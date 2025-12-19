La reacción de Ana Rosa al anuncio de Eduardo Casanova: "Ha contado que tiene VIH con serenidad y sin dramatismo"

Eduardo Casanova decidió romper su silencio este jueves, 18 de diciembre. El actor y director reveló que vive con VIH desde hace años, y que contará su historia en un documental producido por Jordi Évole que ayudará a desechar estigmas en torno al virus.

Desde entonces, las reacciones no han parado de sucederse en los distintos programas de televisión, como en El programa de Ana Rosa este viernes. Y es que la presentadora de Telecinco ha aplaudido la valentía de Casanova.

"Eduardo Casanova contó algo muy íntimo ayer para ayudar a otras personas. Ha contado que vive con VIH. Lo hace desde la serenidad, sin dramatismo y con una idea clara: que su historia sirva para desestigmatizar a cada una de las personas a las que en este momento se les pueda detectar, cada día más gente", ha expresado Ana Rosa Quintana.

El mensaje de Eduardo decía lo siguiente: "Tengo VIH. Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero sobre todo lo hago con muchísima dignidad".

Compañeros del reparto de Aída no tardaron en mandarle comentarios de apoyo: Paco León, Secun de la Rosa, Ana Polvorosa, Miren Ibarguren... Y no solo intérpretes de la ficción por la que saltó a la fama 'Fidel', sino de toda la profesión: Belén Cuesta, Rossy de Palma...

Ana Rosa Quintana, presentadora de 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset España

Como ha explicado un experto con el que ha contactado el formato de Unicorn, cuando el VIH es indetectable no se puede transmitir. Actualmente, se estima que existen 150.000 personas infectadas en España, aunque no todas lo sepan.

"Gracias a la investigación" (así lo ha expresado Quintana), que una persona tenga VIH ya no es una sentencia de muerte, pues existe un tratamiento eficaz para no desarrollar el sida.

"Aplaudo desde aquí una medida valiente. El problema es que la sociedad no ha evolucionado", destacaba Bibiana Fernández, comentando que, si bien la gente ahora no muere por este motivo, "sigue existiendo ese estigma social 40 años después".

Por su parte, Borja Méndez ponía el foco en la otra cara de la moneda. Además de mensajes de cariño, Eduardo Casanova también ha recibido odio en redes sociales. "Son comentarios horrorosos. En vez de apoyar, Eduardo es la diana que criticar".

Y Bibiana retomaba la palabra, recordando a "toda esa gente" que perdió por culpa del sida, amigos que morían en su casa. "Ahora conozco a mucha gente que es positiva en VIH y lleva una vida normal. No es promiscua ni nada".