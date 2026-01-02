¿Qué ocurrió cuando Pedroche reveló su vestido? Así fue la curva de audiencia de las Campanadas 2025

Cristina Pedroche enseña su vestido de las Campanadas 2024 ante la mirada de Chicote.

Las audiencias de las Campanadas 2025-2026 han dejado un triunfo rotundo de Chenoa y Estopa. TVE retiene el liderazgo por segundo año consecutivo frente al 'efecto Pedroche' en Atresmedia. Mediaset vuelve a hundirse.

Si Broncano ganó por la mínima a Pedroche en 2024, la diferencia ahora ha sido más amplia. La 1 vence con un 36,3% de share (sube tres puntos), mientras que Antena 3 alcanza un 24,1% (baja 8 puntos) en el momento exacto de las 12 uvas.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que Atresmedia decidió emitir la misma señal en laSexta, que registra un 6,5% (sube cuatro puntos) y Atresplayer.

No obstante, RTVE lidera por grupos, al emitir las Campanadas en cinco canales: obtiene un 43,3% y 6.961.000 espectadores frente al 30,6% (4.916.000) de Atresmedia y el 4,1% (664.000) de Mediaset.

De la cita de Fin de Año, siempre es interesante analizar la curva de audiencias. Es decir, la evolución minuto a minuto de las diferentes retransmisiones de las cadenas generalistas.

Tal y como se puede ver en el gráfico publicado por GECA en base a datos de Kantar Media, La 1 resiste ante el 'efecto Pedroche'. A diferencia de años anteriores, Antena 3 no logra sorpassar a la pública cuando Cristina descubre su vestido. Pero eso no significa que ya no funcione. Lo vemos.

⏱️ MINUTO A MINUTO | Visualizamos la curva de las #Campanadas



🔵 @La1_tve recupera la hegemonía total (36,4% a las 00:00h).



👑 Las Autonómicas (lideradas por TV3 (@som3cat ) superan en 2 puntos su promedio del año anterior



¡Feliz 2026! 🍇 #Audiencias #DataViz pic.twitter.com/4wGkEIX0Oj — GECA Consultora Audiovisual (@GECAtv) January 2, 2026

La batalla empieza a las 23:34. En ese instante, la diferencia entre La 1 y Antena 3 es de 16,2 puntos. Cuando Pedroche y Chicote saludan al público, la privada firma un 18,7%, mientras que la pública se encuentra en un 34,9% con La casa de la música.

Las fuerzas se van igualando a medida que se va acercando la medianoche. Eso sí, La 1 nunca baja de la barrera del 30%.

Chenoa y Estopa con megáfonos en las Campanadas de RTVE.

A las 23:54, justo cuando la Pedroche dedica su discurso a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Antena 3 marca un 25,5% (y laSexta un 8,1%). En ese instante, La 1 alcanza el 31,7%.

La brecha entre ambos canales se reduce al mínimo un minuto después, a las 23:55. La 1 firma un 31,2% por el 27,1% de Antena 3. Una diferencia de 3,2 puntos. Por lo tanto, Antena 3 conseguía recortar 13 puntos a La 1 en 20 minutos.

Pedroche descubre su vestido

Sin embargo, a partir de aquí, La 1 vuelve a coger fuerza y no cae a la segunda plaza cuando la Pedroche se destapa.

Cuando eso ocurre, a las 23:58, Antena 3 firma un 26,3% por el 33,4% de La 1.

Cristina Pedroche descubre su vestido ante Alberto Chicote en las Campanadas de Atresmedia.

La lectura que se puede hacer viendo la curva de audiencia es que el 'efecto Pedroche' continúa funcionando, pues continúa reuniendo a cinco millones de espectadores.

Sin embargo, a Antena 3 la perjudicaron dos cosas: el fuerte arrastre que dejó la programación especial de La 1, con el especial de José Mota y La casa de la música, y la emisión en simultáneo con laSexta.

Mediaset, mínimo histórico

Por otra parte, del pulso por la audiencia se vuelve a quedar fuera Telecinco. La cadena, con Sandra Barneda y Xuso Jones desde la terraza de Marchica, en Formigal, firmó un 3% y 481.000 espectadores, mínimo histórico.

Los datos son tan malos que incluso pierde contra La 2 y laSexta, que estaban ofreciendo la misma señal que las cadenas principales de sus grupos audiovisuales. El minuto de oro de Telecinco en las Campanadas fue a las 23:46 con un pobre 4,9%.