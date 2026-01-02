¿Qué ocurrió cuando Pedroche reveló su vestido? Así fue la curva de audiencia de las Campanadas 2025
El 'efecto Pedroche' continúa funcionando en audiencia, aunque La 1 aguanta en todo momento en primera posición.
Las audiencias de las Campanadas 2025-2026 han dejado un triunfo rotundo de Chenoa y Estopa. TVE retiene el liderazgo por segundo año consecutivo frente al 'efecto Pedroche' en Atresmedia. Mediaset vuelve a hundirse.
Si Broncano ganó por la mínima a Pedroche en 2024, la diferencia ahora ha sido más amplia. La 1 vence con un 36,3% de share (sube tres puntos), mientras que Antena 3 alcanza un 24,1% (baja 8 puntos) en el momento exacto de las 12 uvas.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que Atresmedia decidió emitir la misma señal en laSexta, que registra un 6,5% (sube cuatro puntos) y Atresplayer.
No obstante, RTVE lidera por grupos, al emitir las Campanadas en cinco canales: obtiene un 43,3% y 6.961.000 espectadores frente al 30,6% (4.916.000) de Atresmedia y el 4,1% (664.000) de Mediaset.
De la cita de Fin de Año, siempre es interesante analizar la curva de audiencias. Es decir, la evolución minuto a minuto de las diferentes retransmisiones de las cadenas generalistas.
Tal y como se puede ver en el gráfico publicado por GECA en base a datos de Kantar Media, La 1 resiste ante el 'efecto Pedroche'. A diferencia de años anteriores, Antena 3 no logra sorpassar a la pública cuando Cristina descubre su vestido. Pero eso no significa que ya no funcione. Lo vemos.
La batalla empieza a las 23:34. En ese instante, la diferencia entre La 1 y Antena 3 es de 16,2 puntos. Cuando Pedroche y Chicote saludan al público, la privada firma un 18,7%, mientras que la pública se encuentra en un 34,9% con La casa de la música.
Las fuerzas se van igualando a medida que se va acercando la medianoche. Eso sí, La 1 nunca baja de la barrera del 30%.
A las 23:54, justo cuando la Pedroche dedica su discurso a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Antena 3 marca un 25,5% (y laSexta un 8,1%). En ese instante, La 1 alcanza el 31,7%.
La brecha entre ambos canales se reduce al mínimo un minuto después, a las 23:55. La 1 firma un 31,2% por el 27,1% de Antena 3. Una diferencia de 3,2 puntos. Por lo tanto, Antena 3 conseguía recortar 13 puntos a La 1 en 20 minutos.
Pedroche descubre su vestido
Sin embargo, a partir de aquí, La 1 vuelve a coger fuerza y no cae a la segunda plaza cuando la Pedroche se destapa.
Cuando eso ocurre, a las 23:58, Antena 3 firma un 26,3% por el 33,4% de La 1.
La lectura que se puede hacer viendo la curva de audiencia es que el 'efecto Pedroche' continúa funcionando, pues continúa reuniendo a cinco millones de espectadores.
Sin embargo, a Antena 3 la perjudicaron dos cosas: el fuerte arrastre que dejó la programación especial de La 1, con el especial de José Mota y La casa de la música, y la emisión en simultáneo con laSexta.
Mediaset, mínimo histórico
Por otra parte, del pulso por la audiencia se vuelve a quedar fuera Telecinco. La cadena, con Sandra Barneda y Xuso Jones desde la terraza de Marchica, en Formigal, firmó un 3% y 481.000 espectadores, mínimo histórico.
Los datos son tan malos que incluso pierde contra La 2 y laSexta, que estaban ofreciendo la misma señal que las cadenas principales de sus grupos audiovisuales. El minuto de oro de Telecinco en las Campanadas fue a las 23:46 con un pobre 4,9%.