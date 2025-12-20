Lydia Lozano baila el 'chuminero' en 'De viernes' para celebrar el regreso de su marido a casa: "¡Como el turrón!"
Nada más comenzar el programa, la periodista hizo su emblemático baile para mostrar la alegría de que su esposo haya sido dado de alta.
Más información: '¡De viernes!', a por todas contra 'La Voz': Jorge Javier y Lydia Lozano se reencuentran 2 años y medio después en Telecinco.
Lydia Lozano ha vivido un ‘regalo de Navidad’ por adelantado. Su esposo, Charly, ya ha sido dado de alta del hospital tras dos meses ingresado. La periodista no ha dudado en mostrar tanto su alivio como su alegría de que su marido esté de vuelta en casa. Y ha querido celebrarlo bailando su icónico ‘chuminero’ en De viernes.
Nada más comenzar el programa, Bea Archidona se saltó el turno de Lozano para dejarla para el final para aplaudir por la recuperación de Charly. Justo cuando la presentadora iba a anunciar el motivo de que fuese la última de la noche, la colaboradora saltó de su asiento para bailar eufórica.
“¡Ya está en casa!”, exclamaba. Con la música por todo lo alto, la tertuliana se puso a bailar su icónico 'chuminero', provocando la complicidad del público y de sus compañeros y contagiando su alegría al plató.
“Charly ya está en casa, nos alegramos muchísimo”, compartía Archidona con una sonrisa. “¡Como el turrón por Navidad!”, apostillaba Santi Acosta.
La panelista no dudó en dar las gracias por el apoyo que ha recibido de sus compañeros y la cadena.
“Lo pedí aquí cuando me trajiste las velas y se ha cumplido, o sea que De viernes es mágico”, expresaba con una sonrisa, mostrando así el amor que siente por su marido.
Por supuesto, Lozano compartió cómo está siendo el regreso a casa. “Felices y ahora a ponerse las pilas, sigue con los antibióticos porque la bacteria sigue pero ya está en casa y hay que ejercitar las piernas y recuperar la musculatura”, comentaba.
Un regalo de Navidad que llega después del ‘peor’ cumpleaños que ha tenido la comunicadora en su vida. El pasado 12 de diciembre, el equipo del formato producido por Mandarina quiso celebrar con ella su 65 cumpleaños.
Pero fue preguntarle por cómo se encontraba Charly, cuando la periodista se rompía y echaba a llorar.
“Va, que no es poco. Yo quiero que vuelva como el turrón: 'A casa por Navidad'”, compartía. Un deseo que se ha hecho realidad.
El pasado 18 de diciembre, Charly salía del hospital tras dos meses ingresado por una infección bacteriana, provocada a raíz de una delicada operación de espalda. Se ha tratado de un proceso muy delicado, dado que las bacterias afectaron a varios de sus órganos vitales, llegando a ser intervenido de urgencia del corazón.
Lozano ha pasado por momentos muy duros, puesto que se llegó a temer por la vida de su esposo.