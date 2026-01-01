La Pedroche vuelve a enseñarlo todo en las Campanadas ante el 'calorro' de Chenoa y Estopa

Otra Nochevieja más, la misma historia. Son las 23:30 y uno no sabe si pelar las uvas y quitar las pepitas, o empezar a pelearse por el mando de la tele. En La 1 (y todos los canales de RTVE), Chenoa y Estopa. En Antena 3 (y laSexta), la Pedroche con Chicote, el español que ve más de cerca el outfit que copa todos los memes de la cita.

Aunque, ojo, que este año Amaia Montero le ha hecho la competencia a la reina de las Campanadas con ese traje-edredón (o no sé muy bien cómo explicarlo) en su vuelta a La Oreja de Van Gogh en ese especial tan sublime de La casa de la música que nos ha regalado TVE para dar el pistoletazo de salida a su 70 aniversario.

Pero vamos al turrón. Pedroche lo volvió a hacer. Todos volvimos a estar pendientes de ella, de ese halo de misterio que envuelve su vestido. Da igual que te encante, o que directamente la aborrezcas. Porque, al final, la curiosidad te hace pulsar el 3 del mando a distancia desde hace ya 12 años, que es cuando empezó el 'efecto Pedroche'.

Porque sí, la Pedroche hizo algo histórico: arrebatar durante tres años la corona a TVE. De ahí, que la misión de 2024 con Broncano y Lalachus fuese liarla a lo grande para recuperar el liderazgo. En 2025, no ha habido saludo desde el balcón del Tío Pepe, aunque sí megáfono. ¿Guiño subliminal?

A la vallecana le da igual que la pongan como un trapo. Qué más da. 'He venido a servir...', pensaría. La Pedroche este año ha destruido sus 11 vestidos anteriores para construir uno nuevo con la ayuda de Josie. Un collage al más puro estilo Picasso.

Instantes después, Cristina tiraba de las tablas que le han dado sus once veces en la Puerta del Sol para explicar el verdadero significado del vestido. Y es que su discurso se lo dedicó a la Asociación Española contra el Cáncer.

"Hoy no es una noche cualquiera. Hoy dedico este vestido a cada una de las 300.000 personas que este año están componiendo su vida después de un diagnóstico de cáncer", decía emocionada.

Pedroche, emocionada, dedica su discurso a la Asociación Española contra el Cáncer.

"El cáncer tiene una manera cruel de romper la vida en trozos y necesitan de toda nuestra atención. Aunque la vida se rompa en mil pedazos, siempre se puede recomponer", terminaba provocando la lagrimilla en las casas.

¿Qué necesidad había de mezclar a los enfermos de cáncer en un momento tan estrafalario con el que venía justo después?, pensaría alguno de ustedes. Y sí, tienen razón. Pero ni un pero a sus palabras.

Cristina Pedroche enseñó su vestido 'reciclado' a las 23:58 de la noche.

A las 23.58, la Pedroche se quitó la capa dejando al descubierto casi todo su cuerpo. Enseñándolo todo, vaya. También la raja de la falda, como cantaba Estopa. "Porque vengo a brillar", decía ella. Y vaya que si brilló.

En el balcón de al lado -en la retransmisión de Antena 3 se coló el set de TVE en un plano general de la Puerta del Sol- Chenoa y Estopa fueron el calorro del pueblo. Los cantantes derrocharon naturalidad, espontaneidad y sencillez en sus campanadas.

Porque Chenoa y Estopa son calle y, precisamente, los hermanos Muñoz empezaron la retransmisión desde la calle, a pie en la Puerta del Sol (se había grabado en días previos). Se podría decir que salvaron los muebles, aunque en ciertos momentos pecaron de novatos. Lo importante es que fueron tal como son.

"Hemos ido un poquito atagallados", dijo la mallorquina, mientras que David casi la lía: "Mandemos un saludo a Andreu y Silvia que gracias...". "Os queremos", espetaba Jose, mientras que Chenoa les enviaba "un besazo enorme" y sus mejores deseos: "Que os pongáis bien, que es lo importante, y teneros cerquita pronto".

Chenoa y Estopa con megáfonos en las Campanadas de RTVE.

Tras tener un bonito gesto con Robe Iniesta, Héctor Alterio, Verónica Echegui y Jorge Martínez de Ilegales, los hermanos Muñoz cogieron la guitarra para explicar la manida liturgia del reloj.

Y también cantaron Villa & Ziko, su canción inspirada en la tradición popular de Extremadura. Y bromearon con Johannes (no sabemos quién es aún) Y hasta con un "pollazo". No piensen mal. Un hombre vestido de pollo que se coló en el balcón.

"Lo estoy gozando. Creía que con los nervios iba a sufrir más", decía sonriente David.

También tiraron de megáfono -como he hecho spoiler antes- bajo el letrero del Tío Pepe. "Cuando cojo uno, me da por faltar, así que lo voy a bajar, que tengo más peligro...", señaló Jose.

Después de hacer los saludos en todas las lenguas cooficiales, y mandar otro tanto a las personas en soledad como a todos los profesionales que trabajan el día de Nochevieja, Chenoa pidió entrar en el 2026 con "buenos pensamientos en la cabeza, energía positiva y muchísima luz para todo el mundo". Papeleta resuelta en tiempo récord.

Chenoa y Estopa brillan por el 2026.

Telecinco, a su rollo

Mientras que RTVE y Atresmedia libran una brutal batalla por el dato de audiencia, las campanadas de Mediaset volvieron a salirse del carril. Aunque para mainstream ya estaban las uvas de La casa de los gemelos, que acabaron a sopapo limpio.

Sandra Barneda y Xuso Jones salieron al Marchica Après-ski de la estación de Formigal a pasárselo bien. ¿Porque para eso está hecha la Nochevieja, no?

Sandra Barneda y Xuso Jones presentaron las Campanadas para Mediaset.

Los presentadores también se acordaron de las personas que están en soledad. "Nuestra misión es acompañar, entretener, abrazaros a todos, daros muchísimo amor", dijo Sandra que, por cierto, reveló que GH DÚO se estrena el jueves 8 y Got Talent el sábado 10.

Y si en los instantes previos a las uvas, Pedroche lo enseñaba todo, Xuso Jones deleitaba a la audiencia con sus chistes. "¿Cómo sube un brasileño a Formigal? Abrigado", reía a carcajadas. Y otro: ¿Qué es un cartero que se jubila? Un apartado de Correos".

La emoción la puso Sandra, que le dedicó el Año Nuevo a su hermana Yolanda, quien en 2025 perdía a su hijo Leo. "Es un año 1. Es un principio para todos aquellos que miráis hacia arriba a toda la gente que no está. Ellos también cumplen arriba".

Pues eso: feliz 2026, queridos lectores.