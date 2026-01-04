Mercedes Martín, meteoróloga de Antena 3, alerta sobre la nieve y la borrasca Francis en Reyes: "Se reactivan los avisos"

Dentro de su programación habitual en El tiempo, la meteoróloga de Antena 3, Mercedes Martín ha dado la última hora sobre la previsión climática ante la borrasca Francis, la cual ya está sintiéndose en distintas partes de la Península Ibérica y amenaza con dejar fuertes olas de frío durante la celebración de Reyes.

“Las nevadas van a dejar acumulados de más de 50 centímetros en cotas altas del Pirineo y la cornisa cantábrica. Pendientes estamos a esta hora [15:50 horas] de esas nevadas que han llegado a zonas como Valdezcaray, en la Rioja”, informaba Martín.

“De cara a las próximas horas irán a más en la cornisa cantábrica y en el Pirineo y continuarán avanzando hacia el interior. Nevará durante esta noche en el Sistema Central”, proseguía.

“Todo ello acompañado por unas tormentas muy fuertes, desde bien temprano en zonas de Andalucía y el Mediterráneo. A esta hora de la tarde, acumulan más de 80 litros por metro cuadrado en Cádiz. En la tarde-noche, habrá acumulados importantes en la zona del Levante”, anunciaba.

Martín mostraba en el mapa que habrá zonas en alerta naranja por tener 100 litros por metro cuadrado durante las próximas 12 horas en el sur de la Comunidad Valenciana, así como en la parte más al sur de provincias de Málaga, Cádiz y Almería, donde “podrían caer lluvias de manera torrencial”.

Mercedes Martín en 'El tiempo'. Atresmedia

“Todo ello acompañado de esas nevadas que casi a cualquier cota, a partir de mañana [5 de enero]. Esta noche [del 4 de enero] esperamos nevadas en el Sistema Central, siendo abundantes en la Ibérica riojana”, divulgaba.

“También en zonas de Soria habrá más de 10 centímetros de nieve. A partir de mañana, se reactivan los avisos por nevada desde primera hora de la mañana en puntos de Castilla-La Mancha, la serranía de Andalucía, en puntos de la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en la cornisa cantábrica a últimas horas del lunes”, manifestaba.

“Se podrían acumular más de 30 centímetros por metro cuadrado de nieve por el viento, que también dejará fuertes precipitaciones. Ambas podrán dejar nieve en la vertiente norte [del país]”, comentaba Martín.

La meteoróloga procedió a hablar más a fondo sobre la borrasca Francis. “La borrasca está anclada y retenida en zonas del golfo de Cádiz, aunque sigue su curso por el Mediterráneo. Ese flujo de aire ártico que hace que las temperaturas bajen en el extremo norte y la nubosidad se quede algo notada”, compartía.

Martín señalaba que las precipitaciones irán a más durante la velada de este 4 de enero y las nevadas se incrementarán en la zona central de la Península. “A primeras horas del día, nevará en zonas de la Meseta Sur”, informaba.

La meteoróloga señalaba que las nevadas en la cornisa cantábrica se prevé que sigan hasta la madrugada del lunes 5 de enero al martes 6, día de Reyes.

“Mañana amaneceremos con nevadas casi cualquier cota en el centro norte. Serán más abundantes en la mitad más oriental y habrá ambiente despejado en Extremadura y en puntos de Andalucía, Huelva y Cádiz. También chubascos en Canarias”, informaba.

De la misma manera, habrá heladas. “Las temperaturas caen a partir del mediodía [del 5 de enero], haciendo que las heladas lleguen a gran parte del territorio. Durante la tarde, esperamos máximas de temperatura que no lleguen a más de los dos grados en positivo”, advertía, señalando que las máximas en Madrid serán de 5 grados.