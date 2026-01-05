De 'El Desafío' y 'GH DÚO' al nuevo 'Top Chef' con Belén Esteban: todos los estrenos de las cadenas para 2026

También nuevas temporadas de Cómo nos reímos o Al cielo con ella. Además, estará la emisión en abierta de la serie documental Benita, disponible en RTVE Play.

Y además, en este 2026, La 2 seguirá apostando por sus formatos más estables como Saber y ganar, Cifras y letras, Malas lenguas, Versión Española, Historia de nuestro cine, Días de Cine, Un país para leerlo, Página 2, Cachitos de hierro y cromo.

Tras anunciarse su cancelación para el 19 de diciembre, sindicatos y trabajadores de RTVE se movilizaron para impedir el fin de su emisión, tras 25 años en antena. La Corporación se echó para atrás y el espacio retomará sus emisiones desde el 12 de enero.

RTVE, al mando de José Pablo López, seguirá reformulando La 2 en este 2026, para que compita cara a cara contra Cuatro y laSexta, ampliando la presencia de formatos con mayor mirada comercial, aunque intentando que no pierdan la esencia de servicio público.

Con un total de doce entregas, el influencer burgalés Carlo Cuñado y la periodista Eva Rojas realizarán diferentes viajes por el mundo. Estas visitas por diferentes partes del mundo, se convertirán en episodios que mostrarán sus experiencias por distintas zonas del globo.

- 'La vuelta al mundo en 80 likes' (sin fecha)

Iñaki Gabilondo regresará a la pequeña pantalla con una nueva docuserie centrada en desentrañar los secretos, matices y curiosidades de la lengua española. El veterano periodista analizará las claves que han moldeado nuestro idioma y cómo este sigue evolucionando en la actualidad.

- 'La gran aventura de la lengua española' (sin fecha)

Ya está confirmado que esta apuesta por el mítico concurso se verá, finalmente, en La 2, canal donde RTVE ha optado por emitir todas sus apuestas por los quiz shows, el espacio fue promocionado dentro del FesTVal de Vitoria. Egoitz Txurruka se hace cargo de la conducción del concurso.

Antena 3

- El Desafío (9 de enero)

El estreno más potente de Antena 3 para enero es El Desafío. La sexta edición del programa que produce la compañía de Pablo Motos y Jorge Salvador contará con María José Campanario, Willy Bárcenas, Patricia Conde, Daniel Illescas, Jessica Goicoechea, Eduardo Navarrete, Eva Soriano y José Yélamo como concursantes.

El Desafío 6 ocupará el hueco que deja La Voz, por lo que su estreno será este viernes 9.

📹 Promo de la nueva edición de 'El desafío', que Antena 3 estrenará en enero pic.twitter.com/enRwwGkEqA — Tweets de tele (@teletuits) December 23, 2025

- 'Nos vamos de madre' (7 enero)

Roberto Leal hará triplete en Antena 3 con Nos vamos de madre. Se trata de un docureality de cuatro entregas en las que el presentador recorrerá junto a su madre, Mercedes Guillén, cuatro destinos (Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech) para que ella supere sus miedos.

El programa se estrena este miércoles 7 en el prime time de Antena 3.

- 'El capitán en Japón' (sin fecha)

Lo nuevo de Joaquín llegará también muy pronto a Antena 3. En las nuevas entregas, la familia Sánchez Saborido recorrerá Japón de norte a sur para visitar las ciudades y lugares más emblemáticos de la cultura y de la míscia nipona.

Harán parada en el propio Tokio, desde donde seguirán camino a Shibuya, el monte Fuji, Takayama, Nara, Kioto, Osaka y Okinawa.

- 'Perdiendo el juicio' (sin fecha)

Antena 3 también lanzará en abierto Perdiendo el juicio. Se trata de la serie protagonizada por Elena Rivera, que se estrenó en Atresplayer en marzo de 2025. Tras el éxito de Alba, la actriz interpreta a una abogada que tiene que recomponer su vida tras un estallido de TOC.

Elena Rivera, Manu Baqueiro y Miquel Fernández protagonizan 'Perdiendo el juicio'.

Y además: Todavía habrá que esperar para ver la quinta edición de Mask Singer (sin los Javis, pero con Juan y Medio), Una fiesta de muerte, el nuevo programa de Àngel Llàcer, la decimotercera temporada de Tu cara me suena, nuevas entregas de Atrapa un millón. Por supuesto, para más adelante, se esperan nuevas ediciones de La Voz y La Voz Kids, así como la tercera temporada de El 1%.

Además, seguirán en emisión los formatos diarios habituales como Espejo Público, Cocina abierta con Karlos Arguiñano, Y ahora, Sonsoles, La ruleta de la suerte y Pasapalabra. También el regreso de El Hormiguero tras el parón navideño. En ficción, sigue la incombustible Sueños de libertad liderando la sobremesa. Por otro lado, títulos de Atresplayer saltarán al abierto, como Las hijas de la criada.

Cuatro

- 'Los Gipsy Kings' (sin fecha)

El docureality regresa a Cuatro con una nueva temporada acompañados de dos de las familias más queridas de la televisión: los Jiménez, los reyes del mercadillo, y las Salazar, las fulgurantes reinas del brillo.

- 'Proyecto Sistiaga' (sin fecha)

Dos años después de su paso por Cuatro con Otro enfoque, Jon Sistiaga regresa al segundo canal de Mediaset con esta propuesta, un nuevo formato de reportajes de autor. El periodista se adentrará en historias muy diversas, que irán desde el papel de la Iglesia en la sociedad actual hasta el problema estructural de la vivienda en España.

