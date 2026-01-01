Sentencia unánime de la audiencia al vestido de Amaia Montero en su vuelta a La Oreja de Van Gogh: "No lo vimos venir"

Amaia Montero, en su regreso a La Oreja de Van Gogh en 'La casa de la música' que emitió RTVE.

La música fue la protagonista de la Nochevieja de RTVE. Tras los sketchs de José Mota y su Juego del Camelar, la pública emitió La casa de la música, un especial que dio el pistoletazo de salida al 2026, el año del 70 aniversario de TVE.

La Corporación puso toda la carne en el asador con un espectacular despliegue audiovisual. Se hizo un recorrido por diferentes rincones emblemáticos de nuestro país con actuaciones de un empaque sublime.

El programa empezaba desde lo alto del Pirulí con Rosalio Flores junto a Antonio y Josemi Carmona. Después llegaba Amaia Romero desde el Monasterio de Iratxe de Navarra yNicki Nicole en Pedraza, Segovia.

Lola Índigo enamoraba al público desde La Alhambra de Granada y Ana Torroja cantaba Una noche más desde el Museo Reina Sofía de Madrid. Shakira, desde el Hard Rock Live de Miami ponía la guinda, si bien su actuación no estaba en sintonía con el resto.

Pero el clímax de La casa de la música llegó con La Oreja de Van Gogh. El grupo donostiarra estrenó su nuevo single Todos estamos bailando la misma canción tras el regreso de Amaia Montero como su vocalista, antes de girar por España en 2026.

El espectacular Palacio Miramar de San Sebastián es el escenario del reencuentro de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh).



¡Impresionante cierre del especial de #LaCasaDeLaMúsicaRTVE! 🎆#RTVELaQueQuierespic.twitter.com/7x4KyIpbsf — RTVE (@rtve) December 31, 2025

Sin embargo, el protagonismo se lo llevó el vestido que lucía la de Irún junto a Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Hartiz Garde. La sentencia del público fue generalizada y el comentario más repetido en los hogares de los españoles fue: ¿Es un edredón?

Amaia Montero robó el protagonismo de la noche a la Pedroche llenando de memes las redes sociales, como se recoge a continuación. Mientras unos la comparaban con una palomita o un cupcake de café, otros tiraron de humor recordando el famoso oso de la cabalgata de Cádiz.

Amaia siendo la palomita que se queda en la muela #LaCasaDeLaMúsicaRTVE pic.twitter.com/5umpq2jhx0 — M 📺 (@casasola_89) December 31, 2025

El oso de la cabalgata de Cádiz es el nuevo solista de la oreja de van gogh #lacasadelamusicartve pic.twitter.com/N0wzBm1ybI — Javier D. Guardiola (@jdguardiola) December 31, 2025

No esperaba yo acabar el año viendo a Amaia Montero disfrazada de labubu #LaCasadelaMusicaRTVE pic.twitter.com/sszNdHYL8K — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) December 31, 2025

Pues qué queréis que os diga, a mi el homenaje de Amaia Montero a Humor Amarillo me pareció un detalle precioso. pic.twitter.com/vlVgYrsqQp — Hanky 🍷 (@Hanky_solo) January 1, 2026

El especial La casa de la música no fue la única sorpresa de la Corporación. Después de las Campanadas con Chenoa y Estopa, RTVE estrenó el himno Imparables, en el que más de medio centenar de profesionales homenajean a la pública.

Aparecen cantando rostros como Broncano, Inés Hernand, Javier Ruiz, Marc Sala, Adela González, Jordi Hurtado o Anne Igartiburu, junto a artistas que participan en el Benidorm Fest 2026.

“QUE LA FUERZA, LA QUE TÚ QUIERES, SEA INVENCIBLE HASTA EL FINAL” 💖



¡GRACIAS por 70 años de ilusión, GRACIAS por hacernos siempre #IMPARABLESRTVE!pic.twitter.com/7kLbjdDAhC — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 31, 2025

“Caminemos siempre juntos, Imparables, que la fuerza que nos une se perciba hasta el final” es el estribillo de la canción en la que también se incluyen estrofas como "la unión nos hace fuertes", "solo juntos venceremos" o "jamás dejaremos de sonreír".