Kiko Matamoros habla claro sobre María Patiño e Inés Hernand en 'La familia de la tele': "Hubo muy mal rollo"

Kiko Matamoros y María Patiño regresaron este martes, 30 de diciembre a RTVE. Lo hicieron en el programa Open Play que La 2 emitió como antesala de sus primeras preuvas con Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado.

Los televisivos no se cortaron a la hora de hablar de La familia de la tele, el programa que rescataba a los rostros de Sálvame y que tan solo estuvo en antena mes y medio.

Matamoros y Patiño se sentaron delante de Maldonado, que, con los ojos tapados, debía adivinar quienes eran los entrevistados. "¿Sois de esta cadena?", preguntaba el cómico provocando las risas del público.

María negaba con la cabeza y Laura Palma, presentadora de la gala junto a Ángela Fernández y Taka Gómez, daba la pista definitiva: "Han pasado por el canal, han sido parte de la familia".

Fue entonces cuando Maldonado acertó. La entrevista sacó a relucir el "problema", como así definieron, entre Matamoros y Patiño. "Nos hemos separado, es la primera vez que estamos juntos", decían en alusión al adiós de Kiko de No somos nadie.

Al hilo de esto, Matamoros, para sorpresa de todos, comparó esta situación con la falta de sintonía que tenía María Patiño con Inés Hernand en las últimas emisiones del programa de La Osa en las tardes de La 1.

"En La familia de la tele hubo muy mal rollo con la presentadora y los presentadores y por eso tú no estabas en el cumpleaños de Belén [Esteban]", dijo Kiko, revelando que Inés y Belén se hicieron muy amigas en ese tiempo.

Matamoros, eso sí, aclaró que esto no se debía a un asunto personal: "No porque no le tengas en estima a Inés, que se la tienes seguro".

"Pero, ¡un momento! Si estábamos hablando de ti y de mí, y ahora están Inés, Belén y Aitor", espetó María incrédula por lo que había soltado, sin venir a cuento, Matamoros.

El colaborador, que estrenará un programa en YouTube junto a Kiko Hernández ahora en enero, explicó: "Es como que ella lleva una mochila de mal rollo y te lo tienes que colgar".

Y añadía: "Me sentía mal porque te llevases mal con Inés, que me parece una tía cojonuda".

Matamoros dejó un último guiño sobre La familia de la tele cuando Maldonado les pidió un mensaje de despedida: "¿Pero cómo vamos a dejar un mensaje bonito con el año de mierda que hemos tenido?".

"Lo que tenían que haber hecho con el Barça por lo de Negreira, eso es lo que han hecho con nosotros:¡A segunda!”, agregó Kiko.

Como se ha recogido en BLUPER, las referencias a La familia de la tele también continuaron en las preuvas, presentadas por Aitor Albizua e Inés Hernand. "Fue un buen mojón de mes y medio. De los errores se aprende".