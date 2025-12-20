La espectacular actuación de Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler en la final de 'La Voz' con Antía como ganadora

La duodécima edición de La Voz ha tenido una de las finales más épicas que se ha vivido en el talent show. El programa ha coronado a la viguesa Antía Pinal como la campeona del formato, que ha vivido un momento inolvidable al contar con una actuación única que ha reunido a Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler.

Las tres eurovisivas han unido sus voces para rendir tributo a grandes himnos de la canción española con un medley que ya apuesta a ser uno de los más recordados del formato presentado por Eva González.

Fue primero la artista de Esa diva la que versionó el emblemático tema Que sabe nadie de Manuel Alejandro y que inmortalizó Raphael. La de Dos Hermanas derrochó poderío, alardeando de su registro vocal único.

Le siguió la cantante de Eaea. La de Elche realizó una actuación impecable a la hora de cantar Como yo te amo, la composición de Manuel Alejandro que fue uno de los buques insignia de Rocío Jurado.

La artista de Quédate conmigo puso el broche de oro con su versión de Una estrella en el jardín de Mari Trini. La sevillana derrochó elegancia, gracilidad y una voz que llenó de emoción pura el escenario.

Una final que le dio la victoria a Antía Pinal. La viguesa de 20 años deslumbró con los duetos que interpretó con Vanesa Martín y Ana Torroja, cantando con Complicidad y Se ha acabado el show.

Los otros finalistas fueron Audrey (del equipo de Malú), Pedro Henrique (del equipo de Mika), Oihan Aristizábal y Kimi Touw (del equipo de Sebastián Yatra). La viguesa tuvo que enfrentarse en un duelo final con Oihan, de Guipúzcoa.

Estudiante de Arquitectura y artista callejera en sus ratos libres, Antía Pinal le ha dado a Pablo López su segunda victoria como coach en el formato. Originalmente, la viguesa estaba en el equipo de Sebastián Yatra, pero pasó al del malagueño en la fase de Asaltos.

La gala final de la duodécima temporada de La Voz le ha dado el liderazgo absoluto a Antena 3 en el prime time de este pasado viernes 19 de diciembre.

Antía Pinal y Pablo López en 'La Voz 2025'. Atresmedia

La última entrega obtuvo un 14,9% de cuota de pantalla y 1.124.000 espectadores, muy por encima del segundo, dado que De viernes ha firmado un 9,5% de share y 735.000 seguidores.

A poca distancia del magacín nocturno de Telecinco se quedó la emisión de la cinta Dune en La 1, que obtuvo un 7,4% de cuota y 705.000 espectadores. Cuatro le siguió con la emisión de Tomb Raider, con un 5,9% de share y 533.000 televidentes.

laSexta y Equipo de investigación firmaron un 4,8% de cuota y 493.000 seguidores. La 2 cierra el ranking con la emisión de la cinta Primos, que obtuvo un 4% de share y 353.000 espectadores.