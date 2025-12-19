Del "intento" con el emérito a los personajes que se resisten: las claves de 'De viernes', el formato de las grandes exclusivas

En noviembre de 2023, un nuevo formato de corazón aterrizaba en Telecinco para cubrir el hueco que meses antes había dejado Viernes Deluxe. Un reto mayúsculo para una cadena en plena renovación tras la marcha de Paolo Vasile. Así nació ¡De Viernes!, que acaba de cumplir 100 programas en antena.

Para conmemorar el hito, BLUPER charla con Julia Tapia, directora del espacio de Mandarina Producciones. "Al principio, nos costaba sentar a cualquier personaje porque el tipo de corazón que se hacía en Telecinco era otro", señala, al otro lado de la línea telefónica.

Pero ¡De Viernes! logró asentarse poco a poco, consiguiendo sentar en plató a los personajes de la crónica social más importantes de la semana. "Se habla muchísimo de cachés y se dan cifras disparadísimas que no suelen tener que ver con la realidad. Ojalá pudiésemos manejar esos números".

El programa nocturno se ha ido ganando la confianza de los famosos, pero aún hay perfiles que se le resisten: "Nos encantaría que se sentaran Bertín Osborne, Vicky Martín Berrocal, María José Campanario, Jesulín de Ubrique...". Y Tapia reconoce conversaciones con Juan Carlos I, después de la publicación de sus memorias.

El formato capitaneado por Santi Acosta y Bea Archidona es un oasis dentro la travesía en el desierto que vive Telecinco desde hace dos años, y el equipo es consciente. "No paramos de pelear y trabajar. ¡De Viernes! un generador de contenido para el resto de programas de la cadena durante la semana", reflexiona Julia.

¿Cómo fue asumir el reto de ocupar el hueco de Viernes Deluxe?

Significaba iniciar una nueva etapa después de un programa que había tenido mucho éxito dentro de la cadena, que formaba parte de su idiosincrasia. Era complicado, porque era darle un giro al tipo de corazón que consumía entonces el público de Telecinco.

Se pretendía recuperar el corazón más amable, que las entrevistas no estuvieran centradas en las tramas de colaboradores, sino en lo que los colaboradores eran capaces de sacarle al entrevistado.

De ¡De Viernes! se cuenta que asumís altos cachés para tener en plató a los personajes más buscados.

Se habla muchísimo y normalmente se dan cifras disparadísimas que no suelen tener que ver con la realidad. Ojalá pudiésemos manejar esas cifras. También ha sido un trabajo de dos años de crear confianza. Al principio, nos costaba sentar a cualquier personaje porque el tipo de corazón que se hacía en Telecinco era otro.

Se sentaban porque teníamos muchas conversaciones con ellos previamente y les planteábamos bien el tipo de programa que queríamos hacer. Después de dos años, resulta más fácil. El personaje que viene sabe que tendrá que tratar polémicas, pero que no va a sufrir una encerrona. No tenemos ni un solo personaje que no repetiría.

¿Qué famoso se os sigue resistiendo?

Muchos. Nos encantaría que se sentaran Bertín Osborne, Vicky Martín Berrocal, María José Campanario, Jesulín... Seguimos peleando por ellos.

¿Habéis negociado con el rey emérito?

Sería un bombazo, con todo lo de las memorias. Hemos intentado por todas las vías tener alguna reacción suya, pero esa no es la línea del emérito.

¿Sabrías decirme una horquilla de cuánto valdría una entrevista a Juan Carlos I?

Muchísimo, pero no creo que con él sea una cuestión económica. Es una cuestión del altavoz que él escoja.

¿Cómo se gestó la vuelta de Lydia Lozano a Telecinco?

Lydia siempre fue un rostro que creíamos necesario dentro del universo de ¡De Viernes!. La oportunidad surgió en verano, cuando ella tuvo claro cambiar su línea profesional. Sabíamos que era un valor para el programa y fuimos a por ella. Fue todo más sencillo de lo que pensábamos.

¿Trazó líneas rojas Terelu Campos cuando fichó por ¡De Viernes!?

No. Cuando Terelu empezó a trabajar con nosotros, sabía al programa que venía. El tema de su familia es un tema que se explota por diferentes vías y le tocaba asumir ese papel.

Ahora que Kiko Matamoros se ha marchado de No somos nadie, ¿crees que su perfil encajaría en el programa?

Creo que no. Tenemos una línea un poco menos agresiva. Matamoros me parece un excelente colaborador, pero no creo que encaje con la línea del programa.

¿Hasta qué punto se ciñen al guion o saben cuándo intervenir Santi Acosta y Bea Archidona? Se les ha criticado por no frenar determinados comentarios, como el que hizo Carlo Costanzia padre.

Los presentadores siempre interceden cuando el invitado dice algo que no consideramos apropiado. Hay momento en el directo en el que el comentario lo percibes de una manera u otra, y actúas en consecuencia. En el caso de Carlo Costanzia, sí que fue reprendido. En ese sentido, Santi y Bea son bastante libres.

En el sector se comenta que los colaboradores de ¡De Viernes! no pueden aparecer en otros programas de la casa. ¿Es cierto?

No son todos, pero sí que es verdad que¡De Viernes! tiene como baza mantener los colaboradores en exclusiva. Es una seña de identidad del programa, crea una cita para el público. Esto aporta exclusividad de nuestras informaciones

¿A quién no daría nunca voz el programa?

Cualquier persona que tenga un tema de actualidad, que sea noticia, puede ir a ¡De Viernes!. No tenemos ninguna línea roja, aparte de la legalidad.

¿Cómo vive el equipo de ¡De Viernes! las malas audiencias de Telecinco?

Peleando, trabajando. ¡De Viernes!, aparte de ser un programa en sí, es un generador de contenido para el resto de programas de la cadena durante la semana. Intentamos tener las mejores entrevistas y las mejores exclusivas.

Normalmente, las noticias que abren las revistas del corazón los miércoles llevan declaraciones de entrevistas de ¡De Viernes!. Somos como la revista que abre los temas de la semana.

Tiene mérito, teniendo en cuenta que el sector de corazón se encuentra en crisis. ¿Cómo surfeáis esa situación desde el programa?

Sí, está difícil. Hay menos sagas, menos temas, menos programas retroalimentándose... Hay muchos programas donde los famosos participan de otra manera.