Noemí Galera y el futuro de 'OT': "Mientras nos quieran a Manu Guix y a mí, aquí estaremos. Otra cosa es que nos quieran"

Noemí Galera ha finiquitado otra edición más de Operación Triunfo como directora de la Academia. El pasado lunes, la escuela musical cerraba sus puertas y Cristina Lora se proclamaba ganadora indiscutible.

BLUPER estuvo presente en la rueda de prensa posterior a la final, donde Prime Video no anunció la renovación. La también responsable de casting de Gestmusic se mostró cauta: "No puedo deciros más que esto nos va a sobrevivir a todos, segurísimo".

Como analizó este periódico hace unas semanas, el gran talón de Aquiles de OT desde que se emite en plataforma es la obtención de los derechos de las canciones. "Es tremendo tener que hacer un programa musical donde no puedes poner la música que quieras", asegura

Termina una temporada de OT con una hornada de participantes mucho más "tranquila" que las anteriores, pero con unas increíbles capacidades musicales y vocales.

Ahora que ya están fuera, Galera es clara en su consejo: que aprovechen el tirón. "A la que dejas de salir por la tele, desapareces. Y más nosotros, que estamos en Prime y no es una cadena convencional con programas para que vayan a hablar de su libro".

Noemí Galera y los finalistas de 'OT 2025'. José Irún

¿Qué valoración haces de este OT?

Ha sido muy intenso y diferente a los anteriores. De la misma manera que recibes malos comentarios, también recibes de gente que aprecias diciendo: 'Hos..., ha sido muy guay realmente'. OT tiene eso. Que al final quien lo critica, a lo mejor, lo acaba viendo. Eso es positivo.

¿Qué es lo que hace especial esta edición?

Creo que ellos. Son muy diferentes a los del anterior, más tranquilos, más 'chill', como decís vosotros, pero con una calidad musical y vocal extraordinaria.

Cada vez que termina una edición, surge la duda de si el formato renovará o no. ¿Qué puedes contar?

No sé, no puedo deciros más que esto nos va a sobrevivir a todos, segurísimo. A lo mejor hay temporadas en la que el descanso será más largo, pero este programa tiene mucha vida.

¿Te sigues viendo como directora de la Academia?

Yo siempre me veo como directora de OT. Me encanta este programa y, mientras nos quieran a Manu y a mí, nosotros estaremos aquí. Otra cosa es que nos quieran. En algún momento, este programa seguirá y nosotros no lo haremos.

Dentro de unos años, yo también tendré ganas de jubilarme y vivir la buena vida. Pero mientras pueda y el cuerpo nos aguante estaremos al frente.

Noemí Galera, directora de la Academia de 'OT 2025'. YouTube

Se entiende que el tema de los derechos de las canciones será clave en la negociación para renovar OT en Prime Video...

Sí, pero es que las plataformas funcionan así. Es tremendo tener que hacer un programa musical donde no puedes poner la música que quieras, pero bueno. Como no es mi ventanilla... Que lo pacten. Nosotros con estos mimbres haremos estos cestos.

En algún momento de la edición decías que los concursantes no te daban tantos abrazos como los anteriores.

Luego han acabado haciendo fila y pidiendo abrazos. Cada uno tiene su momento, no pasa nada. Yo soy muy de achuchar y me llamó la atención, pero también lo dije el primer día. 'Yo no os voy a abrazar si no queréis'. No puedes obligar a nadie.

¿Qué consejo les darías, ahora que ha terminado la edición?

Que trabajen, que sigan formándose. Que se rodeen de buena gente, de su equipo. Que no tengan prisa por hacer música, pero que tampoco se relajen mucho.

Ahora estamos aquí, pero, a la que dejas de salir por la tele, desapareces. Y más nosotros, que estamos en Prime y no es una cadena convencional con programas para que vayan a hablar de su libro. Que aprovechen el tirón.

¿Imaginabas la victoria de Cristina?

Lo imaginábamos todos, ¿no? Ahora lo puedo decir. Es una bestia parda. Y es gracioso, porque es fan de OT desde pequeña, tiene fotos con todos los exconcursantes. Entra y gana el programa. Es el paquetito perfecto.

Casi todos los concursantes de OT 2023 han hecho visita a la Academia este año. ¿Cómo ha sido ese reencuentro?

Esta es su casa, la puerta siempre está abierta para ellos. Hasta eso se ha criticado. Si no vienen aquí, ¿dónde van a ir? Si nosotros no promocionamos a nuestra gente... Por eso algunas críticas son absurdas, la última semana dejamos de tener visitas para que se concentrasen los finalistas.

¿Por qué no han ido Chiara Oliver y Suzete?

Suzete me escribió. Las visitas se hacen o porque me escriben a mí o porque las discográficas los ofrecen. Pero Suzete no pudo ser porque me lo dijo demasiado tarde. Le dije: 'Cariño, si me lo hubieras dicho antes. Y yo tampoco puedo ir a buscarte'. No quiero poner a nadie en un compromiso.

Y Chiara sabe que tiene la puerta abierta siempre. He estado hablando con ella, tenía muchísima ilusión, pero tiene otros compromisos que no le han permitido venir.

Cuando digo que no quieren venir o no les dejan, no solamente hablo de los de OT 2023. Hay más ediciones y gente a la que no le interesa volver porque no les apetece. Ya está, están en su derecho.