La batalla por las audiencias de las Campanadas 2025, vista para sentencia: ¿ha ganado Pedroche o Chenoa y Estopa?

RTVE y Atresmedia han vuelto a protagonizar una batalla por la audiencia en las Campanadas de Fin de Año en su afán de convertir la cita en un gran evento televisivo. La pública ha apostado por la música, mientras que el grupo privado sigue confiando en el halo de misterio en torno al vestido de la Pedroche.

Pero, ¿quién ha ganado? ¿Habrán conseguido Chenoa y Estopa revalidar el liderazgo que firmaron David Broncano hace doce meses? ¿O el 'efecto Pedroche' ha resurgido de nuevo?

Hay que recordar que en 2024, el enfrentamiento se saldó por la mínima en favor de la cadena pública. La 1 recuperaba el liderazgo al firmar un 33,1% en el minuto exacto de las doce uvas, cinco décimas más que Antena 3 (32,6%).

Para conocer los resultados de audiencia este año, habrá que esperar hasta este viernes, 2 de enero, pues hoy, día de Año Nuevo, es festivo nacional.

Será sobre las 07.30 horas de mañana viernes, cuando las diferentes consultoras de audiencia (Dos30', Barlovento Comunicación y GECA) informen sobre los datos recogidos por Kantar Media.

Por un lado, la televisión pública ha querido recibir al 2026 con las campanadas más musicales de la historia. Como se decía más arriba, la Corporación tiró de Chenoa y Estopa tras la baja de Buenafuente y Silvia Abril.

Antes, RTVE sorprendía con el especial La casa de la música, que incluía el esperado nuevo single de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero. El programa también contó con actuaciones de Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia Romero, Ana Torroja y Shakira.

El programa, que servía como pistoletazo de salida para celebrar el 70º aniversario de TVE, lo abrían Rosario Flores y su hijo Pedro Antonio Lazaga, y Antonio y Josemi Carmona (Ketama) desde lo más alto del Pirulí, el emblema del ente público.

Atresmedia, por su parte, marcaba un hito en estas uvas al unificar la retransmisión en Antena 3 y laSexta, además de Atresplayer, por primera vez en su historia.

Por décimo año consecutivo, Cristina Pedroche y Alberto Chicote han sido los encargados de liderar la retransmisión desde la Puerta del Sol.

La presentadora sorprendía rompiendo sus 11 vestidos anteriores para construir uno nuevo, un mensaje que iba acorde del discurso que dedicó a la Asociación Española contra el Cáncer: "Se lo dedico a cada una de las 300.000 personas que este año están componiendo su vida después de un diagnóstico de cáncer".

Minutos antes de destaparse, Santiago Segura irrumpía en el balcón para promocionar Torrente, presidente, la nueva película de su exitosa saga que se estrenará en cines el 13 de marzo.

De este pulso por la audiencia se volverá a caer Mediaset España. El grupo de Fuencarral lleva años sin pelear por el dato, optando por rentabilizar la retransmisión —en simulcast en Telecinco y Cuatro— mediante diferentes acuerdos.

Sandra Barneda y Xuso Jones salieron al après ski de la estación Formigal-Panticosa, en Huesca, para disfrutar de la noche. Las Campanadas de Mediaset también contaron con una actuación grabada de Nacho Cano desde México.