Y además: También se estrenará nuevas entregas de Fuera de cobertura, con Alejandra Andrade; El camino de la verdad, con Luján Argüelles; Territorio Pampliega, que tendrá varias investigaciones, y Súper Gómez. El Hombre Maratón con Rául Gómez.

Habrá también la vuelta de formatos diarios propios de Cuatro como Todo es mentira, Lo sabe no lo sabe o En boca de todos. El cambio de Horizonte a formato diario o la emisión parcial de First Dates, dado que parte de sus entregas se verán en Telecinco.

Telecinco

- 'Got Talent' (sábado 10)

La undécima temporada del programa de Fremantle será la última que contará con Risto Mejide en el jurado. El publicista ya avisó que despedirá su faceta como juez. Le acompañarán Carlos Latre, Paula Echevarría y Lorena Castell en una edición que volverá a estar presentada por Santi Millán.

- 'GH Dúo' (jueves 8)

Mediaset vuelve a confiar en la marca de Gran Hermano tras el batacazo histórico de la vigésima edición de anónimos. La cadena y Zeppelin TV pondrán toda la carne en el asador al armar un potente casting donde ya están confirmados Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales y Belén Rodríguez.

La casa de Tres Cantos volverá a abrise el próximo jueves 8.

La casa de 'Gran Hermano' vuelve a abrir sus puertas. Muy pronto, GH★☆DÚO en @telecincoes pic.twitter.com/h7PnqFyAz2 — Mediaset España (@mediasetcom) December 26, 2025

- 'Casados a primera vista' (sin fecha)

El dating será otra de las bazas de Telecinco en el entretenimiento.

Se trata de un dating repescado por la compañía de Fuencarral -se emitió en Antena 3 hace una década sin grandes datos de audiencia- en el que dos personas se conocen el mismo día de la ceremonia.

- 'El precio justo' (sin fecha)

Carlos Sobera volverá a ponerse al frente de este legendario concurso como ya hiciera años atrás. No está confirmado todavía, pero todo apunta que El precio justo intentará rivalizar contra La ruleta de la suerte.

- 'Allá tú' (sin fecha)

El mítico concurso de las cajas que triunfó con Jesús Vázquez regresa al canal principal de Mediaset en una renovada edición de la mano de Juanra Bonet, que ha pasado de Antena 3 a Telecinco.

En teoría, tendría que emitirse en el hueco que deja Agárrate al sillón, que fue cancelado.

- 'Pura sangre' (sin fecha)

La cadena también apostará por la ficción en estos primeros compases de 2026. Lo hará con Pura sangre, una serie con la que Telecinco vuelve a trabajar con Shine Iberia, la productora de MasterChef.

En su reparto, se encuentran nombres de la talla de Amaia Salamanca, Blanca Romero, Ángela Molina, Pep Munné, Aitor Luna, Maru Valdivieso y Pedro Casablanc. 🐴Todas las familias esconden secretos y cada secreto tiene un precio 😱 'Pura Sangre', la nueva serie de @telecincoes con Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna, Blanca Romero, Maru Valdivielso y Pedro Casablanc. Muy pronto, estreno pic.twitter.com/trET7kRMb2 — Mediaset España (@mediasetcom) December 10, 2025 Y además: a lo largo de 2026, Telecinco también estrenará las nuevas temporada de Hay una cosa que te quiero decir, con Jorge Javier, Universo Calleja; el concurso Los 200: uno contra la masa, con Carlos Sobera; así como las grabaciones de una nueva temporada de La isla de las tentaciones o la nueva edición de Supervivientes. En materia de ficción, Telecinco tiene pendiente el estreno de Ella, maldita alma, protagonizado por Maxi Iglesias, y Marusía, serie inspirada en la instrucción militar de la princesa Leonor. Por otro lado, están los regresos de las emisiones diarias como La mirada crítica, El programa de Ana Rosa, Vamos a ver, El tiempo justo y El diario de Jorge.

laSexta

- 'Lo de Évole' (sin fecha)

Jordi Évole, uno de los principales reclamos del segundo canal de Atresmedia, vuelve con Lo de Évole. Será la séptima temporada del formato tras desmarcarse de Salvados. Las promos ya han empezado a calentar la vuelta del periodista: "Muy pronto".

🎶 Lolololooooo, Lolololooooo, LololoLo de Évole 🎶

Vuelven las noches de paz. pic.twitter.com/ocSJEnP6vE — Lo de Évole (@LoDeEvole) December 23, 2025

- 'Pesadilla en la cocina' (sin fecha)

La décima temporada de Pesadilla en la cocina también regresará a laSexta en los primeros meses de 2026. laSexta vuelve a confiar así en el formato más emblemático de Chicote pese a que en 2024 cerró su tanda menos vista, con un 5,8% de share y 518.000 espectadores de media. Lleva en antena desde 2012.

- 'Apatrullando' (sin fecha)

Jalis de la Serna volverá a ponerse al frente de este espacio de reportajes en el que él y su equipo se sumergen en las calles de distintas ciudades, dentro y fuera de España, para retratar su cara más luminosa y también la más incómoda.

Y además: No es un estreno propiamente dicho, pero Equipo de investigación celebrará 15 años el próximo 31 de enero. El programa de reportajes liderado por Glòria Serra es uno de los baluartes de laSexta y ha sido pionero en los formatos de investigación en televisión por su peculiar narrativa.

A ello se sumará el regreso de Salvados, con Gonzo al frente previsiblemente. A ello se sumará el regreso de formatos diarios que siguen en parrilla. Estarán El intermedio, Al Rojo Vivo, Aruser@s, Zapeando, Más vale tarde, laSexta Clave. Además, en fin de semana están de vuelta Aruser@s Weekend, La Roca y laSexta Xplica.