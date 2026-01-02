Terremoto en Mediaset: Iker Jiménez y 'Horizonte' saltan al access de Cuatro y 'First Dates' pasa a Telecinco

Iker Jiménez, presentador de 'Horizonte', y Carlos Sobera, de 'First Dates', en un montaje de Bluper.

Mediaset España ha empezado con un movimiento importante el 2026. La compañía ha informado que Horizonte, el programa de actualidad que presenta Iker Jiménez, pasará a emitirse en el access de Cuatro. Por su parte, First Dates salta a Telecinco en el mismo horario.

Así lo ha hecho saber mediante un comunicado este viernes, 2 de enero. Con el fin de levantar las audiencias, el grupo probará esta nueva fórmula durante este mes. De acabar funcionando, lo lógico es que la estrategia siga siendo la misma de aquí hasta final del curso.

Mediaset explica, además, que todavía no ha determinado la fecha exacta en la que Horizonte pasará a emitirse en el mismo horario que El Hormiguero de Pablo Motos y La Revuelta de David Broncano.

Eso sí, aclaran que esta fórmula sólo se llevará a cabo de lunes a miércoles, por lo que los jueves, First Dates recuperará su hábitat natural y Horizonte su emisión semanal.

De esta forma, Telecinco no entorpece las galas de GH DÚO, cuyo estreno está previsto para el próximo jueves 8. La cadena va a por todas con esta nueva versión del reality con famosos, donde ya están confirmados Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales y Belén Rodríguez.

