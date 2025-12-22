Antena 3 carga contra 'La casa de los gemelos' y apunta a la publicidad: "Perjudica a la imagen de las marcas"

Las críticas a la segunda edición de La casa de los gemelos saltan a la televisión generalista. Antena 3 ha puesto el foco en este reality show que sólo se puede ver por Internet, en portales como YouTube o Kick. La cadena ha criticado este formato, señalando la falta de control y cómo “perjudica la imagen” de las marcas que se promocionan en estos servicios de OTT.

La polémica de este formato creado por Daniel y Carlos Ramos ha sido abordada en la edición fin de semana de Antena 3 Noticias. Matías Prats señalaba, en su intervención, cómo este programa no conoce de límites.

“En redes sociales y entornos digitales, proliferan contenidos sin el control ni regulación de los medios de comunicación convencionales”, advertía.

“La reputación de las marcas que se anuncian en algunos de esos programas puede verse perjudicada. YouTube defiende que los contenidos emitidos cumplen con las reglas establecidas por la plataforma”, proseguía.

Prats hacía referencia después a un reportaje publicado en El Confidencial en el que responsables de YouTube declaraban haber “aplicado restricciones de edad en cierto contenido”.

📹Antena 3 ataca a 'La casa de los gemelos' y Youtube por no regular sus contenidos como la televisión y advierte a las marcas de daños en su reputación por anunciarse en la plataforma #LaCasaDeLosGemelos2D14 pic.twitter.com/U18ZxWyffl — Tweets de tele (@teletuits) December 21, 2025

“Han eliminado la capacidad de algunos vídeos para monetizar, ya que violan sus políticas de contenido adecuado para anunciantes”, expresaba el conductor.

Tras ello, daba paso a la noticia, en la que se recalcaba que la falta de control en estos contenidos puede provocar que aquellas marcas que anuncian sus productos en YouTube puedan verse perjudicadas al estar asociadas a este producto.

“Hemos seguido tan solo unos minutos de emisión de este reality y ya los concursantes se insultan, se agreden. Tienen comportamientos vejatorios. Es la degradación máxima”, se escucha en la narración mientras se muestran los momentos más violentos e incómodos del formato.

“Sin límites y viral, pero el reality parece entretenido para los espectadores. Cientos de miles lo siguen por YouTube, pero este contenido que desafía todos los límites empieza a perjudicar la imagen de las marcas que se anuncian en la plataforma”, advierte.

“En YouTube no hay manera de controlar en qué franja horaria vas a salir, ante qué público vas a dirigir tu mensaje”, advierte Jordi Martí, experto en reputación empresarial de la Universidad de Barcelona.

“La marca es desviada, de alguna forma, de su verdadero propósito”, explicaba Inma Solís, CEO de la agencia IMfluencer, Comunicación y Reputación.

“No se está aplicando ninguna regla ni se editan los contenidos ni se clasifican cuáles son para adultos y cuáles no”, declaraba Alejandro Perales, portavoz de la Asociación de Usuarios de la Comunicación.