Juanjo Bona se vuelve 'loco por la ópera' esta Navidad: "Al visitar 'OT', me di cuenta de cómo la tele tergiversa personalidades"

Lo de Juanjo Bona en el último año ha sido un no parar. Tras acabar OT 2023 en cuarta posición, el joven ha compaginado la música y la televisión con habilidad: le ha dado tiempo a lanzar su disco debut y hasta a embarcarse en MasterChef Celebrity. Ahora, se colará en el backstage de Aria, locos por la ópera, que se estrena en La 1 este lunes a las 21:40 horas y está presentado por Ruth Lorenzo.

"Mi cabeza en principio me dijo: 'No'. Tenía presión por hacer este tipo de formatos, pero luego analicé lo que me iba a dar este programa de ópera", reconoce el de Magallón en declaraciones exclusivas a BLUPER, donde también habla de la amistad que se llevó de Mariló Montero al compartir paso por el talent culinario de TVE.

"Yo no soy nada de posicionarme [...] A ella, en cambio, le gusta hablar. Me quedó con lo vivido con Mariló en lo personal", desvela acerca de la ganadora de MasterChef Celebrity 10, en una final que a Juanjo se le hizo "eterna".

Este periódico también se interesa por su visión de OT 2025. Es importante remarcar que la charla se produjo antes de la final y, aunque Juanjo no quiso mojarse sobre su ganador o ganadora, se muestra comprensivo con la nueva hornada, a la que se le ha echado en cara falta de naturalidad.

"Llegas a la Academia y ves a niños ilusionados, flipando con que haya 200 cámaras. Es complicado abrirse", expone. Días antes, el aragonés acudió a la escuela dirigida por Noemí Galera para aconsejar a los concursantes.

¿Cómo te llega el proyecto?

La verdad es que me lo pensé. Venía de MasterChef Celebrity y estaba centrado en hacer un disco para el año que viene. Mi cabeza en principio dijo: ‘No’. También por la presión de hacer este tipo de formatos, pero luego analicé todo lo que me iba a dar este programa de ópera

Al final, es una música prestigiosa, un estilo del que me estoy nutriendo, que me está inspirando para mi futuro musical, que es el objetivo. Estoy aprendiendo el medio, aunque mi papel no es tanto de presentador, sino de ser yo. Sacando el lado humano de los concursantes. Incluso voy a cantar un día.

¿Te dijeron de primeras que ibas a trabajar con Ruth Lorenzo?

No lo sabía, me lo dijeron luego. Con Ruth, ha sido como un flechazo. Nacimos el mismo día los dos, el 10 de noviembre, fue algo mágico. No me esperaba congeniar con ella así, es una amistad que me llevo para toda la vida.

Hace poco más de un mes acababa MasterChef Celebrity, donde llegaste a la final. ¿Cómo viviste esa última grabación?

Fue eterna, la verdad. Pero, bueno, ya me había mentalizado. Ganase quien ganase iba a estar contento, me gustó quedar tercero. Y, además, conseguí lo que yo quería: quitarme la espinita de MasterChef y ganar público que escuchase mi música.

Has entablado una estrecha relación con la ganadora, Mariló Montero, una mujer que no se calla ni una. ¿Qué te pareció su intervención en La Revuelta?

La verdad es que yo no soy nada de posicionarme. Al final, he venido a cantar y, como no soy nada experto en estos temas, prefiero callarme. A ella, en cambio, le gusta posicionarse y hablar.

Yo me quedo con lo que he vivido con Mariló personalmente. Le he cogido cariño, me ha cuidado y tenemos mucho en común. Hemos hecho uña y carne, y estoy contento de que ganase.

En el plano personal, han sido unas semanas convulsas para ti por los rumores que relacionaban a Martin con la ruptura de los Javis. ¿Cómo lo habéis vivido como pareja?

Lo hemos llevado bien. Nos sorprendió mucho, porque todo era falso y no teníamos ni idea. Y por ellos no estamos ni tristes ni felices, es que la vida es eso, no es Disney. Somos amigos de los dos y hay buena relación.

A los concursantes de OT 2025 se les ha echado en cara no ser tan naturales como los de ediciones anteriores...

Cuando fui de visita, me cambió la perspectiva, porque les pude ver de cerca. Me di cuenta de cómo la tele tergiversa personalidades y se abre la posibilidad de que te critiquen. Es fácil opinar de las personas sin conocerlas.

Desde casa, puedes tener unos pensamientos, pero que jamás deberían publicarse. Luego está la gente que pasa el límite y los publica, que es retrasada, sin más. Pero es fuerte. Llegas a la Academia y ves a niños ilusionados, flipando con que haya 200 cámaras. Es complicado abrirse.

¿Recuerdas que en tu edición hubiese tantos problemas para conseguir los derechos de las canciones?

No me entero mucho. Yo sé que había problemas, pero luego veía mucho temazo en nuestros repartos. No sé cómo de complicado tiene que ser para ellos, no estoy nada puesto en ese mundo.

¿Qué más te queda por hacer en televisión?

No me esperaba que saliese esto de Aria, locos por la ópera. Pero mientras haya música de por medio… Ahora estoy centrado en el disco y en la gira, y no me quiero meter en nada más de momento. La prueba definitiva para hacer algo es que mi corazón me lo diga. También mi gente, mi familia y mi equipo, decidir entre todos qué es lo mejor para mí.

¿Te ves como jurado o como profesor de OT en un futuro?

A mí me encantaría, por supuesto. Yo a OT volvería de cualquier manera, porque es el programa de mi vida y ha sido un regalo estar ahí.

¿Cuál es el secreto para compaginarlo todo?

Pues, mira, dormir bien. Tener gente buena a tu alrededor que te dé cariño y que te ponga los pies en la tierra. Ah, y unas vitaminas. Un poco de vitaminas. Todo natural.