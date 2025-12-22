¿Se avecina el bote de 'Pasapalabra'? ¿Gana Rosa Rodríguez los más de 2,5 millones de euros del concurso?

El momento se está acercando, Antena 3 ha revelado que será esta semana cuando se sepa si Rosa Rodríguez se hace con el bote de Pasapalabra. Ya a inicios de este mes de diciembre, surgió la primera promo en la que se mostraba que la concursante iba a estar más cerca que nunca del bote.

Esta semana, la coruñesa estará a una respuesta correcta en el Rosco. Así lo ha anunciado la propia cadena, recordando la emisión de Pasapalabra de lunes a viernes, a las 20:00 horas.

La expectación es máxima, dado que Rosa se convertiría en la participante del programa con el mayor bote conseguido en su historia, cuyo acumulado está en los 2.542.000 euros.

Realmente, será la segunda vez que la coruñesa viva este momento. El pasado 16 de septiembre, ya rozó la victoria, al quedarse a una respuesta de lograr un bote sensiblemente menor, de 2.128.000 euros.

Será tres segundos los que tenga para responder y así vencer a Manu Pascual, quien lleva 400 entregas como el participante más veterano, teniendo así un récord absoluto en el concurso presentado por Roberto Leal, dado que superó a Orestes Barbero al ir más allá de los 361 episodios.

⏱️ 3 segundos.

💥 Una respuesta correcta.



🔵 Es todo lo que separará a Rosa de un Bote de 2.542.000 euros.



⏳ MUY PRONTO. #Pasapalabra pic.twitter.com/SRjPeRF7oD — Pasapalabra (@PasapalabraA3) December 3, 2025

Rosa suma casi 280 entregas, lo que la ha convertido en la principal rival de Manu desde su llegada al concurso. Es también la mujer que más tiempo ha logrado permanecer en el formato.

Seguidora de Pasapalabra, esta profesora de inglés se presentó al casting del concurso para seguir los pasos de Sofía Álvarez, la última mujer ganadora del bote del quiz show y la primera en esta etapa actual del espacio en Antena 3.

Los enfrentamientos entre Rosa y Manu son ya historia. Es el tándem que más veces se ha enfrentado a El Rosco, superando la marca establecida por Rafa y Orestes, que llegó a las 196 entregas.

Dado que se sabe que será esta semana cuando Rosa esté a una respuesta del bote, se espera que sea en esta semana navideña cuando se sepa si la gallega sigue los pasos de Óscar Díaz o no.

Rosa Rodríguez y Manu Pascual en 'Pasapalabra'. Atresmedia

Por supuesto, en caso de que gane Rosa, eso se traduciría despedirse también de Manu Pascual, tal y como establece la norma más polémica del programa y que ya sufrió Orestes cuando ganó Rafa.

La estrategia de 'calentar' los botes no es nueva. Con el objetivo de que la audiencia sea aún mayor, Antena 3 juega con ese efecto sorpresa manteniendo la emoción hasta el final.