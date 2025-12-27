Telecinco se suma a las críticas hacia 'La casa de los gemelos': "Es un programa que incumple con la Ley Audiovisual"

La televisión generalista se une en su crítica a La casa de los gemelos. La segunda temporada del controvertido reality show se ha convertido en uno de los principales focos sobre los límites que debe haber en las plataformas.

Atresmedia fue la primera que hizo saltar la liebre. El pasado domingo 21 de diciembre, en la emisión del fin de semana de Antena 3 Noticias, Matías Prats señalaba que la falta de control en el contenido del reality “perjudica la imagen” de las marcas que se anuncian en YouTube.

“En redes sociales y entornos digitales, proliferan contenidos sin el control ni regulación de los medios de comunicación convencionales”, advertía.

En esa misma línea se ha pronunciado Informativos Telecinco. En la edición de sobremesa, Arancha Morales informaba sobre la denuncia que ha interpuesto la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).

“La AUC pide a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) si el reality La casa de los gemelos cumple la normativa audiovisual a la que están sometidos el resto de medios”, expresaba Morales en el noticiero.

📹'Informativos Telecinco' se suma a las denuncias contra 'La casa de los gemelos' por incumplir la Ley Audiovisual, "algo impensable en una televisión convencional" #LaCasaDeLosGemelos2D19 pic.twitter.com/mku8zy23gu — Tweets de tele (@teletuits) December 26, 2025

“En este programa, que se ve en distintas plataformas de Internet, es habitual ver a agresiones de todo tipo, consumo de alcohol, comentarios homófobos y discriminatorios”, proseguía.

“Algo que es impensable en una televisión convencional. Incumple, por tanto, la Ley Audiovisual que pide ser respetuosos con la dignidad humana y con los valores constitucionales”, concluía, mientras se mostraban ciertos fragmentos del formato.

De hecho, Informativos Telecinco mostró el momento en el que Labrador agredía a la drag queen Cherilyn Divine y por la que fue expulsado disciplinariamente.

Advertencias que recuerdan cómo este formato carece de las exigencias que sí se les pone a las televisiones generalistas. Kiko Hernández, de hecho, atacó a Atresmedia por haber sido el primer grupo de comunicación que ponía en cuestión a La casa de los gemelos.

“Les molesta que se les caiga el negocio. Basta de mentir. Antena 3 dice que las marcas no quieren aparecer en contenidos virales. Mentira. Grande. Descarada”, expresaba en sus redes sociales.

Imagen de violencia en la segunda edición de 'La casa de los gemelos'. Zona Gemelos

Lo cierto es que el formato creado por Daniel y Carlos Ramos se está enfrentando a una investigación de la CNMC propuesta por la AUC. La asociación considera que esta segunda temporada contiene violencia, contenidos discriminatorios y ausencia de una protección adecuada de menores.

La AUC considera que el espacio puede vulnerar diversos artículos de la Ley 13/2022, que, tal y como comunicaba Morales en el informativo, “exigen respeto a la dignidad humana, a los valores constitucionales y la prohibición de contenidos que inciten a la violencia, el odio o la discriminación”.