sobre Nicolás Maduro en 'Espejo Público'.

Griso aprovechaba la ocasión para recordar la mala relación que históricamente ha tenido con Maduro: "Que sepáis que nos veía habitualmente. A través de personas interpuestas me hacía llegar mensajes. Cuando no se reía, se mofaba de mí con una parodia bastante mala".

"Después de ese programa, de vez en cuando, no voy a decir quién, me decía: 'A Maduro le ha molestado lo que has comentado, a Maduro no le ha gustado...", continuaba revelando Griso, que nunca ha llegado a entender la fijación que tenía con ella: "Yo decía: `'Pero este hombre, ¿qué hace siempre viéndonos?".

Gipsy Almeida explicaba a continuación que Antena 3 se había convertido en "un referente de todos los venezolanos para podernos informar" gracias a su señal internacional.

Era aquí donde Maduro veía Espejo Público, además de otros formatos de la casa como Zapeando y Aquí no hay quien viva.

¿Qué pasó entre Maduro y Griso?

Hay que recordar, que el origen de este histórico desencuentro data de 2017, a raíz de que Griso fuese especialmente crítica con la situación de Venezuela.

Durante una comparecencia pública, Maduro aludió directamente a Espejo Público y a Susanna Griso, a quien la imitó en tono burlón: "La presentadora decía que Maduro volvía a arremeter contra España, que Maduro volvía a arremeter contra Antena 3. Tiene una obsesión con España".

La periodista reaccionó de inmediato, al hacerse eco de las "muertes" que habían provocado su policía en Caracas: "Siento decirle, señor Maduro, que la historia no le absolverá".