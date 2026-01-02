Otro golpe más para Telecinco: sus campanadas con Sandra Barneda y Xuso Jones firman mínimo de audiencia

Sandra Barneda y Xuso Jones presentaron las Campanadas para Mediaset desde la terraza de Marchica, en la estación de esquí de Formigal.

El 2026 no ha podido comenzar peor para Mediaset. El grupo de comunicación con sede en Fuencarral se ha levantado este viernes con las malísimas audiencias de sus Campanadas.

La compañía volvía a salirse del carril apostando por una retransmisión alternativa, lejos de la Puerta del Sol, con el fin de rentabilizar la cita mediante diferentes acuerdos.

Pero esto conlleva que el público dé completamente la espalda a la cobertura que, este año, lideraban Sandra Barneda y Xuso Jones desde la terraza de Marchica, en la estación de esquí de Formigal, en Huesca.

El fracaso en audiencia es rotundo: las campanadas de Telecinco caen a su mínimo histórico, al registrar un 3% de share y 481.000 espectadores en el minuto exacto de las uvas.

La cadena principal de Mediaset se queda lejísimos de los datos que registran en ese momento La 1 (36,3%) y Antena 3 (24,1%). El especial completo de campanadas registra un 3,6% y 505.000 televidentes.

¡Ya está disponible en nuestra web el informe completo de las #Campanadas 2026! 📺📊🍇https://t.co/ytjQ4X0XSJ pic.twitter.com/hk3FJzXqcw — Barlovento Comunicación (@blvcom) January 2, 2026

El dato de Telecinco es tan malo que se queda por detrás de La 2 y laSexta, canales que estaban emitiendo la misma señal de las cadenas principales de sus grupos audiovisuales.

Hasta es superada por TV3, que firma un 6,6% en el dato global en España (sube al 40,5% en Cataluña). De hecho, Miki Núñez y Laura Escanes duplicaron el dato de audiencia de Telecinco, al reunir 1.066.000 espectadores.

Cuatro también emitió la misma señal que su 'hermana mayor'. Y tampoco le fue bien, al igualar su mínimo histórico con un 1,1% de share y 183.000 espectadores.

Con las sumas de Telecinco y Cuatro, Mediaset no evita firmar otro mínimo histórico en Campanadas, con un 4,1% y 664.000 espectadores.

⏱️ MINUTO A MINUTO | Visualizamos la curva de las #Campanadas



🔵 @La1_tve recupera la hegemonía total (36,4% a las 00:00h).



👑 Las Autonómicas (lideradas por TV3 (@som3cat ) superan en 2 puntos su promedio del año anterior



¡Feliz 2026! 🍇 #Audiencias #DataViz pic.twitter.com/4wGkEIX0Oj — GECA Consultora Audiovisual (@GECAtv) January 2, 2026

Se trata de unas audiencias casi residuales, a años luz de lo que obtienen RTVE con cinco canales (43,3% y 6.961.000) y Atresmedia con dos (30,6% y 4.916.000).

A Sandra Barneda y Xuso Jones, por cierto, no se les puede reprochar nada, porque estuvieron impecables en una retransmisión en la que salieron a disfrutar, con mucho humor y también emoción, tal y como recogimos en BLUPER en nuestro análisis.

¡A por el 2026! FELIZ AÑO 🫶 pic.twitter.com/G6hORftoZF — Mediaset España (@mediasetcom) December 31, 2025

Si a Telecinco se le atragantaron las uvas, tampoco le fue bien en su programación de Nochevieja. El zapping Ríete del 2025 firmó un 4,6%, mientras que el repaso de los mejores momentos del grupo en 35 años contigo cayó a un 4,2%.

El batacazo de las Campanadas es otro reflejo al mal momento en el que se encuentra Telecinco, que acaba de cerrar su peor año de la historia. La cadena sigue sin levantar las audiencias al marcar 9,4%, cuatro décimas menos que en 2024 y lejos de Antena 3 (12,8%) y La 1 (11%).